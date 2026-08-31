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నేపాల్ వరదల్లో తట్టుకొని నిలబడ్డ భవనం ఇదే.. ఆ ఇంట్లోని వారు ఏమయ్యారు..?

Nepal Flash floods: నేపాల్‌లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు ప్రపంచం మొత్తం నివ్వెర పోయేలా చేశాయి. ఈ వరదలకు చెట్టుకొరకు.. పుట్టకొకరు అయ్యారు. అప్పటి వరకు హాయిగా సాగిపోయిన వారి జీవితాలు ఒక్కసారిగా తలకిందులయ్యాయి. అయితే ఈ వరదల్లో ఓ ఇల్లు మాత్రం వరదలకు అలా తట్టుకొని నిలబడి ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇంతకీ ఆ భవనం గురించి అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:48 PM IST
నేపాల్ వరదల్లో తట్టుకొని నిలబడ్డ భవనం ఇదే.. ఆ ఇంట్లోని వారు ఏమయ్యారు..?
Image Credit: Nepal Floods Building (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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