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Nepal Floods: నేపాల్‌లో పెను విలయం..ఆకస్మిక వరదలకు 392 మంది మృతి..290 మంది భారతీయుల ఆచూకీ గల్లంతు!

Nepal Floods Death Toll: నేపాల్, టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాలను ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తడంతో భారీ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఈ విలయంలో ఇప్పటివరకు 392 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా (నేపాల్‌లో 389 మంది, టిబెట్‌లో ముగ్గురు), 1,468 మంది గల్లంతయ్యారు. నేపాల్‌లో 910 మంది, టిబెట్‌లో 558 మంది ఆచూకీ తెలియకుండా పోయినట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 28, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:54 AM IST
Nepal Floods: నేపాల్‌లో పెను విలయం..ఆకస్మిక వరదలకు 392 మంది మృతి..290 మంది భారతీయుల ఆచూకీ గల్లంతు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Nepal Floods: నేపాల్‌లో పెను విలయం..ఆకస్మిక వరదలకు 392 మంది మృతి..290 మంది భారతీయుల ఆచూకీ గల్లంతు!
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