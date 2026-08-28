Nepal High Alert: మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడ్డట్టు.. ఇప్పటికే జల ప్రళయంతో శ్మశానంలా మారిన నేపాల్కు మరో మంచు ముప్పు పొంచి ఉందని చైనా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే నేపాల్కు ప్రవహించే నది మార్గాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు లేదా మంచుచరియలు విరిగిపడి నదీ ప్రవాహానికి అడ్డంకులు ఏర్పడిన సందర్భాల్లో ఇలాంటి సరస్సులు సహజంగా ఏర్పడుతుంటాయి. అలా ఏర్పడిన ఈ సరస్సులో రాబోయే మూడు రోజుల్లో మరో మూడు మిలియన్ ఘనపు మీటర్ల నీరు చేరుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. చివరకు కట్ట తెగి దిగువన ఉన్న నదుల్లో వరద పోటెత్తే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. కంప్యూటర్ల సాయంతో చైనా ఇంజినీర్లు వరద ఉధృతిని అంచనా వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నేపాల్లోని త్రిశూలీ, భోటెకోశీ, నారాయణి నదీ తీరాల్లో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తెరలివెళ్లాలని అక్కడి ప్రభుత్వం సూచించింది.
400 కు చేరిన మృతుల సంఖ్య..
నేపాల్లో సంభవించిన విపత్తులో మరణించిన వారి సంఖ్య 4 వందలు దాటింది. మరో వెయ్యిమందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. టిబెట్లో ముగ్గురు మృతి చెందగా.. 558 మంది గల్లంతయ్యారు. నేపాల్లో ఎక్కడ చూసినా వరద విధ్వంసక దృశ్యాలే దర్శనమిస్తున్నాయి. గురువారం వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోల్లోని దృశ్యాలు మరింత భయానకంగా ఉన్నాయి. రసువా జిల్లాలో కొన్ని అడుగుల ఎత్తున మొదలైన వరద, బురద ప్రవాహం పోటెత్తి.. దిగువకు ప్రవహించి.. పలు జిల్లాల్లో బీతావహ వాతావరణం నెలకొంది. పలు భవనాలు పేకమేడల్లా కూలిపోయాయి. వాహనాలు కాగితపు పడవల్లా కొట్టుకుపోయాయి. పరుగెత్తుతున్న ప్రజలను వరద కమ్మేసింది. జంతువులు, చెట్లు వరదలో కలిసిపోవడం కలిచివేస్తుంది. భూకంపంతో మంచు, రాళ్లు, శిథిలాలు కొట్టుకొచ్చి లిండే నదిలో ప్రవాహానికి తాత్కాలికంగా అడ్డుపడ్డాయి. అడ్డంకి తొలగిపోగానే అది ఉప్పెనై భారీగా వరద, బురద దిగువకు పోటెత్తింది. అది భోటే కోశీ, త్రిశూలి నదుల ప్రవాహాన్ని బీభత్సం చేసింది.
నేపాల్లో పలు ప్రాజెక్ట్స్లో పనిచేస్తోన్న 160 మంది జాడ గల్లంతు..
నేపాల్లో ఇప్పటిదాకా 389 మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. చితవాన్ జిల్లాలో మరణ మృదంగం మోగింది. అక్కడ ఏకంగా 132 మృతదేహాలను సహాయక సిబ్బంది స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తూర్పు నవాల్పరసీలో 62, ధాడింగ్లో 27, గూర్ఖాలో 20, రసువాలో 17, పశ్చిమ నవాల్పరసీలో 15, నువాకోట్లో 12 మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. వేల కుటుంబాలు ఇళ్లను కోల్పోయాయని, అందులో చాలా మంది గల్లంతయ్యారని నేపాల్ విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. జల విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులు, కస్టమ్స్ కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న 160 మంది జాడ తెలియడం లేదు.
చైనా నిర్లక్ష్యమే కారణమా..
నేపాల్లో మహా జల విలయం సంభవించటానికి చైనా నిర్లక్ష్యమే కారణమనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. టిబెట్లో నెలకొన్న ప్రమాదకర పరిస్థితుల గురించి నేపాల్కు సకాలంలో చైనా సమాచారం ఇవ్వలేదనే వాదన వినిపిస్తోంది. బుధవారం సంభవించిన మెరుపు వరదలు నిమిషాల వ్యవధిలో త్రిశూలి, భోటెకోశీ, లెండేఖోలా నదుల వెంట ఉన్న గ్రామాలు, పట్టణాలను తుడిచిపెట్టేశాయి. ఈ మహా విపత్తుకు చైనా నిర్లక్ష్యమే కారణమని నేపాల్ రాజకీయ నాయకులు, మీడియా దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. భద్రత విషయం లో మా పొరుగుదేశాలతో మేము ఎప్పుడూ సమాచారం పంచుకుంటూనే ఉంటాం. అయినప్పటికీ నేపాల్ ఉత్తర భాగంలో ఉన్న చైనా మమ్మల్ని ఎప్పుడూ చులకనగానే చూడటం విచారకరం. భారీ ప్రకృతి విపత్తుల గురించి ఆ దేశం ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకపోవటం వల్లనే తీవ్ర జన నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని నేపాలీ అధికారులు వాపోతున్నారు.
