  • No Kings: ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా 'నో కింగ్స్‌' నిరసన.. అమెరికాతోపాటు యూరప్‌లో కూడా వేలాది మంది వీధుల్లోకి..! ఎందుకో తెలుసా?

USA No Kings Protest: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ విధి విధానాలను నిరసిస్తూ అమెరికా నుంచి లండన్ వరకు వేలాది మంది ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి భారీ నిరసన తెలుపుతున్నారు. దీనికి 'నో కింగ్స్' అనే పేరు పెట్టారు. ప్రధానంగా విద్య, భద్రత, వలస విధానం పై వారు ఈ భారీ నిరసనలు చేపట్టారు. ట్రంప్‌ పాలనకు వ్యతిరేకంగా వందలాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చి ఈ నిరసన చేపట్టారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 19, 2025, 07:15 AM IST

 USA No Kings Protest:  'నో కింగ్స్‌'.. మా దేశానికి రాజు లేడు..  ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి యూరప్ దేశాల్లో కూడా ట్రంప్ తీవ్ర వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. దాదాపు 2500 మందికి పైగా ఈ భారీ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. అమెరికాతో పాటు ఇలా యూరప్ దేశాల్లో కూడా ట్రంప్ విధివిధానాలపై భారీ నిరసన చేపడుతున్నారు. ప్రధానంగా వలస విధానం పై విషయాలు ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ భారీ నిరసనలు చేపడుతున్నారు. 'నో కింగ్స్' అని దీనికి పేరు పెట్టారు. 

ట్రంప్‌ పాలనకు వ్యతిరేకంగా వీధుల్లోకి వచ్చిన వారంతా చేతిలో 'NO Kings' ప్లకార్డు పట్టుకొని ఈ నిరసన తెలిపారు. దీనికి స్థానికంగా 300కు పైగా సంస్థలు కూడా సహకరించాయని రాయిటర్స్‌ తెలిపింది. ట్రంప్ అధ్యక్షుడు అయిన కేవలం 10 నెలల్లోనే అనేక నిబంధనలు కఠినతరం చేశారు. ఇది విద్యతో పాటు వివిధ రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే అమెరికాతోపాటు యూరప్‌ ప్రజలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. దీంతో వాళ్లు పెద్ద ఎత్తున చేతుల్లో బ్యానర్స్ పట్టుకొని ఈ దేశానికి ఏ రాజు లేడు అంటూ  నిరసనకు తెలియజేశారు. ప్రధానంగా డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా చికాగోలో సైతం వందలాది మంది ప్లకార్డులతో తమ నిరసనలు తెలియజేశారు. 

 

 

 సోషల్ మీడియాలో కూడా 'No Kings' కి సంబంధించి అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. గతంలో కూడా పలుమార్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు పై నిరసనలు చేపట్టిన ప్రజలు తాజాగా అక్టోబర్ 18వ తేదీ కూడా భారీ స్థాయిలో నిరసనలు చేపట్టారు. దీనికి యూరప్ దేశాలు కూడా మద్దతుగా నిలిచాయి. ఇక జన్మతః పౌరసత్వం, అక్రమ వలసలు, ట్రాన్స్ జెండర్, వేలాది మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు వంటి అంశాల స్థానికంగా ఈ వ్యతిరేకత ఏర్పడింది. మొత్తానికి ట్రంప్ నిరంకుశంక వ్యవహరిస్తున్నారని అమెరికాలో తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నారు. 

 

 

ఇక ఈ No Kings నిరసనలకు మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి హిల్లారీ క్లింటన్‌ కూడా మద్దతు ఇచ్చారు. ఆమెతోపాటు ఈ నిరసనలకు పలువురు ప్రముఖులు కూడా మద్దతు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఇక 'నో కింగ్స్' నిరసనలు ఉత్తర వర్జీనియాలతో పాటు రాజధాని వైపుగా వెళ్లే బ్రిడ్జీపై ప్రత్యేకంగా కవాతుతో ప్రదర్శనతో నిరసనలు తెలియజేశారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

No Kings protestDonald Trump protestsanti Trump rallyUSA protest 2025Europe protests today

