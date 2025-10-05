Benjamin Netanyahu: మనమే గెలిచాం.. నెతన్యాహు సంచలన ప్రకటన.. ఇందులో నిజమేంత..?

Benjamin Netanyahu: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికలో భాగంగా ఈజిప్ట్ మధ్యవర్తిత్వంతో జరగనున్న చర్చల నేపథ్యంలో గాజాలో బందీగా ఉంచిన ఇజ్రాయెల్ పౌరులను త్వరలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు తెలిపారు. శనివారం టెలివిజన్ ప్రసంగంలో మాట్లాడుతూ ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇజ్రాయెల్ గాజా ప్రాంతం నుండి పూర్తిగా వెనక్కు తగ్గబోదని.. దళాలు తమ నియంత్రణలో ఉన్న భూభాగాలను కొనసాగిస్తాయని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. హమాస్ను దౌత్యపరంగా లేదా సైనికంగా అయినా నిరాయుధీకరణ చేయడం తప్పనిసరిగా జరుగుతుందని తెలిపారు. హమాస్ ఆయుధాలను విడిచిపెడుతుంది.. అది సులభమైన మార్గంలో అయినా కావచ్చు.. కఠినమైన మార్గంలో అయినా కావచ్చు.. కానీ అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హమాస్ శాంతి ప్రణాళికలోని కొన్ని అంశాలకు అంగీకారం తెలపడం తర్వాత నెతన్యాహు ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. హమాస్ బందీల విడుదలకు, అలాగే గాజాను సాంకేతిక నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో పరిపాలించేందుకు అంగీకరించింది. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన డిమాండ్ ఏంటంటే.. హమాస్ పూర్తిగా ఆయుధాలను విడిచిపెట్టే విషయంలో మాత్రం ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా ఈ వ్యవహారంపై స్పందిస్తూ, ఆలస్యం ఒప్పందాన్ని మరింత ప్రమాదంలో పడవేస్తుందని హెచ్చరించారు. హమాస్ త్వరగా చర్యలు తీసుకోవాలని, లేకపోతే శాంతి ప్రక్రియ కష్టాల్లో పడుతుందని సూచించారు. ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 20 అంశాల ప్రణాళిక ప్రకారం.. హమాస్ ప్రస్తుతం సజీవంగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్న దాదాపు 20 మంది ఇజ్రాయెల్ బందీలను మూడు రోజుల్లో విడుదల చేయాలి. దానికి ప్రతిగా ఇజ్రాయెల్ తన సైనిక దాడులను నిలిపివేయడం, గాజాలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుండి వెనక్కు తగ్గడం, వందలాది పాలస్తీనియన్ ఖైదీలను విడుదల చేయడం, అలాగే మానవతా సహాయం, పునర్నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇవ్వడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది.
అయితే చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, గాజాలో పరిస్థితులు ఇంకా ఉద్రిక్తంగానే ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు శనివారం కూడా కొనసాగాయి. ఈ దాడుల్లో పిల్లలు, మహిళలు సహా కనీసం 36 మంది మృతిచెందినట్లు గాజా వైద్య అధికారులు తెలిపారు. అమెరికా ఒత్తిడి మధ్య శాంతి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నా, భూభాగం మీద హింస ఆగకపోవడం ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్–హమాస్ మధ్య సయోధ్యకు మార్గం సుగమమవుతున్నప్పటికీ, గాజా నిరాయుధీకరణపై తేల్చాల్సిన నిర్ణయం ఈ శాంతి ప్రక్రియకు కీలకంగా మారింది.
