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Nepal Compensation: "భారత్, చైనా, అమెరికా వల్లనే వరదలు వచ్చాయి": నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా!

Nepal Wants Compensation: ఇటీవల నేపాల్‌లో సంభవించిన వినాశకరమైన వరదల (హిమాలయ సునామీ) వల్ల అపారమైన ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. ఈ వాతావరణ మార్పుల విపత్తుకు కారణమైన గ్రీన్‌హౌస్ వాయువులను అత్యధికంగా విడుదల చేస్తున్న చైనా, అమెరికా, భారతదేశాల నుండి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని నేపాల్ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇదే విషయమై ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా పోరాడేందుకు నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షా సిద్ధమవుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:58 PM IST
Nepal Compensation: "భారత్, చైనా, అమెరికా వల్లనే వరదలు వచ్చాయి": నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Nepal Compensation: "భారత్, చైనా, అమెరికా వల్లనే వరదలు వచ్చాయి": నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా!
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