Nepal Floods Death Toll: నేపాల్, పొరుగున ఉన్న టిబెట్లలో ఆకస్మిక వరదల బీభత్సానికి మృతుల సంఖ్య 392కు చేరింది. మొత్తం 1,468 మంది గల్లంతవగా, అందులో 290 మంది భారతీయులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 84 మంది భారతీయులను రక్షించగా, సహాయక చర్యల కోసం భారత్ 47.5 టన్నుల మానవతా సాయాన్ని పంపింది. హిమానీనదం కూలి లెండే నదికి అడ్డంకి ఏర్పడటంతో ఈ విపత్తు సంభవించింది. మరోవైపు కొత్తగా ఏర్పడిన కృత్రిమ సరస్సుతో మరో ముప్పు పొంచి ఉంది.
290 మంది భారతీయుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు..
ఈ విపత్తులో చిక్కుకున్న భారత పౌరులను కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇంకా 290 మంది భారతీయుల ఆచూకీ లభ్యం కాలేదని, ఇప్పటివరకు 84 మందిని రక్షించినట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. రక్షించబడిన వారిలో నిర్మాణంలో ఉన్న త్రిశూలి-1 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు చెందిన 63 మంది కార్మికులు, తమిళనాడుకు చెందిన 21 మంది ఉన్నారు.
టిబెట్ వైపు చిక్కుకున్న మరో 200 మంది భారతీయులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని కోరగా.. నేపాల్, చైనా, సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఇతర ఏజెన్సీలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ రక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ తెలిపారు. అదనంగా, నేపాల్కు భారత్ 47.5 టన్నుల మందులు, ఆహార ప్యాకెట్లు, మానవతా సహాయాన్ని పంపించింది.
భారీగా దెబ్బతిన్న మౌలిక సదుపాయాలు
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు సమీపంలో హిమానీనదం కూలిపోవడంతో మంచు, రాళ్లతో కూడిన భారీ హిమపాతం సంభవించింది. ఇది లెండే నది ప్రవాహాన్ని తాత్కాలికంగా అడ్డుకోగా, అనంతరం ఆ సహజ అడ్డంకి ఒక్కసారిగా తెగిపోవడంతో నీరు, బురద, శిథిలాలు ఉధృతంగా దిగువకు పోటెత్తాయి. ఈ వరద ధాటికి రసువా జిల్లాతో పాటు తిమురే, రసువాగధి ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
వరదల కారణంగా..
35 మోటారు వాహనాల వంతెనలు, 45 వేలాడే వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. సుమారు 40 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు, జలవిద్యుత్ మౌలిక వసతులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
సహాయక చర్యలు.. సిబ్బంది గల్లంతు
రహదారులు తెగిపోవడంతో రక్షణ చర్యలు క్లిష్టతరంగా మారాయి. అయినప్పటికీ నేపాల్ పోలీసులు హెలికాప్టర్ల ద్వారా 796 మందిని, భూమార్గం ద్వారా మరో 796 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. రసువా నుంచి 11 మంది భారతీయులతో సహా 27 మంది విదేశీ పర్యాటకులను కాపాడి కాఠ్మండుకు చేర్చారు.
మరోవైపు విధుల్లో ఉన్న 44 మంది నేపాల్ ఆర్మీ సిబ్బంది, 28 మంది నేపాల్ పోలీస్ సిబ్బంది, 13 మంది సాయుధ పోలీసు సిబ్బంది కూడా గల్లంతయ్యారు. అలాగే జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, కస్టమ్స్ కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న దాదాపు 160 మంది ఆచూకీ తెలియరాలేదు.
కొత్తగా పొంచి ఉన్న ముప్పు
భోటే కోషి నదీ మూలం వద్ద కొత్తగా ఏర్పడిన ఒక ఆనకట్ట సరస్సు అధికారులను కలవరపెడుతోంది. ఈ సరస్సులో ఇప్పటికే దాదాపు 20 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల నీరు చేరగా, రాబోయే మూడు రోజుల్లో మరో 30 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల నీరు వచ్చి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఒకవేళ ఈ ఆనకట్ట తెగితే దిగువ ప్రాంతాలకు మరో పెను ప్రమాదం పొంచి ఉందని, ప్రజలు భోటే కోషి, త్రిశూలి నదీ తీరాలకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
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