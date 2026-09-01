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శవాల మధ్యనే నేపాల్‌లో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్..

Nepal Rescue Team Operations: నేపాల్ వరదల్లో గల్లంతైన వారి కోసం నేపాల్ ఆర్మీ ప్రాణాలు పణంగా పెడుతోంది. ఏడు రోజులుగా కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా ఓ టన్నెల్‌లో చిక్కుకున్న వారి కోసం సాహసోపేతమైన డ్రిల్ చేపట్టింది. మట్టి, బండరాళ్లు, నీటితో నిండిపోయిన టన్నెల్‌లోకి జవాన్లు అతికష్టం మీద వెళుతున్న ఓ వీడియో వైరలవుతోంది. బతికున్నారో లేదో తెలియని వారి కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకపోవడంపై రెస్క్కూ టీమ్ పై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:02 PM IST
శవాల మధ్యనే నేపాల్‌లో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్..
Image Credit: Nepal Rescue Operations (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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