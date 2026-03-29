No Kings: అగ్నిపర్వతంలా నో కింగ్స్ ఉద్యమం.. ట్రంప్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి లక్షలాది మంది..అట్టుడుకుతున్న అగ్రరాజ్యం..!!

No Kings protest America March 2026: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన జ్వాలలు మిన్నంటుతున్నాయి. నో కింగ్స్ అనే శక్తివంతమైన నినాదంతో ఈ శనివారం అమెరికాలోని మొత్తం 50 రాష్ట్రాల్లో సుమారు 3,300 కంటే ఎక్కువ ఈవెంట్లు ప్లాన్ చేశారు. ఇది అమెరికా దేశీయ రాజకీయ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద నిరసన దినంగా విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఉద్యమానికి పునాది.. ఆ ఇద్దరి మరణం : ఈ నిరసనలకు ప్రధాన కేంద్రం మిన్నియాపాలిస్. జనవరిలో ఫెడరల్ అధికారులు జరిపిన కాల్పుల్లో రెనీ గుడ్, అలెక్స్ ప్రెట్టి అనే ఇద్దరు అమెరికన్ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వలసదారులపై అణిచివేత పేరుతో ఫెడరల్ ఏజెంట్లు జరిపిన ఈ దాడులు, సామాన్య ప్రజల్లో భయాందోళనలను పెంచాయి. ముఖ్యంగా ముసుగులు ధరించిన ఏజెంట్లు వీధుల్లో తిరుగుతూ ప్రజలను వేధించడం అమెరికన్లకు తమ ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకాన్ని పోగొట్టింది.
ఇరాన్ యుద్ధం .. సామాన్యుడిపై భారం:
నిరసనకారుల ఆగ్రహానికి మరో ప్రధాన కారణం.. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో అమెరికా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం. గత నెల రోజులుగా సాగుతున్న ఈ యుద్ధం వల్ల ఇప్పటివరకు 1,500 మంది ఇరాన్ పౌరులు, 13 మంది అమెరికన్ సైనికులు మరణించారు. ఈ యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సరఫరా దెబ్బతిని, అమెరికాలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. నిత్యావసరాల ధరలు పెరగడం, ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్థిరతకు గురవ్వడం సామాన్య కుటుంబాలను రోడ్లపైకి వచ్చేలా చేసింది.
హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ షట్డౌన్.. విమానాశ్రయాల్లో గందరగోళం:
మరోవైపు వలస విధానాలపై డెమొక్రాట్లు, రిపబ్లికన్ల మధ్య నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన కారణంగా ఫిబ్రవరి 14 నుండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) మూతపడింది. దీనివల్ల విమానాశ్రయాల్లో భద్రతా సిబ్బంది కొరత ఏర్పడి, ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ప్రభుత్వం తన బాధ్యతలను విస్మరించి, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం దేశాన్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతోందని ప్రజలు మండిపడుతున్నారు.
ప్రధాన నగరాల్లో ప్రజా ప్రభంజనం:
మిన్నియాపాలిస్ - సెయింట్ పాల్: ఇక్కడ బ్రూస్ స్ప్రింగ్స్టీన్ వంటి దిగ్గజ గాయకులు సంగీతంతో నిరసన తెలుపుతుండగా, సెనేటర్ బెర్నీ శాండర్స్, గవర్నర్ టిమ్ వాల్జ్ వంటి నాయకులు ప్రసంగించనున్నారు.
వాషింగ్టన్ డీసీ: నేషనల్ మాల్ వద్ద దాదాపు 3 లక్షల మంది పాల్గొంటారని అంచనా. ట్రంప్ నిరంకుశ పోకడలకు రాజధాని నుండే గట్టి సమాధానం ఇవ్వాలని నిరసనకారులు భావిస్తున్నారు.
చికాగో , న్యూయార్క్: చికాగోలోని గ్రాంట్ పార్క్ వద్ద మా ప్రజాస్వామ్యంపై దాడులు ఆపండి అనే నినాదాలతో లక్షలాది మంది ప్రజలు గుమిగూడుతున్నారు. న్యూయార్క్లో దాదాపు 3.5 లక్షల మంది పాల్గొంటున్నట్లు అంచనా.
ట్రంప్ ప్రభుత్వం మొదటి ఏడాదిలోనే నేషనల్ గార్డ్ను పంపడం, కోర్టుల అనుమతి లేకుండా నిర్బంధించడం వంటి చర్యలు అమెరికా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికే విరుద్ధమని నిరసనకారులు వాదిస్తున్నారు. ఈ శనివారం నాటి ర్యాలీలు కేవలం నిరసనలు మాత్రమే కావు, రాబోయే ఎన్నికల్లో ట్రంప్ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే బలమైన సంకేతాలు. అమెరికాలో ప్రజాస్వామ్యం నిలుస్తుందా లేదా అనే ప్రశ్నకు ఈ ఉద్యమమే సమాధానం కానుంది.
