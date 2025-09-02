English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Laurent Freixe: ఉద్యోగినితో ఎఫైర్‌తో నెస్లే సీఈఓపై వేటు.. ఇంతకీ లారెంట్‌ ఫ్రెయిక్స్‌ ఎవరు?

Who Is Nestle CEO Laurent Freixe Fired: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన స్విస్‌ ఫుడ్ జెయంట్‌ నెస్లే కంపెనీ తమ సీఈఓ లారంట్ ఫ్రెయిక్స్‌ పై వేటు వేసింది. తన తోటి మహిళా ఉద్యోగితతో ఆయన శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారని ఆరోపణలతో విచారణకు ఆదేశించింది. అయితే ఇంతకీ లారెంట్‌ ఫ్రెయిక్స్‌ ఎవరు? ఆయన బయోడేటా ఏంటిదో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 2, 2025, 11:19 AM IST

Trending Photos

School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
7
Commercial LPG gas cylinder prices
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Laurent Freixe: ఉద్యోగినితో ఎఫైర్‌తో నెస్లే సీఈఓపై వేటు.. ఇంతకీ లారెంట్‌ ఫ్రెయిక్స్‌ ఎవరు?

Who Is Nestle CEO Laurent Freixe Fired: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన నెస్లే ఫుడ్స్ సీఈఓ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడంతో ఇప్పుడు సంచలనం గా మారింది. తన తోటి మహిళా ఉద్యోగితతో ఆయన రొమాంటిక్ సంబంధం కలిగి ఉండటం వల్ల కంపెనీ తమ విధివిధానాలకు ఉల్లంఘించారనే నెపంతో ఆయనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. అయితే ఈ నెస్లే కంపెనీ సీఈవో లారెన్స్ ఎవరు? ఆ బయోడేటా ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇక ఇప్పటికే అతని స్థానంలో ఫిలిప్ నవరాటికల్ నూతన సీఈవోగా కూడా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇక నెస్లే సీఈవో వేటు వేసే ముందు ఇది కంపెనీ ఇది కచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం.. కంపెనీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారనే లారెంట్‌ను ఫైర్ చేశాం అని అధికారికంగా కూడా ప్రకటించింది నెస్లే.

 ఇక లారెంట్‌ 1986 నుంచి ఒక ఫ్రెంచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నెస్లేలో పని చేస్తున్నారు. ఆయన 2026 సెప్టెంబర్ లో నెస్లే సీఈఓ గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఒక 40 దశాబ్దాల తర్వాత ఆయనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. అయితే ఈయన యూరప్, అమెరికా, లాటిన్‌ అమెరికా వంటి అనేక దేశాల్లో అనేక విధుల్లో పనిచేశారు. అయితే 2001 నుంచి నెస్లే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ గా కూడా ఆయన పని చేశారు. ఇక 2020 నుంచి నెస్లే కాఫీ స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ యూనిట్, ఆ తర్వాత 2024 కి నెస్లే సీఈఓ గా కూడా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

 2017 నుంచి నెస్లే సీఈఓ గా పనిచేసిన పాల్ బల్కే రిటర్మెంట్ తర్వాత సీఈఓ లారెంట్‌ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇక నెస్లే సీఈఎ ఎన్నికలు 2026 లో నిర్వహించాల్సి ఉంది. అయితే 2025 సెప్టెంబర్ 1న అకస్మాత్తుగా లారెంట్‌ను బాధ్యతల నుంచి తొలగించింది. ప్రధానంగా ఆయన తోటి సహోద్యోగితో ఎఫైర్ కలిగి ఉన్నారని అది బిజినెస్ విధివిధానాఆలకు విఘాతం కలిగించేలా ఉన్నాయని అధికారిక ప్రకటన చేసింది నెస్లే.

అయితే నెక్స్ట్ సీఈఓ బాధ్యతలనుంచి ఫ్లెక్సీని తొలగించిన వెంటనే ఫిలిప్ నవరాత్రులని నూతన సీఈవోగా కూడా నియమించింది నెస్లే 2025లో బోర్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఆయన జాయిన్ అయ్యారు అయితే ఇతరుల మాదిరి కి మాత్రం ఎలాంటి రిటైర్మెంట్ ప్యాకేజీ కూడా అందదు.

 Read more: అత్యంత విషాదం.. కొండచరియలు విరిగిపడి ఆ గ్రామంలో 1000 మంది మృత్యువాత..!

Read more: భారత్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకోండి అంటూ యూరప్‌ దేశాలకు పిలుపు.. మరోకుట్రకు తెరలేపిన డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Laurent Freixe affairNestlé CEO firedWho is Laurent FreixeNestlé scandalNestlé CEO controversy

Trending News