  • Nobel Prize: నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ఎంత డబ్బు గిఫ్ట్‌గా వస్తుంది..ఇంకా ఏమేమి ఇస్తారు?

Nobel Peace Prize Money: నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మరియా కొరినా మచాడోను నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీతగా ప్రకటించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులలో ఒకటి. అయితే ఈ పురస్కారానికి ఎంత మొత్తం డబ్బు బహుమతిగా ఇస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 10, 2025, 04:33 PM IST

Nobel Peace Prize Money: నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మరియా కొరినా మచాడోను నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీతగా ప్రకటించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులలో ఒకటి. ఈ ఏడాది కమిటీ మొత్తం 338 నోబెల్ శాంతి బహుమతి నామినేషన్లను అందుకుంది. ఇందులో 244 మంది వ్యక్తులు, 94 సంస్థలు ఉన్నాయి.

నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేతను నార్వేజియన్ నోబెల్ ఇన్స్టిట్యూట్‌లో ప్రకటించారు. అతని పేరును IST మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు బహిరంగంగా ప్రకటించారు. బహుమతితో పాటు డిప్లొమా, బంగారు పతకంతో పాటు భారీ నగదు బహుమతి కూడా ఉంటుంది.

నోబెల్ శాంతి పురస్కారానికి నగదు బహుమతి ఎంతంటే?
నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నగదు బహుమతి 2025కి 11 మిలియన్ స్వీడిష్ క్రోనర్ (SEK), డిసెంబర్ 2024లో నోబెల్ బహుమతి వెబ్‌సైట్ పేర్కొంది. నోబెల్ ఫౌండేషన్ వద్ద అందుబాటులో ఉన్న నిధుల ప్రకారం ఈ మొత్తాలు ప్రతి సంవత్సరం మారుతూ ఉంటాయి.

ప్రస్తుత సంవత్సరానికి నిర్ణయించిన బహుమతి డబ్బు 1.17 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు లేదా భారత కరెన్సీలో రూ. 10.36 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఈ బహుమతి మొత్తాన్ని సంవత్సరానికి ముగ్గురు నోబెల్ గ్రహీతల మధ్య విభజించవచ్చు.

నోబెల్ శాంతి బహుమతి అనేది ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన కానీ ఊహించలేని గౌరవం. కమిటీ సాధారణంగా శాంతి, అంతర్జాతీయ సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం, ఆ లక్ష్యాలను బలోపేతం చేసే సంస్థల పనిపై దృష్టి సారిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.

ట్రంప్‌నకు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు బహుమతి వెళ్లే అవకాశం గురించి ప్రకటనకు ముందు నిరంతర ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. దీనికి అధ్యక్షుడు స్వయంగా కొంతవరకు మద్దతు ఇచ్చారు. కానీ చాలా కాలంగా నోబెల్ పరిశీలకులు ఆయన వ్యక్తిగత క్రెడిట్ తీసుకున్న విదేశాంగ విధాన జోక్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని అన్నారు.

అనేక సందర్భాల్లో.. ట్రంప్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో భారతదేశం-పాకిస్తాన్ వివాదం ముగింపునకు, అలాగే గాజాలో కాల్పుల విరమణకు చర్చలు జరిపిన వ్యక్తిగా తనను తాను ప్రశంసించుకున్నారు.

