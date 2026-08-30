/వరదల నుంచి 1,643 మంది పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడిన టీచర్..ప్రాణదాతగా మారిన ప్రిన్సిపల్..!!

Nepal flash floods: నేపాల్ ఆసక్మిక వరదల నుంచి 1643 మంది పిల్లలను కాపాడారు ఒక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు. ఆయన సమయస్పూర్తితో వ్యవహరించడం వల్లే అంతమంది విద్యార్థులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. లేదంటే.. ఆ వరదల్లో పిల్లలు, పాఠశాల సిబ్బంది అంతా కొట్టుకుపోయేవారు. ఇంతమంది ప్రాణాలను కాపాడిన ఆ ప్రిన్సిపాల్ సమయస్పూర్తిని ఇప్పుడు అంతా ప్రశంసిస్తున్నారు. నేపాల్ లో గత బుధవారం ఆకస్మిక వరదలు సంభవించిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఘటనలో ఊళ్లకు ఊళ్లే కొట్టుకుపోయాయి. వందలా మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసాయి. 2వేలకు మందికిపైగా గల్లంతయ్యారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రిన్సిపాల్ వరద హెచ్చరికను ముందుగా గుర్తించి విద్యార్థులను రక్షించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
నేపాల్ త్రిశూలి వ్యాలీలోని త్రిశూలి సెకండరీ పాఠశాలలో రాజేంద్ర దవాది ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఇంగ్లీష్ బోధిస్తుంటారు కూడా. మూడంతస్తుల ఈ పాఠశాల లో 1643 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. బుధవారం వరద వచ్చిన సమయంలో ఆయన పాఠశాలలోనే ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని వరద ముంచెత్తడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు.. ఉదయం 9.20గంటల సమయంలో రాజేంద్రకు తన స్నేహితుడు నుంచి వరదకు సంబంధించి వార్నింగ్ కాల్ వచ్చింది. అయితే మ స్కూల్ ఎత్తు లో ఉందని వరద వచ్చే ఛాన్సే లేదని ఆయన అంచనాకు వచ్చారు. పైగా బల్డింగ్ చాలా బలంగా ఉందని నమ్మాడు. కానీ అప్పుడే గ్రామంలోని మరో వ్యక్తి వచ్చి చుట్టూ వరద ముంచెత్తుతోందని.. నీటి ప్రవాహం పెరుగుతోందని చెప్పాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన రాజేంద్ర పాఠశాల అలారం మోగించాడు.
అతను పిల్లలందరినీ తరగతి గదుల నుండి బయటకు పంపమని ఉపాధ్యాయులకు చెప్పాడు. అంతేకాదు పాఠశాల బస్సు డ్రైవర్లకు కూడా ఫోన్ చేసి బస్సులను తీసుకురమ్మని చెప్పాడు. అయితే, వరద కారణంగా బస్సులు రాలేకపోయాయి. అతను వెంటనే విద్యార్థులందరినీ సమీపంలోని కొండ ఎక్కమని చెప్పాడు. వారందరూ ఒక బోధి వృక్షం కింద తలదాచుకున్నారు. ఆ తర్వాత.. కొద్దిసేపటికే, పాఠశాల భవనం వరదలో కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఘటనలో ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడి, ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
పాఠశాలలో సోషల్ ఉపాధ్యాయుడైన సంతోష్ పరిహార్ (32), మరో సిబ్బంది సభ్యుడైన సుల్తాన్ లామా వరదలో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజేంద్ర సకాలంలో స్పందించకపోయి ఉంటే, ఆ పిల్లలు కూడా వరదల్లో కొట్టుకుపోయేవారు. ఎంతో మందిని కాపాడినందుకు స్థానికులు ఆ ఉపాధ్యాయుడిని ప్రశంసిస్తున్నారు.
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