English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Nicolas Maduro: బస్సు డ్రైవర్‌ నుంచి దేశాధ్యక్షుడు.. ఇప్పుడు చేతికి బేడీలు, కళ్లకు గంతలు, నికోలస్‌ మదురో స్టోరీ ఇదే..! 

Nicolas Maduro: బస్సు డ్రైవర్‌ నుంచి దేశాధ్యక్షుడు.. ఇప్పుడు చేతికి బేడీలు, కళ్లకు గంతలు, నికోలస్‌ మదురో స్టోరీ ఇదే..! 

Who Is Nicolas Maduro His Political History: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి చేసింది. అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురో అతని భార్యను అమెరికా అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే పరిస్థితులు సద్దుమణిగే వరకు ఆ దేశాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్నట్లు యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ప్రకటించాడు. ప్రధానంగా వెనిజులా ఆయిల్ కంపెనీలు మా అధీనంలోనే ఉంటాయి.. అధ్యక్షుడు మదురో అతని భార్యను అమెరికా చట్టం ముందు నిలబెడతామంటూ ఆయన ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 4, 2026, 08:49 AM IST

Trending Photos

Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
8
Alcohol Consumption
Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
Kavitha Challan: ఎమ్మెల్సీ కవిత భారీగా ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. రూ.17 వేల చలాన్లు పెండింగ్‌
6
MLC Kavitha
Kavitha Challan: ఎమ్మెల్సీ కవిత భారీగా ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. రూ.17 వేల చలాన్లు పెండింగ్‌
SSR and Vijayakumari: వెండితెరపై అన్నాచెల్లెళ్లు..నిజజీవితంలో భార్యాభర్తలు! ఈ స్టార్ కపుల్ గురించి మీకు తెలుసా?
7
SSR and Vijayakumari
SSR and Vijayakumari: వెండితెరపై అన్నాచెల్లెళ్లు..నిజజీవితంలో భార్యాభర్తలు! ఈ స్టార్ కపుల్ గురించి మీకు తెలుసా?
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
5
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
Nicolas Maduro: బస్సు డ్రైవర్‌ నుంచి దేశాధ్యక్షుడు.. ఇప్పుడు చేతికి బేడీలు, కళ్లకు గంతలు, నికోలస్‌ మదురో స్టోరీ ఇదే..! 

Who Is Nicolas Maduro His Political History: ఊహించని విధంగా వెనిజులాపై అమెరికా దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో 40 మంది వరకు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఇక వెనిజులా అధ్యక్షుడు అయిన నికోలస్‌ మదురో, అతని సతీమణిని కూడా అమెరికా అదుపులోకి తీసుకుంది. యూఎస్ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. వెనిజులా ఆయిల్ కంపెనీలు మా అధీనంలో ఉంటాయి. అధ్యక్షుడు మదురో అతని భార్యను కూడా అమెరికా చట్టం ముందు నిలబెడతాం. వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఇలాంటి ఒక దాడి ఎప్పుడు జరగలేదు అని ఆయన ప్రకటించారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో మదురోకు సంబంధించిన ఫోటో వైరల్ అవుతుంది. వెనిజులా అధ్యక్షుడు అమెరికా అరెస్టు చేసింది. విమానంలో యూఎస్ కు తరలించే టైంలో ఆయన కళ్లకు గంతలు కట్టి చేతికి బేడీలు వేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఆ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. స్వయానా ఆ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ట్రంప్‌. ఈ మెరుపు దాడిలో కొందరు తమ సిబ్బంది కూడా గాయపడ్డారు.. ఎవరూ చనిపోలేదని ఆయన ప్రకటించారు. అటు వెనుజులా మిలిటరీ బేస్ బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న మదురో ఆయన భార్యను యూఎస్ బలగాలు ఈడ్చుకెళ్లాయని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. అయితే ఆ దేశం పై దాడికి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మదురో పాలనలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడి భారీగా యూఎస్ కు వలసలు పెరిగాయి. అంతేకాదు చమురు నిల్వలు వెనిజులాలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అమెరికా దానిపై ఆసక్తి చూపిస్తోంది. దీంతో పాటు డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా అంశం కూడా ట్రంప్ కఠిన చర్యలకు దారితీశాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

 బస్సు డ్రైవర్ నుంచి దేశ అధ్యక్షుడు..
ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురోను అదుపులోకి తీసుకుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆయన పేరు ప్రపంచ దృష్టి ఆకర్షించింది. బస్సు డ్రైవర్‌గా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించిన నికోలస్‌ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఆయన దేశ అధ్యక్షుడు అయ్యారు. సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన హ్యూగో చావేజ్‌కు అనుచరుడుగా రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టాడు. ఆయన మరణం తర్వాత 2013లో దేశ అధ్యక్షుడు అయ్యాడు. అయితే ఆర్థిక సంక్షోభం, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన సహా అనేక ఆరోపణలు కూడా నికోలస్ ఎదుర్కొంటున్నాడు.

 మరియాకు వెనిజులా మద్దతు లేదు..
 అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మరియా నాయకురాలుగా ఉండటం చాలా కష్టం. ఆమె మంచి మహిళ అయినప్పటికీ.. వెనిజులా ప్రజల గౌరవం ఆమెపై లేదన్నారు. మదురోను అరెస్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ రాత్రి వేళ జరిగినందుకు ఆమెతో మాట్లాడలేదని మీడియా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. అయితే మరియా మచాడోకు గత ఎడాదే మొబైల్ శాంతి బహుమతి లభించిన సంగతి తెలిసిందే.

వెనిజులాకు వెళ్లకండి..
అమెరికా వెనుజులా పై దాడి నేపథ్యంలో భారతీయ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అత్యవసరం కాకపోతే ఆ దేశానికి ప్రయాణాలు మానుకోవాలని ఇప్పటికే భారతీయులకు సూచించింది. ఇప్పటికే వెనిజులాలో ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బయట తిరగొద్దని కోరింది. సాయం కావాల్సిన వారు అత్యవసర ఫోన్ వాట్సాప్ నంబర్ 58-412-9584288, cons.caracas@mea.gv.in సంప్రదించాలని కోరింది. భారతీయులందరూ కరాకస్‌లోని ఎంబసీతో టచ్ లో ఉండాలని కూడా సూచించారు.

Read more: యుద్ధ మేఘాలు.. వెనిజులాలో భారీ పేలుళ్లు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన! ట్రంప్‌ ఆదేశాలతోనే కారకస్‌లో బాంబుల వర్షం..!

Read more:  భారత్‌ను రెచ్చగొడుతూ.. హిందూ వర్కర్‌ను చెట్టుకు వేలాడదీసి తగులబెట్టిన బంగ్లా మూక..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nicolas Maduro biographyVenezuela president arrest newsUS Venezuela conflict updateDonald Trump Venezuela statement

Trending News