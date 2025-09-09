English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nepal gen z protests Video: హింసాత్మకంగా మారిన నేపాల్.. ఏకంగా ప్రధాని నివాసంకు నిప్పు.. వీడియో వైరల్..

Nepal protest news: నేపాల్ అల్లర్లు పూర్తిగా చెయ్యిదాటిపోయాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియాపై బ్యాన్ ను వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు కూడా ప్రకటించిన  ఆందోళన కారులు ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలో ఏకంగా ప్రధాని నివాసానికి నిరసన కారులు నిప్పును పెట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:54 PM IST
  • నేపాల్ లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు..
  • నివాస సముదాలకు నిప్పు..

Trending Photos

Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. &#039;3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు&#039;
6
Heroine Meena
Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. '3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు'
Nepal gen z protests Video: హింసాత్మకంగా మారిన నేపాల్.. ఏకంగా ప్రధాని నివాసంకు నిప్పు.. వీడియో వైరల్..

Nepal gen z protests Agitators torch pm kp oli sharma residence video: నేపాల్ లో అల్లర్లు  ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. రోడ్లపై ఆందోళన కారులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని నిరసనలకు దిగారు.  ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే నిరసన కారుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని రావడానికి పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనల్లో 20 మంది దుర్మరణం చెందగా, మరో 300 మంది వరకు గాయపడ్డారు. దీంతో నిరసన కారులు, పోలీసుల మీదకు దాడులకు తెగపడ్డారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు కేపీ శర్మ ఓలి.. దుబాయ్‌కు వెళ్లిపోయేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రత్యేకంగా ఆర్మీ విమానంలో ఆయన వెళ్లిపోయేందుకు సిద్దమైనట్లు వార్తలు వచ్చిన వేళ.. ఆయన ఏకంగా రాజీనామాను చేయడం ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

నేపాల్ ప్రధాని ఓలీ.. ఆర్మీ అధికారుల సూచనల మేరకు తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఓలీ నిర్ణయం రాజీనామా నిర్ణయంతో.. దేశం పగ్గాలు ఆర్మీ చేతుల్లోకి వెళ్లనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు సోషల్ మీడియా నిషేధానికి నిరసనగా మొదలైన ఈ ఉద్యమం మంగళవారం కూడా కొనసాగుతోంది. ఆందోళన కారులు.. మాజీ ప్రధాని ప్రచండ ఇంటిపై దాడి చేశారు. భక్తపూర్ లోని బాల్కోట్ లో ఉన్న ప్రధాన మంత్రి ఓలి నివాసాన్ని నిరసన కారులు తగలబెట్టారు.

ఓలి ప్రస్తుతం బల్వతార్ లోని ప్రధాన మంత్రి అధికారిక నివాసంలో ఉన్నారు.  లలిత్ పూర్ లోని సున కోఠిలో కమ్మూనికేషన్ మంత్రి సుబ్బ గురుంగ్ నివాసంపై కూడా ఆందోళన కారులు రాళ్లు రువ్వారు. అలాగే ప్రస్తుత మంత్రి ప్రిత్వీ సుబ్బా గురుంగ్ ఇంటిని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటివరకు 20 మంది మరణించారు.

Read more: Nepal PM Kp Sharma Oli: ప్రధాని పదవికి కేపీ ఓలి శర్మ రాజీనామా.. రణ రంగంగా మారిన నేపాల్.. వీడియో..

మరో 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. వీరిలో 100 మంది పోలీసులు కూడా ఉన్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో హోం మంత్రి రమేష్ లేఖక్ ఇప్పటికే రాజీనామా చేయగా, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి రామనాథ్ కూడా రాజీనామా చేశారు. మరోవైపు కేపీ శర్మ ఈ అల్లర్లలో మృతి చెందిన వారి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియా వినియోగాన్ని ఆపాలనే ఉద్దేశం మాకు లేదని ఒక ప్రకటనలో కేపీ ఓలి శర్మ పేర్కొన్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nepal pm kp oli sharmaNepal ProtestNepal agitatorsNepal pm kp oli Sharma resignNepal govt

Trending News