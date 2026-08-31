/నేపాల్ వరదల్లో తట్టుకొని నిలబడ్డ భవనం ఇదే.. ఆ ఇంట్లోని వారు ఏమయ్యారు..?

Nepal floods Building Whta With stood : నేపాల్లో ప్రకృతి కోపానికి విలవిలలాడింది. అక్కడ బోటేకోషి నదిలో సంభవించిన వరదలు అక్కడ ప్రజల జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. ముఖ్యంగా ఎలాంటి వర్షం ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా వచ్చిన పడిన వరదలకు ఎవరికి ఏం చేయాలో పాలు పోలేదు. దీంతో నేపాల్లోని పశుపతినాథ్తో పాటు మానస సరోవరం యాత్రకు వెళ్లిన యాత్రికులు చాలా మంది చిక్కుపడిపోయారు. కొంత మంది గల్లంతయ్యారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వరదల్లో దాదాపు వెయ్యి మంది వరకు కన్నుమూసినట్టు సమాచారం. మరో 2 వేల మంది ఆచూకి లేకుండా పోయింది. వీళ్లలో కొంత మంది బతికి ఉండే అవకాశం ఉంది. మరికొందరు చనిపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఇక నేపాల్ జల ప్రళయానికి కూడా తట్టుకొని నిలబడ్డ ఓ ఇల్లు ఇపుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ వరదలకు ట్రక్కులు, పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు .. అట్ట ముక్కల్లా నీళ్ల వరదకు కొట్టుకుపోయాయి. ఇంత వరదల్లో కూడా ఓ భనవం కొట్టుకుపోకుండా చెక్కుచెదరకుండా అలా ఉంది. ఇక అందులో ఉన్న వారు బతుకు జీవుడా అన్నట్టు కాస్త ఉదృతి తగ్గాకా.. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని జరుగుతున్న బీభత్సానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా నిలిచారు. అయితే ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన వారు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. వారిని భద్రతా దళాలు..రెస్క్యూ టీమ్ రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
ఈ భవనం కేసు స్డడీ..
వదరల్లో చెక్కు చెదరకుండా వరద పోటుకు నిలిచి ఉన్న ఈ భవనం ఇంజినీర్లకు ఓకేసు స్డడీగా మారింది. ఏది ఏమైనా నేపాల్ ఆకస్మిక వరదలు భారీ ప్రాణ ఆస్తి నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. కొన్ని వందల కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చాయి. ఈ వరదల్లో ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్న పలు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోయాయి. వరద ఉదృతి తర్వాత అక్కడ ప్రాంతం మొత్తం బురద మయ్యాయి. వరదకు ఇళ్లు, రోడ్లు, బ్రిడ్జిలు కొట్టుకుపోయాయి.
ప్రకృతి ప్రకోపానికి నేపాల్ విలవిల్లాడింది. ఆకస్మిక వరదలు విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. జల విలయంతో భారీగా ప్రాణనష్టం జరిగింది. ఆస్తినష్టాన్ని మిగిల్చింది. భోటే కోషి, త్రిశూలి నదుల పారివాహక ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వరద ఉధృతికి గ్రామాలు, పట్టణాలు బురద మయమయ్యాయి. ఇళ్లు, రోడ్లు, బ్రిడ్జిలు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోయాయి. వందలమంది గల్లంతయ్యారు. మానస సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లిన భక్తుల బృందాలు విపత్తులో చిక్కుకుపోయారు. అందమైన ప్రాంతాలను చూసొద్దామని వెళ్లిన పర్యాటకులు వరదలో కొట్టుకుపోయారనేది మిలియన్ డాలర్స్ ప్రశ్నగా మిగిలింది.
జల విలయం నేపాల్ అయోమయం..
జలవిలయంతో హిమాలయ దేశం నేపాల్ అల్లకల్లోమయింది. వరద అలజడితో ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలు మొత్తంగా మారిపోయాయి. రాకాసి వరద అమాంతంగా అక్కడి ప్రాంతాలను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసింది. ఇళ్లు, మార్కెట్లతో కళకళలాడిన ప్రాంతాలు వరద తర్వాత బురద, శిథిలాలతో నిండిపోయి శ్మశానాన్ని తలపిస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల గ్రామాలు ఉన్న ఆనవాళ్లు కూడా కనిపించలేదు.
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