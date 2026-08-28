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మరో 3 రోజుల్లో నేపాల్‌లో మరో జల ప్రళయం.. చైనా ముందస్తు హెచ్చరిక..

Nepal Floods: నేపాల్‌కు ఎగువన మరో ముప్పు పొంచివుందని చైనా తాజాగా హెచ్చరించింది. మరో మూడు రోజుల్లో నేపాల్‌లో మరో జలప్రళయం సంభవించనున్నట్టు తెలిపారు. చైనా నీటి వనరుల శాఖ  ఈ మేరకు  ప్రకటన చేసింది.  ఛోచెన్ ఖోలా, పురెపు శాంగ్పో నదుల సంగమానికి దిగువన…  నదీ ప్రవాహానికి అడ్డంకి ఏర్పడిందన్నారు.  ఆ కారణంగా  అక్కడ ఓ భారీ సరస్సు తయారైందంటోంది. ఆ సరస్సులో గురువారం నాటికి 2 మిలియన్ ఘనపు మీటర్ల నీటిని  చైనా గుర్తించింది. ఇది కనక తెగితే మరో జల విలయం సంభవించడం ఖాయమంటూ చైనా హెచ్చరించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:05 AM IST
మరో 3 రోజుల్లో నేపాల్‌లో మరో జల ప్రళయం.. చైనా ముందస్తు హెచ్చరిక..
Image Credit: Nepal Flash Flood (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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