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క్షణాల్లో కొట్టుకుపోయిన గ్రామాలు.. 300 మంది భారతీయుల ఆచూకీ గల్లంతు..నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి..!!

Nepal Floods: నేపాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. గంటల వ్యవధిలోనే ఊళ్లకు ఊళ్లే కొట్టుకుపోయానని నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి శిశిర్ ఖానల్ తెలిపారు.గురువారం  నాటి వరదల్లో 160 మంది మరణించినట్లు ఆయన ధ్రువీకరించారు. సుమారు 300 మంది భారతీయులు గల్లంతు అయినట్లు పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:54 AM IST
క్షణాల్లో కొట్టుకుపోయిన గ్రామాలు.. 300 మంది భారతీయుల ఆచూకీ గల్లంతు..నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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