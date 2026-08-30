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వరదల నుంచి 1,643 మంది పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడిన టీచర్..ప్రాణదాతగా మారిన ప్రిన్సిపల్..!!

Nepal flash floods: సమయస్పూర్తి.. వందలాది కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపింది. విధి సవాల్ విసిరితే.. ఒక సాధారణ ఉపాధ్యాయుడు అసాధారణ హీరోగా నిలిచి తన విద్యార్థుల ప్రాణాలను కాపాడుకోగలిగాడు. నేపాల్ లో ఆకస్మిక వరదలు పాఠశాలలను ముంచెత్తడానికి కేవలం కొద్ది నిమిషాల ముందు 1643 మంది విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించి వారి ప్రాణాలను కాపాడిన ఓ ప్రిన్సిపల్.. తాను చూపిన ధైర్యం, కర్తవ్య నిరతిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 30, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:34 PM IST
వరదల నుంచి 1,643 మంది పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడిన టీచర్..ప్రాణదాతగా మారిన ప్రిన్సిపల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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