Nicolas Maduro Video: అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్న అధికారులతో నికోలస్ మదురో మాట్లాడిన మాటలు ఇవే.. వీడియో వైరల్

Venezuela President Nicolas Maduro: అమెరికా సైన్యం.. వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికొలస్ మదురోను బంధించి న్యూయార్క్ నగరంలోని డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోని కేంద్రానికి తరలించారు. అమెరికాకు తీసుకొచ్చే సమయంలో మదురో చేతికి బేడీలు వేశారు. అయితే తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. నికొలస్ మదురో అమెరికా సిబ్బందికి హ్యాపీ న్యూఇయర్ చెబుతున్నట్లుగా ఉంది.
వెనిజులాపై అమెరికా మెరుపు వైమానిక దాడులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. వెనిజులా రాజధాని కారకాస్ సిటీపై అమెరికా యుద్ధ విమానాలు మిస్సైళ్లు, బాంబుల వర్షం కురిపించాయి. ప్రధానంగా రాజధాని కారకాస్ నగరంతో పాటు మిరాండా, అరాగువా, లాగువైరా రాష్ట్రాల పరిధిలోని నగరాలు, నౌకాశ్రయాలు, సైనిక స్థావరాలపై దాడులు జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. వైమానిక దాడుల తర్వాత వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్యను అమెరికా దళాలు అదుపులోకి తీసుకుని యూఎస్ తరలించాయి
వెనిజులాపై దాడి చేసిన అమెరికా బలగాలు సైనిక స్థావరంలోని ఇంట్లో ఉన్న మదురో దంపతులను పట్టుకుని.. వారిని బెడ్ రూం నుంచి లాక్కెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. మదురో, ఆయన భార్య సిలియాను అమెరికా చట్టాల ప్రకారం న్యూయార్క్లోని కోర్టుల్లో విచారిస్తామని అమెరికా అటార్నీ జనరల్ పామ్ బోండీ తెలిపారు.
యూఎస్ సైన్యం నికొలస్ మదురోను బంధించి డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోని కేంద్రానికి తరలించారు. యూఎస్కు తీసుకొచ్చే సమయంలో మదురో చేతికి సంకెళ్లు వేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోలో నికొలస్ మదురో యూఎస్ అధికారులతో మాట్లాడుతూ.. వారికి గుడ్నైట్ చెప్పారు. దీంతో పాటు న్యూఇయర్ విషెస్ కూడా తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
Nicolas Maduro arriving to the DEA offices in New York:
“Happy new year”
— Pop Base (@PopBase) January 4, 2026
