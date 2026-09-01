Rescue Teams Serching for People: వరదల ధాటికి త్రిశూలి బేసిన్లోని జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లో పలువురు చిక్కుకుపోయారు. వారిని బయటకు తీసేందుకు భారత్కు చెందిన ప్రత్యేక సొరంగ శోధన, సహాయక బృందం రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలో పాల్గొంది. నేపాల్లో విపత్తు ప్రభావిత జలవిద్యుత్ సొరంగాల ప్రాంతాలలో నిర్వహిస్తున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో భారత్ చేరింది. మన దేశానికి చెందిన సొరంగాల ప్రత్యేక గాలింపు, సహాయక బృందం నేపాల్ సైన్యంతో కలిసి ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తోంది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నేపాల్లోని చిలిమే, లాంగ్టాంగ్ ప్రాంతాలలో ఉన్న కీలకమైన జలవిద్యుత్ సొరంగాల వద్ద సంయుక్త గాలింపు, సహాయక చర్యలు జోరందుకున్నాయి.
జలవిద్యుత్ సొరంగాల్లో పలువురు కార్మికులు..
నేపాల్ను అతలాకుతలం చేసిన ఆకస్మిక వరదల ధాటికి త్రిశూలి బేసిన్ పరిధిలోని జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లో పలువురు కార్మికులు చిక్కుకుపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో నిర్వహిస్తోన్న ఈ సంయుక్త ఆపరేషన్లపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్, నేపాల్లో భారత రాయబారి నవీన్ శ్రీవాస్తవ స్పందిస్తూ.. నేపాల్ ఆర్మీతో కలిసి భారత టెక్నికల్ బృందం నిరంతరం రెస్క్యూ చర్యల్లో పాల్గొంటోందని స్పష్టం చేశారు. అధునాతన పరికరాలతో వెళ్లిన భారత బృందం కొండచరియలు, శిథిలాలు చిక్కుకుపోయిన వారి కోసం అన్వేషిస్తున్నట్టు తెలిపింది.
అధికారికంగా 903కు చేరిన మృతుల సంఖ్య.,.
కాగా, నిన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు సైట్ నుంచి ఐదుగురు చైనా, ఏడుగురు భారత పౌరులతో కలిపి మొత్తం 15 మందిని సురక్షితంగా వెలికితీశారు. ఆకస్మిక వరదల వల్ల ఇప్పటివరకు నమోదైన మృతుల సంఖ్య 903కి చేరినట్లు నేపాల్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. అయితే అనధికారికంగా 25 వేల నుంచి 30 వేల మంది గల్లంతు అయినట్టు తెలుస్తుంది. వరదల ధాటికి కొన్ని ఊర్లకు ఊర్లు కనుమరుగయ్యాయి.
మరో 4వేల 247 మంది గల్లంతు కాగా, ఇందులో 592 మంది విదేశీయులు కూడా ఉన్నారు. రాసువా, నువాకోట్ జిల్లాలతో పాటు జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువ మంది పౌరులు, భద్రతా సిబ్బంది ఆచూకీ లభించాల్సి ఉంది. నేపాల్ ఆర్మీ హెలికాప్టర్ల ద్వారా ఇప్పటివరకు మొత్తం 10వేల 451 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. ఏడు రోజులుగా కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కొనసాగిస్తున్నారు.
మట్టి, బండరాళ్లు, నీటితో నిండిపోయిన టన్నెల్లోకి జవాన్లు అతికష్టం మీద వెళ్లి అక్కడ సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. అక్కడ బురదలో కూరుకుపోయిన శవాలను కూడా వెలికి తీస్తున్నారు. అక్కడి దృశ్యాలు భయానకంగా మారాయి. దీంతో శవాలన్నింటికి డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేసిన శాంపిల్తో పాటు ఆయా శవాలకు సంబంధించిన ఫోటోలను తీసి వాటిని పూడ్చి పెట్టే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
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