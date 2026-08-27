/క్షణాల్లో కొట్టుకుపోయిన గ్రామాలు.. 300 మంది భారతీయుల ఆచూకీ గల్లంతు..నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి..!!

Nepal Floods: నేపాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. గంటల వ్యవధిలోనే ఊళ్లకు ఊళ్లే కొట్టుకుపోయానని నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి శిశిర్ ఖానల్ తెలిపారు.గురువారం నాటి వరదల్లో 160 మంది మరణించినట్లు ఆయన ధ్రువీకరించారు. సుమారు 300 మంది భారతీయులు గల్లంతు అయినట్లు పేర్కొన్నారు. రుసువా ప్రాంతంలో వేలాది మంది ఆచూకీ ఇంకా తెలియలేదన్నారు. వేల సంఖ్యలో కుటుంబాలు ఇళ్లు కోల్పోయారని.. వారంతా గల్లంతు అయినట్లు మంత్రి చెప్పారు.
జల విలయం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని ఇంకా అంచనా వేయలేకపోతున్నామన్నారు. మానస సరోవరం యాత్రం కోసం వచ్చిన భారతీయ పర్యాటకులు ఎక్కువగా మరణించినట్లు ఆయన చెప్పారు. సుమారు 300 మంది భారతీయులు మిస్ అయినట్లు పేర్కొన్నారు. విదేశీ యాత్రికులతోపాటు భారతీయులు కూడా వరదలు సంబంధించిన మార్గంలోనే మానససరోవర యాత్రకు వెళ్తుంటారని..సుమారు 300 మంది మిస్సింగ్ జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. వారిని కాంటాక్టు అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. విదేశీ పర్యాటకుల క్షేమం కోసం అన్ని దేశాల ఎంబసీలతో టచ్ లో ఉన్నట్లు నేపాల్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది. నేపాల్ లో ఇటీవల సంబంధించిన అత్యంత దారుణ విపత్తు ఇదే అని పేర్కొన్నారు. భారత్ అందించిన సాయం పట్ల ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రెస్య్కూ, రిలీఫ్ పైనే తాము దృష్టి పెట్టామని తెలిపారు.
హైదరాబాద్ నుంచి నేపాల్ వెళ్లిన వారంతా సురక్షితం:
నేపాల్లో ప్రకృతి విపత్తు కారణంగా ఇప్పటి వరకు 160 మంది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమారు 500 మంది గల్లంతు అయ్యారు. ఈ భయానక వాతావరణం నడుమ..కైలాస మానససరోవర యాత్రం కోసం తెలుగు రాష్ట్రా నుంచి వెళ్లిన యాత్రికుల భద్రతపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమైంది. అయితే వారంతా సురక్షితంగా ఉన్నరన్న వార్త తెలియడంతో కుటుంబ సభ్యులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి కైలాస మానససరోవర యాత్ర నిమిత్తం వెళ్లిన 156 మంది సభ్యులు బ్రుందం ప్రస్తుతం వరద ప్రభావం లేని ప్రాంతంలో సురక్షితంగా ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ బ్రుందంలో ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాకు ఆదోనికి చెందిన యాత్రికులు కూడా ఉన్నారు. తాము ప్రస్తుతం చైనా భూభాగంలోని డార్సి ప్రాంతంలో ఒక హోటల్లో సురక్షితంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. తాము సముద్ర మట్టానికి సుమారు 15వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండటం వల్ల తమకు నేపాల్ వరదల ముప్పు లేదని వారు తెలిపారు.
అయితే యాత్రికులు చైనా సరిహద్దు సమీపంలో సురక్షితంగానే ఉన్నా.. భారీ వర్షాల వల్ల రోడ్డు మార్గాలు పూర్తి ధ్వంసం అయ్యాయని తెలిపారు. దీంతో అక్కడి నుంచి నేపాల్ రాజధాని కాట్మాండూ చేరుకోవడం కష్టతరంగా మారిందంటున్నారు. సెప్టెంబర్ 1న తాము భారత్ తిరిగా రావాల్సి ఉంది..కానీ తమ వీసాలు ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వద్దే ఉన్నాయి. దీంతో ఎలా భారత్ కు రావాలన్న దానిపై వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తమను వీలైనంత త్వరగా స్వదేశానికి రప్పించేలా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్నప్తి చేస్తున్నారు.
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