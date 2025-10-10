Donald Trump: ట్రంప్ నోబెల్ ఆశలు గల్లంతు.. తీవ్రంగా స్పందించిన వైట్ హౌస్ .. ఏమందంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
White House on Nobel Peace Prize 2025: ఎన్నోనెలల నుంచి నోబెల్ శాంతి బహుమతిపై ట్రంప్ పెట్టుకున్న ఆశలు గల్లంతయ్యాయి.ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. వైట్ హౌస్ రియాక్ట్ అయ్యింది.  దీనిపై తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 06:11 PM IST
  • నోబెల్ శాంతి బహుమతిపై స్పందించిన వైట్ హౌస్..
  • రాజకీయాలకు ప్రధాన్యత ఇచ్చారని వ్యాఖ్యలు..

White house first responds after Donald trump misses out Nobel Peace prize: ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నోబెల్ శాంతి పురస్కారం తనకు దక్కుతుందని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు 8 యుద్దాలు ఆపానని ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన ప్రతిసారి  ప్రపంచమంతా తెలిసేలా ఢంకా బజాయించి మరీ ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చాడు.

అంతేకాకుండా పలు దేశాలు సైతం డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరును నోబెల్ శాంతి బహుమతికి కోసం ప్రతిపాదించాయి. కానీ చివరకు మాత్రం ఊహించని పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మొత్తంగా నార్వే నోబేల్ కమిటీ 2025 సంవత్సరానికి గాను నోబేల్  శాంతి పురస్కారంను.. వెనిజులా ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మరియా కొరినా మచాడోకు ప్రకటించింది.

ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం పోరాడినందుకు కొరినా మచాడోకు ఈ అవార్డు వరించిందని నోబెల్ కమిటీ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో నోబెల్ పై ఆశలు పెట్టుకున్న ట్రంప్ తీవ్ర నిరాశకు గురైయ్యారు.ఈ క్రమంలో వైట్ హౌస్ దీనిపై స్పందించింది. ఈ అవార్డును డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ఇవ్వకపోవడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

ఈ ఎంపికలో రాజకీయాలు కన్పిస్తున్నాయని తెల్చి చెప్పింది.  ప్రపంచ శాంతిపై నిబద్దత ఎక్కడ కన్పించడంలేదని ఘాటుగా స్పందించింది. ఈ విషయంపై వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి ఒకరు రాయిటర్స్‌ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ, నోబెల్ కమిటీ.. శాంతి కంటే రాజకీయాలకే పెద్దపీట వేసిందని  ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

ఈ క్రమంలో వైట్ హౌస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరోవైపు నోబెల్ అందుకున్న మచాడో వెనెజులాలో ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఎంతో పోరాటం చేశారు.

Read more: Nobel Peace Prize 2025: ట్రంప్ ఆశలు గల్లంతు.. మరియా కొరినా మచాడోను వరించిన నోబెల్ శాంతి బహుమతి.. ఆమె ఎవరంటే..?

నియంతృత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్యానికి శాంతియుత, న్యాయబద్ధమైన మార్పు కోసం ఆమె ఎంతో పాటుపడిందని నార్వే జియన్ కమిటీ వెల్లడించింది. ఈ పురస్కారం కింద మరియా మచాడోకు 11 మిలియన్ల స్వీడిష్ క్రోనార్ల (సుమారు 1.2 మిలియన్ డాలర్లు) నగదు బహుమతిగా లభించనుంది.  మరోవైపు ట్రంప్ కు నోబేల్ రాకపోవడంతో ఆయ హర్ట్ అయ్యారని,  ఆయనపై నెటిజన్లు మీమ్స్ తో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఇంకా ప్రపంచ దేశాలకు ఏరకమైన సుంకాల బాంబు వేస్తాడో అని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nobel peace prizeDonald TrumpWhite house on Nobel peace prize announcementDonal trump Nobel peace prize wasmaria corina machado

