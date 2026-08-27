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నేపాల్‌ వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన వస్తువుల కోసం ఎగబడిన జనం..

Nepal Floods: హిమాలయ దేశమైన నేపాల్‌లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు ఆ దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేశాయి. అయితే .. వరదల్లో విలువైన వస్తువులు కొట్టుకుపోతున్న ఏమి చేయలేని నిస్సాహాయ స్థితిలో ఉండిపోయారు అక్కడి ప్రజలు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మది సందట్లో సడేమియా లాగా కొంత మంది ప్రజలు .. వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన వస్తువుల కోసం ఎగబడ్డారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం చిన్న రణరంగమే తలపించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:56 AM IST
నేపాల్‌ వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన వస్తువుల కోసం ఎగబడిన జనం..
Image Credit: Nepal Floods (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నేపాల్‌ వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన వస్తువుల కోసం ఎగబడిన జనం..
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