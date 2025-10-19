USA No Kings Protest: 'నో కింగ్స్'.. మా దేశానికి రాజు లేడు.. ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి యూరప్ దేశాల్లో కూడా ట్రంప్ తీవ్ర వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. దాదాపు 2500 మందికి పైగా ఈ భారీ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. అమెరికాతో పాటు ఇలా యూరప్ దేశాల్లో కూడా ట్రంప్ విధివిధానాలపై భారీ నిరసన చేపడుతున్నారు. ప్రధానంగా వలస విధానం పై విషయాలు ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ భారీ నిరసనలు చేపడుతున్నారు. 'నో కింగ్స్' అని దీనికి పేరు పెట్టారు.
ట్రంప్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా వీధుల్లోకి వచ్చిన వారంతా చేతిలో 'NO Kings' ప్లకార్డు పట్టుకొని ఈ నిరసన తెలిపారు. దీనికి స్థానికంగా 300కు పైగా సంస్థలు కూడా సహకరించాయని రాయిటర్స్ తెలిపింది. ట్రంప్ అధ్యక్షుడు అయిన కేవలం 10 నెలల్లోనే అనేక నిబంధనలు కఠినతరం చేశారు. ఇది విద్యతో పాటు వివిధ రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే అమెరికాతోపాటు యూరప్ ప్రజలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. దీంతో వాళ్లు పెద్ద ఎత్తున చేతుల్లో బ్యానర్స్ పట్టుకొని ఈ దేశానికి ఏ రాజు లేడు అంటూ నిరసనకు తెలియజేశారు. ప్రధానంగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా చికాగోలో సైతం వందలాది మంది ప్లకార్డులతో తమ నిరసనలు తెలియజేశారు.
WOW! Protesters created a HUGE human sign on San Francisco’s Ocean Beach reading “No Kings YES on 50” to support California’s Prop 50 and stand up against Donald Trump’s fascist regime pic.twitter.com/NbUnQk6ZZB
— Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025
సోషల్ మీడియాలో కూడా 'No Kings' కి సంబంధించి అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. గతంలో కూడా పలుమార్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు పై నిరసనలు చేపట్టిన ప్రజలు తాజాగా అక్టోబర్ 18వ తేదీ కూడా భారీ స్థాయిలో నిరసనలు చేపట్టారు. దీనికి యూరప్ దేశాలు కూడా మద్దతుగా నిలిచాయి. ఇక జన్మతః పౌరసత్వం, అక్రమ వలసలు, ట్రాన్స్ జెండర్, వేలాది మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు వంటి అంశాల స్థానికంగా ఈ వ్యతిరేకత ఏర్పడింది. మొత్తానికి ట్రంప్ నిరంకుశంక వ్యవహరిస్తున్నారని అమెరికాలో తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నారు.
The No Kings protests aren’t for Trump to see.
They’re for the marginalized so they know they aren’t alone.
…for unaffected people so they know this isn’t normal.
…for Republicans so they know their blind obedience to fascism won’t be tolerated.
pic.twitter.com/rCFGgFxCR8
— Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) October 18, 2025
ఇక ఈ No Kings నిరసనలకు మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి హిల్లారీ క్లింటన్ కూడా మద్దతు ఇచ్చారు. ఆమెతోపాటు ఈ నిరసనలకు పలువురు ప్రముఖులు కూడా మద్దతు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఇక 'నో కింగ్స్' నిరసనలు ఉత్తర వర్జీనియాలతో పాటు రాజధాని వైపుగా వెళ్లే బ్రిడ్జీపై ప్రత్యేకంగా కవాతుతో ప్రదర్శనతో నిరసనలు తెలియజేశారు.
