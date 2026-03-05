Nepal Political History: హిమాలయాల ఒడిలో ఉన్న చిన్న దేశం నేపాల్.. శతాబ్దాల పాటు రాజరిక పాలనలో కొనసాగింది. 1768లో పృథ్వీ నారాయణ్ షా నేపాల్ను ఏకీకృతం చేసిన తరువాత షా వంశం దేశాన్ని పాలించింది. దాదాపు రెండు శతాబ్దాలకు పైగా ఈ రాజవంశం అధికారాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. అయితే కాలక్రమేణా ప్రజల్లో ప్రజాస్వామ్యంపై ఆకాంక్ష పెరిగింది. 1960లో అప్పటి రాజు మహేంద్ర దేశ రాజకీయ వ్యవస్థలో కీలక మార్పు చేశారు. ఆయన పార్లమెంటును రద్దు చేసి.. రాజకీయ పార్టీలను నిషేధిస్తూ పంచాయతీ వ్యవస్థ అనే పార్టీలు లేని పాలనను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ వ్యవస్థలో రాజుకు అత్యధిక అధికారాలు ఉండేవి. అయితే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలకు చాలా పరిమితులు ఉండటంతో దేశంలో అసంతృప్తి పెరిగింది.
ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజాస్వామ్యానికి మద్దతుగా ఉద్యమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 1990లో జరిగిన ప్రజా ఉద్యమాల ఒత్తిడితో అప్పటి రాజు బీరేంద్ర కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయన రాజకీయ పార్టీలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి రాజ్యాంగబద్ధ రాజ్యాన్ని అంగీకరించారు. దీంతో నేపాల్లో బహుళ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యానికి మార్గం సుగమమైంది. అయితే దేశ రాజకీయ పరిస్థితులు స్థిరపడకముందే మరో పెద్ద సంక్షోభం తలెత్తింది. 1996లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ నేతృత్వంలో మావోయిస్టు తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది. ఈ ఉద్యమం ప్రధాన లక్ష్యం రాజరికాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసి ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం. ఈ తిరుగుబాటు దాదాపు దశాబ్దం పాటు కొనసాగి దేశాన్ని తీవ్రమైన రాజకీయ అస్థిరతలోకి నెట్టింది.
అయితే ఈ మధ్యకాలంలో 2001లో నేపాల్ను కుదిపేసిన విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. రాజు బీరేంద్రతో పాటు రాజ కుటుంబ సభ్యులు హత్యకు గురయ్యారు. ఈ సంఘటన దేశ రాజకీయాల్లో మరింత అనిశ్చితిని సృష్టించింది. తరువాత జ్నానేంద్ర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినప్పటికీ, ప్రజల్లో రాజరికంపై వ్యతిరేకత మరింత పెరిగింది. చివరకు ప్రజా ఉద్యమాలు, రాజకీయ పార్టీల పోరాటం, మావోయిస్టు తిరుగుబాటు ఇలా అన్ని కలిసి దేశ భవిష్యత్తును మార్చాయి. 2008లో నేపాల్ పార్లమెంట్ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకొని దాదాపు 240 ఏళ్ల షా వంశపు రాజరిక పాలనకు ముగింపు పలికింది. దీంతో నేపాల్ ను అధికారికంగా గణతంత్ర దేశంగా ప్రకటించారు.
రాజరికం రద్దైన తర్వాత దేశంలో కొత్త రాజ్యాంగం రూపొందించేందుకు దీర్ఘకాల రాజకీయ చర్చలు జరిగాయి. చివరికి 2015లో కొత్త రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి నేపాల్ను ఫెడరల్ ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రంగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ప్రజల చేత ఎన్నుకోన్న ప్రభుత్వం దేశాన్ని నడిపిస్తోంది. రాజరికం నుంచి ప్రజాస్వామ్యానికి జరిగిన ఈ మార్పు నేపాల్ చరిత్రలో అత్యంత కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు.
