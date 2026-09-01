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వరదల నుంచి తేరుకోని నేపాల్.. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న మరణాల సంఖ్య..

Nepal Floods: వరదలతో జరిగిన ప్రాణనష్టం నుంచి నేపాల్ ఇంకా బయటపడలేదనే చెప్పాలి. వరదల తర్వాత ఏర్పడిన బురదల్లో చిక్కుకొని ఎంతో మంది . మరణాల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. గల్లంతయినవారి కోసం ముమ్మర సహాయచర్యలు జరుగుతున్నాయి. వారం రోజుల క్రితం వచ్చిన ఈ ఆకస్మిక వరదల కారణంగా నేపాల్ సరిహద్దులో పలు హైడ్రో ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోగా.. వందలమంది ఆచూకీ గల్లంతైంది. ఆ ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లో 930 మందికి పైగా సిబ్బంది  చిక్కుకుపోయి ఉండొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. వారిని రక్షించేందుకు ఆర్మీ రంగంలోకి దిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:27 AM IST
వరదల నుంచి తేరుకోని నేపాల్.. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న మరణాల సంఖ్య..
Image Credit: Nepal Flash Floods (ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వరదల నుంచి తేరుకోని నేపాల్.. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న మరణాల సంఖ్య..
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