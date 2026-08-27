/నేపాల్‌ వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన వస్తువుల కోసం ఎగబడిన జనం..

Nepal Floods Many Items Washed Away: నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. ఆ దేశాన్ని తీవ్ర అతలాకుతలం చేశాయి. హైదరాబాద్లోని ప్రైవేటు ఏజెన్సీ ద్వారా నేపాల్ కు వెళ్లిన 140 మంది తెలుగు యాత్రికుల ఆచూకీ లభించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఏజెన్సీ ద్వారా మొత్తం 156 మంది యాత్రికులు కైలాస మానసరోవర్, నేపాల్ విహారయాత్రకు వెళ్లారు. వారిలో 16 మంది అనారోగ్యం కారణంగా బస చేసిన గదుల్లోనే ఉండిపోయారు. మిగతా 140 మంది యాత్రికులు పర్యటన కోసం బయటకు వెళ్లారు.
నేపాల్ పర్యటకు వెళ్లిన తెలుగు వాళ్ల ఆచూకి గల్లంతు..
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు పరివాహక ప్రాంతమైన భోటె కోషి, త్రిశూలి నదుల్లో విరుచుకుపడిన భారీ ఆకస్మిక వరదల వల్ల రహదారులు, వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో సమాచార వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయి బయటకు వెళ్లిన యాత్రికులతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
ఇక అనారోగ్యం వల్ల గదుల్లోనే ఉండిపోయిన 16 మంది యాత్రికులు సురక్షిత ప్రాంతంలో ఉన్నట్లుగా సమాచారం ఉంది. ఇక బయటకు వెళ్లిన 140 మంది ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ విషయంలో ఇండియన్ ఎంబసీ, నేపాల్ భద్రతా దళాలు ఘటనా స్థలంలో హెలికాప్టర్ల ద్వారా విస్తృత రక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నాయి. బాధితుల కుటుంబీకులు సహాయం కోసం నేపాల్ ఎంబసీ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించాల్సిందిగా అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
వరదల వల్ల ప్రజలు గల్లంతు..
నేపాల్లో ఆకస్మికంగా సంభవించిన భారీ వరదల్లో వందలాది మంది ప్రజలు గల్లంతైనట్లు వస్తున్న వార్తలపై తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వరదల్లో చిక్కుకున్న వారందరూ క్షేమంగా బయటపడాలని కోరారు. నేపాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయుల రక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన కోరారు. నేపాల్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణ వాసులకు సహాయం అందించేందుకు ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్, సమన్వయ కేంద్రాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ వెల్లడించారు. అటు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్లు వెంటనే స్పందించిన తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు. వారికి అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని తెలిపారు.
నేపాల్లో తరుచుగా వరదలు..
ఇక నేపాల్కు మరోసారి వరద ముప్పు పొంచి ఉందని ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మౌంటైన్ డెవలప్మెంట్ హెచ్చరించింది. నేపాల్-చైనా సరిహద్దుల్లోని ఎగువ ప్రాంతంలో వరద నీరు బ్లాక్ అయ్యి ఉందని ఏ క్షణమైనా అది బ్రేకై వరద రావొచ్చని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో నేపాల్ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. నేపాల్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ సంస్థ హిందూ ఖుష్ పర్వతశ్రేణుల పరిధిలోని ఎనిమిది దేశాలకు సేవలు అందిస్తోంది. మరోవైపు నేపాల్ వరదల్లో కొట్టుకువచ్చిన విలువైన వస్తువు కోసం జనాలు ఎగబడుతున్నారు. ఓ వైపు ప్రజలు ప్రాణాల పోతుంటే.. కొంత మంది వారిని ఆదుకోవడం మాని ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడటం విస్మయానికి గురి చేస్తుంది.
నేపాల్ టిబెట్ వరదల్లో మృతుల సంఖ్య 157..
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లో వచ్చిన ఆకస్మిక వరదల్లో మృతుల సంఖ్య 157కు చేరింది. సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసిన అధికారులు మృతదేహాలను వెలికి తీస్తున్నారు. అటు ఆచూకీ గల్లంతైన పర్యాటకుల సంఖ్య 403గా ఉందని ఇందులో 341 మంది విదేశీయులున్నారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాగా ఈ లిస్ట్లో 133 మంది మన దేశ పౌరులు కూడా ఉన్నారు. కాగా భారత్ ఇప్పటికే పది టన్నుల అత్యవసర సామగ్రి, మెడిసిన్లను నేపాల్లోని కల్లోల ప్రాంతానికి పంపించింది. వరదల వల్ల మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
బిహార్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తం..
ఆకస్మిక వరదల నేపథ్యంలో బీహార్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వరద నీరు గండక్ నదిలోకి చేరుతోంది. ఈ నది నేపాల్ నుంచి నేరుగా మన దేశంలోని బీహార్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీంతో బీహార్లోని దిగువ ప్రాంతాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉంది. వరద నీటి ఉధృతిని తట్టుకునేందుకు వాల్మీకినగర్ బ్యారేజీ మొత్తం 36 గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేశారు. పాట్నాలో 24 గంటలూ పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలు పుకార్లను నమ్మకుండా కేవలం అధికారిక హెచ్చరికలను మాత్రమే పాటించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
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