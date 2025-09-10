Nepal New PM: నేపాల్ కొత్త ప్రధానిగా 35 యేళ్ల బాలెన్ షా.. ఇంతకీ ఎవరతను.. !

Nepal New Prime Minister Balen Shah: ప్రస్తుతం భారత్ చుట్టు పక్కల దేశాల్లో రెజిమ్ చేంజ్ ఆపరేషన్స్ నడుస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ప్రస్తుతం నేపాల్ దేశాల్లో అక్కడ ప్రభుత్వాలను కూల్చి కొత్త ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని వెనక అమెరికాకు చెందిన సీఐఏ హస్తం ఉందనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. తన మాట వినని దేశాధినేతలను సీట్ల నుంచి దింపడమే పనిగా పెట్టుకుంది అమెరికా. నేపాల్ లోని అల్లర్ల వెనక కూడా అమెరికా సీఐఏ హస్తం ఉందనే మాట వినిస్తోంది. అయితే ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ దేశం విడిచి పారిపోయిన నేపథ్యంలో తాత్కాలిక ప్రధానిగా బాలెన్ షాను నియమించబోతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం బలేన్ షా నేపాల్ రాజధాని ఖట్మండ్ మేయర్ గా వున్నారు. ఒక వేళ ఆయనే గనుక ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపడితే భారత్కు మరో దెబ్బ అన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందుకు ఆయన ఆఫీసులో వున్న నేపాల్ మ్యాపే కారణమంటున్నారు. ఆ మ్యాప్లో ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్కు కు చెందిన ప్రాంతాలు కూడా వున్నాయి.
నేపాల్ సైనిక పాలనలోకి వెళ్లింది. మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న అల్లర్లతో నేపాల్ ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామా చేశారు. ప్రధాని , రాష్ట్రపతి చికిత్స నిమిత్తం దేశం విడిచి వెళ్లారు. సోషల్ మీడియా నిషేధంతో నేపాల్ లో ఆందోళనలు చెలరేగాయి. రాజకీయ సంక్షోభానికి దారితీశాయి. సోమవారం భారీ హింసా ఘటనల తరువాత. రాత్రికే ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఎక్స్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లపై ఉన్న నిషేధం ఎత్తివేశారు. అయినా పరిస్థితులు అదుపులోకి రాలేదు. రెండు రోజులుగా జరిగిన హింసలో కనీసం 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
ఖాట్మాండు పరిసరాల్లోనే ఉన్న ఆందోళనలు.. క్రమంగా పోఖరా, బుట్వాల్, భైరహవా, భారత్పూర్, ఇటహరి, దమక్ వరకు విస్తరించాయి. పరిస్థితులు అదుపులోకి రాకపోవడంతో ఖాఠ్మాండు వీధుల్లో సైన్యాన్ని మోహరించారు. నిరసనకారులు పార్లమెంట్ భవనంపై దాడి చేసారు. ఒలీ పూర్వీకుల ఇల్లు అయిన దమక్లోనూ రాళ్ల దాడులు జరిగాయి. మాజీ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దియుబా, మావోయిస్టు నేత పుష్పకమల్ దహాల్ ప్రచండ ఇళ్లపై కూడా దాడులు జరిగాయి. అధ్యక్షుడు రామ్చంద్ర పౌడెల్ నివాసంలోకి నిరసనకారులు చొరబడి ధ్వంసం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. నేపాల్ అల్లర్ల నేపథ్యంలో నేపాల్ సరిహద్దుల్లోని ఉత్తర ప్రదేశ్, బిహారలలో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది.
