Nicolas Maduro: బస్సు డ్రైవర్‌ నుంచి దేశాధ్యక్షుడు.. ఇప్పుడు చేతికి బేడీలు, కళ్లకు గంతలు, నికోలస్‌ మదురో స్టోరీ ఇదే..! 

Who Is Nicolas Maduro His Political History: ఊహించని విధంగా వెనిజులాపై అమెరికా దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో 40 మంది వరకు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఇక వెనిజులా అధ్యక్షుడు అయిన నికోలస్ మదురో, అతని సతీమణిని కూడా అమెరికా అదుపులోకి తీసుకుంది. యూఎస్ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. వెనిజులా ఆయిల్ కంపెనీలు మా అధీనంలో ఉంటాయి. అధ్యక్షుడు మదురో అతని భార్యను కూడా అమెరికా చట్టం ముందు నిలబెడతాం. వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఇలాంటి ఒక దాడి ఎప్పుడు జరగలేదు అని ఆయన ప్రకటించారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో మదురోకు సంబంధించిన ఫోటో వైరల్ అవుతుంది. వెనిజులా అధ్యక్షుడు అమెరికా అరెస్టు చేసింది. విమానంలో యూఎస్ కు తరలించే టైంలో ఆయన కళ్లకు గంతలు కట్టి చేతికి బేడీలు వేశారు.
ఆ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. స్వయానా ఆ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ట్రంప్. ఈ మెరుపు దాడిలో కొందరు తమ సిబ్బంది కూడా గాయపడ్డారు.. ఎవరూ చనిపోలేదని ఆయన ప్రకటించారు. అటు వెనుజులా మిలిటరీ బేస్ బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న మదురో ఆయన భార్యను యూఎస్ బలగాలు ఈడ్చుకెళ్లాయని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. అయితే ఆ దేశం పై దాడికి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మదురో పాలనలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడి భారీగా యూఎస్ కు వలసలు పెరిగాయి. అంతేకాదు చమురు నిల్వలు వెనిజులాలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అమెరికా దానిపై ఆసక్తి చూపిస్తోంది. దీంతో పాటు డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా అంశం కూడా ట్రంప్ కఠిన చర్యలకు దారితీశాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
బస్సు డ్రైవర్ నుంచి దేశ అధ్యక్షుడు..
ట్రంప్ ప్రభుత్వం వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అదుపులోకి తీసుకుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆయన పేరు ప్రపంచ దృష్టి ఆకర్షించింది. బస్సు డ్రైవర్గా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించిన నికోలస్ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఆయన దేశ అధ్యక్షుడు అయ్యారు. సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన హ్యూగో చావేజ్కు అనుచరుడుగా రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టాడు. ఆయన మరణం తర్వాత 2013లో దేశ అధ్యక్షుడు అయ్యాడు. అయితే ఆర్థిక సంక్షోభం, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన సహా అనేక ఆరోపణలు కూడా నికోలస్ ఎదుర్కొంటున్నాడు.
మరియాకు వెనిజులా మద్దతు లేదు..
అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మరియా నాయకురాలుగా ఉండటం చాలా కష్టం. ఆమె మంచి మహిళ అయినప్పటికీ.. వెనిజులా ప్రజల గౌరవం ఆమెపై లేదన్నారు. మదురోను అరెస్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ రాత్రి వేళ జరిగినందుకు ఆమెతో మాట్లాడలేదని మీడియా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. అయితే మరియా మచాడోకు గత ఎడాదే మొబైల్ శాంతి బహుమతి లభించిన సంగతి తెలిసిందే.
వెనిజులాకు వెళ్లకండి..
అమెరికా వెనుజులా పై దాడి నేపథ్యంలో భారతీయ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అత్యవసరం కాకపోతే ఆ దేశానికి ప్రయాణాలు మానుకోవాలని ఇప్పటికే భారతీయులకు సూచించింది. ఇప్పటికే వెనిజులాలో ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బయట తిరగొద్దని కోరింది. సాయం కావాల్సిన వారు అత్యవసర ఫోన్ వాట్సాప్ నంబర్ 58-412-9584288, cons.caracas@mea.gv.in సంప్రదించాలని కోరింది. భారతీయులందరూ కరాకస్లోని ఎంబసీతో టచ్ లో ఉండాలని కూడా సూచించారు.
