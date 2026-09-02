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నేపాల్ వరదల్లో పదకొండు వందలు దాటిన మృతుల సంఖ్య.. 4,858 మంది గల్లంతు..

Nepal Floods Deaths: నేపాల్‌లో సృష్టించిన వరద విలయం ఆ దేశాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది. ఇప్పటి వరకు మృతుల సంఖ్య 1127 మందికి చేరుకున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరోవైపు 4858 మంది గల్లంతు అయినట్టు తెలిపారు. మొత్తంగా వరదలు సృష్టించిన తాకిడికి ఆ దేశం అతలాకుతలం అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 02, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:47 PM IST
నేపాల్ వరదల్లో పదకొండు వందలు దాటిన మృతుల సంఖ్య.. 4,858 మంది గల్లంతు..
Image Credit: Nepal Floods (ZEE News Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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