వరద ఉదృతికి కొట్టుకుపోయిన వంతెనలు..
వరద, బురద ముంచెత్తడంతో మధ్య నేపాల్లో 35 వంతెనలు, 45 సస్పెన్షన్ వంతెనలు, 40 కిలోమీటర్ల రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. కాఠ్మాండూను ఇతర ప్రాంతాలతో కలిపే రహదారి తీవ్రంగా దెబ్బతింది. టిబెట్లో 558 మంది గల్లంతయ్యారు. వీరిలో 260 మంది విదేశీయులున్నారు. మిగిలిన 100 మంది స్థానికులు. కాగా నేపాల్ నేతల విమర్శలను చైనా తిప్పికొట్టింది. ఈ ప్రకృతి విపత్తును తాము కూడా గుర్తించలేకపోయామని గురువారం పేర్కొంది. విపత్తుల గురించి నేపాల్కు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తూనే ఉన్నామని చైనా విదేశాంగశాఖ వెల్లడించింది. భోటెకోశీ నదిలో ఇంకా ప్రమాదం పూర్తిగా తొలగిపోలేదంటూ బాంబు పేల్చింది.
జలసమాధిలో పలు గ్రామాలు..
నేపాల్లో వరద, బురద కొట్టుకొచ్చిన త్రిశూలి నదిలో 30 నిమిషాల్లో నీరు 9 మీటర్ల ఎత్తుకు ఉప్పొంగింది. అదే సమయంలో మలేఖు ప్రాంతంలో 7 మీటర్ల మేర పొంగిపొర్లింది. వర్షాల తీవ్రత లేకపోయినా.. అకస్మాత్తుగా నీరు విడుదల కావడంతో పలు గ్రామాలు, పట్టణ ప్రాంతాలు జల సమాధి అయ్యాయి. తైమూర్ పట్టణం కొట్టుకుపోయిందని, అక్కడ ఏమీ మిగల్లేదని జనాలు కేకలు వేస్తూ పరుగులు తీశారు. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేలోపే కళ్లముందే మార్కెట్, ఇళ్లు నీటి ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు.
288 భారతీయులు జాడ గల్లంతు..
నేపాల్లో 288 మంది భారతీయుల జాడ తెలియడం లేదని భారత విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో తెలుగువారూ ఉన్నారు. మరో 200 మంది టిబెట్ భూభాగంలో చిక్కుకుపోయారని తెలిపింది. సామ్రాట్ ట్రావెల్స్ద్వారా 37 మంది, ఫ్లై ఎవరెస్టు ట్రావెల్ సంస్థద్వారా 49 మంది తమిళనాడుకు చెందినవారు మానసరోవర్ యాత్రకు వెళ్లారని, వారి ఆచూకీ తెలియడం లేదని విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ తెలిపింది. 590 మంది పర్యాటకుల జాడ తెలియడం లేదని, అందులో 476 మంది విదేశీయులు, 114 మంది నేపాలీలు ఉన్నారని నేపాల్ పర్యాటకశాఖ వెల్లడించింది. 30 దేశాలకు చెందిన యాత్రికులు ఇందులో ఉన్నారని పేర్కొంది.
ఇప్పటిదాకా 84 మంది భారతీయులను సురక్షిత ప్రదేశాలకు చేర్చామని భారత విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో త్రిశూల్ విద్యుత్తు ప్రాజెక్టువద్ద పనిచేసే 63 మంది ఉద్యోగులున్నారు. 27 మంది విదేశీ పర్యాటకులను సహాయక సిబ్బంది రక్షించారు. వారిలో 11 మంది భారతీయులున్నారు. నేపాల్ జల విలయం నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు తెలంగాణకు చెందిన 23 మంది అక్కడ చిక్కుకుపోయినట్టు గుర్తించారు. అందులో స్థానికులతోపాటు రాష్ట్రానికి చెందిన ఎన్నారైలు కూడా ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.