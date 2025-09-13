Nepal New PM: నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీల కర్కీ.. కుదిరిన ఏకాభిప్రాయం..

Nepal New Prime Minister Sushila Karki: గత కొన్ని రోజులుగా నేపాల్ అట్టడుకుతోంది. దీంతో ప్రజలు రోడ్డుపైకి వచ్చారు. అంతేకాదు నిరసన కారులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు బ్యాంకులను, కనపడిన షాపులను లూటీ చేశారు. జెన్ జీ ముసుగులో కొంత మంది అరాచక శక్తులు ప్రవేశించి సాధారణ ప్రజలకు చెందిన ఆస్తులును ధ్వంసం చేయడంతో పాటు వారిని నిలువు దోపిడి చేశారు. అక్కడ ప్రధాని రాజీనామా చేసిన దేశం ఒదిలి పారిపోయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా అక్కడ పరిస్థితులు అదుపులోకి వస్తున్నాయి. ఆందోళనల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా శాంతి భద్రతలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి నేపాల్ సైన్యం కర్ఫ్యూను విధించింది. దీంతో పరిస్థితుల కుదరపడుతున్న ఈ సమయంలో నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా ఎవరు బాధ్యతలు వహిస్తారనే దానిపై పలు పేర్లు చర్చలోకి వచ్చినా.. చివరకు నేపాల్ మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుశీల కర్కి ని తాత్కలక ప్రధానిగా ఉండటానికి అన్ని వర్గాలు ఓ అవగాహనకు వచ్చాయి. ఆమె కూడా ముళ్ల కిరీటం వంటి పదవిని ధరించడానికి ఓకే చెప్పింది.
ఈ విషయాన్ని నేపాల్ అధ్యక్షుడు రామ్ చంద్ర పౌడెల్ కార్యాలయం అధికారికంగా వెల్లడించింది. సుశీల తాత్కాలిక ప్రధానికి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ ప్రభుత్వం గద్దెదిగిన తర్వాత తాత్కాలిక ప్రధాని పదవికి ముగ్గురు మధ్య పోటీ నెలకొంది.
మాజీ జస్టిస్ సుశీల కర్కితో పాటు ఇంజనీర్ కుల్మాన్ ఘిసింగ్, ఖాఠ్మాండ్ మేయర్ బలేంద్ర షాలో ఒకరిని ఎంచుకోవడంపై అభిప్రాయబేధాలు తలెత్తాయి. అయితే.. నిన్న సాయంత్రం నాటికి సైన్యం, అధ్యక్షుడు, ఆందోళనకారుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. మాజీ జస్టిస్ అయిన సుశీలను తాత్కాలిక ప్రధాని చేసేందుకు అందరూ ఆమోదం తెలిపారు.
