Nepal Compensation: "భారత్, చైనా, అమెరికా వల్లనే వరదలు వచ్చాయి": నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా!

Nepal Wants Compensation: ఆగస్టు 26న భోటేకోశి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో సంభవించిన ఘోర వరదలు నేపాల్లోని రసువా, నువాకోట్, ధాడింగ్ జిల్లాలను అతలాకుతలం చేశాయి. నేపాల్ అధికారులు 'హిమాలయ సునామీ'గా అభివర్ణించిన ఈ విపత్తులో కనీసం 1,127 మంది మరణించగా, సుమారు 3,900 మంది గల్లంతయ్యారు. ఇళ్లు, రోడ్లు, వంతెనలు, జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు దారుణంగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ నష్టాల నుండి కోలుకుని కీలక మౌలిక సదుపాయాలను పునర్నిర్మించడానికి నేపాల్కు దాదాపు 4 నుండి 5 బిలియన్ డాలర్లు అవసరమవుతాయని ఆర్థిక మంత్రి స్వర్ణిమ్ వాగ్లే తెలిపారు. ఇది ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో దాదాపు 10 శాతం కావడం గమనార్హం.
ఈ ఘోర విపత్తు నేపథ్యంలో, నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి శిశిర్ ఖనాల్ స్పందిస్తూ.. ఇది కేవలం విరాళాలు కోరే మానవతా అత్యవసర పరిస్థితి కాదని, ఉద్గారాలకు బాధ్యత వహించాల్సిన దేశాల నుండి పొందాల్సిన చట్టపరమైన, నైతిక హక్కు అని స్పష్టం చేశారు. వాతావరణ విపత్తు బాధితులకు సహాయపడేందుకు ఏర్పాటైన 'ఫండ్ ఫర్ రెస్పాండింగ్ టు లాస్ అండ్ డామేజ్'కు నేపాల్ ఇప్పటికే అధికారిక అభ్యర్థన పంపింది.
తొలుత సహాయక చర్యల కోసం విదేశీ సహాయాన్ని నిరాకరించినప్పటికీ, పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి కాఠ్మండు ప్రభుత్వం భారత్, చైనా, ఇతర దేశాల నుండి ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాలు, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, బెయిలీ వంతెనల సహాయాన్ని కోరింది. భూకంపాలు సంభవించే అత్యంత సున్నితమైన హిమాలయ ప్రాంతంలో చైనా నిర్మించిన మౌలిక సదుపాయాల భద్రతపై కూడా నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దక్షిణాసియా వ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి జీవనాధారమైన హిమాలయ నదీ వ్యవస్థలు ప్రమాదంలో పడ్డాయని ఖనాల్ హెచ్చరించారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్కు అతి తక్కువగా దోహదపడిన నేపాల్ వంటి బలహీన దేశాలు, పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలకు ఒంటరిగా నిధులు సమకూర్చుకోలేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ వాతావరణ పరిహార డిమాండ్ను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు, ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ (UNGA) 81వ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించడానికి ప్రధాని బాలేంద్ర షా స్వయంగా న్యూయార్క్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, వాతావరణ బాధ్యతకు సంబంధించిన వివాదం అత్యంత సంక్లిష్టంగా మారింది.
యూరోపియన్ కమిషన్ 2024 నివేదిక ప్రకారం భారత్ కూడా అగ్ర ఉద్గార దేశాలలో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ, చారిత్రక, తలసరి ఉద్గారాల పరంగా భారత్ వాటా చాలా తక్కువ. భారతదేశ తలసరి ఉద్గారాలు కేవలం 3 టన్నులు కాగా, చైనా తలసరి 11 టన్నులు, అమెరికా 17 టన్నులుగా ఉన్నాయి. అందువల్ల, ముందుగా పారిశ్రామికీకరణ చెంది ప్రయోజనం పొందిన ధనిక దేశాలే అధిక బాధ్యత వహించాలని భారత్ నిరంతరం వాదిస్తోంది.
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