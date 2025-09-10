English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nepal New PM: నేపాల్ కొత్త ప్రధానిగా 35 యేళ్ల బాలెన్ షా.. ఇంతకీ ఎవరతను.. !

Nepal New Prime Minister Balen Shah: నేపాల్‌ అల్లర్లతో అట్టుడుకుతోంది.  అక్కడి ప్రధాని, రాష్ట్రపతి తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి పారిపోయారు.  ప్రస్తుతం నేపాల్‌  సైనిక పాలనలో వుంది. అయితే నేపాల్‌ తదుపరి ప్రధానిగా 35 ఏళ్ళ బలేన్‌ షా బాధ్యతలు చేపడుతారంటూ సోషల్‌ మీడియాలో  తెగ ప్రచారం జరుగుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 09:32 AM IST

Trending Photos

Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Nepal New PM: నేపాల్ కొత్త ప్రధానిగా 35 యేళ్ల బాలెన్ షా.. ఇంతకీ ఎవరతను.. !

Nepal New Prime Minister Balen Shah: ప్రస్తుతం భారత్ చుట్టు పక్కల దేశాల్లో రెజిమ్ చేంజ్ ఆపరేషన్స్ నడుస్తున్నాయి.  పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ప్రస్తుతం నేపాల్ దేశాల్లో అక్కడ ప్రభుత్వాలను కూల్చి కొత్త ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని వెనక అమెరికాకు చెందిన సీఐఏ హస్తం ఉందనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. తన మాట వినని దేశాధినేతలను సీట్ల నుంచి దింపడమే పనిగా పెట్టుకుంది అమెరికా. నేపాల్ లోని అల్లర్ల వెనక కూడా అమెరికా సీఐఏ హస్తం ఉందనే మాట వినిస్తోంది. అయితే ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ దేశం విడిచి పారిపోయిన నేపథ్యంలో  తాత్కాలిక ప్రధానిగా బాలెన్ షాను నియమించబోతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది.   ప్రస్తుతం బలేన్‌ షా నేపాల్ రాజధాని ఖట్మండ్  మేయర్ గా వున్నారు. ఒక వేళ  ఆయనే గనుక ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపడితే భారత్‌కు మరో దెబ్బ అన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందుకు ఆయన ఆఫీసులో వున్న నేపాల్‌ మ్యాపే కారణమంటున్నారు. ఆ మ్యాప్‌లో ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్‌కు కు చెందిన ప్రాంతాలు కూడా వున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

నేపాల్ సైనిక పాలనలోకి వెళ్లింది. మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న అల్లర్లతో నేపాల్ ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామా చేశారు. ప్రధాని , రాష్ట్రపతి చికిత్స నిమిత్తం దేశం విడిచి వెళ్లారు. సోషల్ మీడియా నిషేధంతో నేపాల్ లో ఆందోళనలు చెలరేగాయి. రాజకీయ సంక్షోభానికి దారితీశాయి. సోమవారం భారీ హింసా ఘటనల తరువాత. రాత్రికే ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్, ఎక్స్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఉన్న నిషేధం ఎత్తివేశారు. అయినా పరిస్థితులు అదుపులోకి రాలేదు. రెండు రోజులుగా జరిగిన హింసలో కనీసం 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.

ఖాట్మాండు పరిసరాల్లోనే ఉన్న ఆందోళనలు.. క్రమంగా పోఖరా, బుట్వాల్, భైరహవా, భారత్‌పూర్, ఇటహరి, దమక్ వరకు విస్తరించాయి. పరిస్థితులు అదుపులోకి రాకపోవడంతో ఖాఠ్మాండు వీధుల్లో సైన్యాన్ని మోహరించారు. నిరసనకారులు పార్లమెంట్ భవనంపై దాడి చేసారు.  ఒలీ పూర్వీకుల ఇల్లు అయిన దమక్‌లోనూ రాళ్ల దాడులు జరిగాయి. మాజీ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దియుబా, మావోయిస్టు నేత పుష్పకమల్ దహాల్ ప్రచండ ఇళ్లపై కూడా దాడులు జరిగాయి. అధ్యక్షుడు రామ్‌చంద్ర పౌడెల్ నివాసంలోకి నిరసనకారులు చొరబడి ధ్వంసం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. నేపాల్ అల్లర్ల నేపథ్యంలో నేపాల్ సరిహద్దుల్లోని ఉత్తర ప్రదేశ్, బిహారలలో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nepal PMBalen ShahNepal pm kp oli sharmaNepal ProtestNepal agitators

Trending News