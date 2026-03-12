Kim Jong Un Trains Daughter News: ఉత్తరకొరియా అగ్రనేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన ముద్దుల కూతురు కిమ్ జూ ఏను భవిష్యత్తు నాయకురాలిగా తీర్చిదిద్దే పనిలో పడ్డారు.. తాజాగా తన కుమార్తెతో కలిసి ఒక కీలక ఆయుధ తయారీ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన కిమ్.. అక్కడ ఆమెకు స్వయంగా తుపాకీతో గురి తప్పకుండా కాల్చడం నేర్పించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఉత్తరాకొరియా అధికారిక మీడియా సంస్థ KCNA విడుదల చేసింది. అయితే ఈ ఫోటోలు కాస్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఉత్తర కొరియా కాబోయే నాయకురాలు తన కూతురు అనే టాక్ నడుస్తోంది. అయితే, తన కూతురికి కిమ్ ముందుగానే అన్ని నేర్పించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆయుధ తయారీ పరిశ్రమలు ఆధ్యాధునిక రైఫిళ్లను పరిశీలించిన కిమ్.. ఒక దశలో తన కుమార్తె పక్కన నిలబడి షూటింగ్ మెలకువలను వివరించడం కూడా మీరు ఈ ఫోటోలో చూడొచ్చు. కిమ్ జూ ఏ కూడా ఎంతో ఏకాగ్రతతో లక్ష్యాన్ని చూస్తూ ఫైరింగ్ చేస్తున్న దృశ్యాలు అంతర్జాతీయంగా ఈ యుద్ధం సమయంలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. కేవలం క్షిపణి ప్రయోగాలతో పాటు సైనిక పరేడ్లకే పరిమితం కాకుండా.. స్వయంగా ఆయుధాలు వాడటంలో శిక్షణ ఇస్తుండడం విశేషం..
గత సంవత్సర కాలంగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ దేశంలోని ఏ ముఖ్యమైన కార్యక్రమానికి వెళ్లిన తన కుమార్తెను వెంట తీసుకొని వెళ్తున్నారు.. క్షిపణి పరీక్షల నుంచి సైనిక విందుల వరకు ప్రతి చోట ఆమె ఉనికి కనిపిస్తూ రావడం విశేషం. తాజాగా ఆయుధాల తయారీ పరిశ్రమలు యుద్ధ తంత్రాలతో పాటు షూటింగ్ నేర్పడంతో కిమ్ తర్వాత ఉత్తర కొరియా పగ్గాలు చేపట్టేది తన కూతురే అని విశ్లేషకులు భావిస్తూ వస్తున్నారు.. అంతేకాకుండా ఉత్తరకొరియా ప్రజలు కూడా గత కొద్ది రోజుల నుంచి యువతి వివిధ అధికారిక విందుల్లో పాల్గొనడం చూసి.. త్వరలో కాబోయే దేశ నాయకురాలికి తగిన గౌరవం ఇస్తున్నారట..
Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?
అంతేకాకుండా గతంలో వీరిద్దరికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. గతంలో కిమ్ కొన్ని క్షిపని పరీక్షల్లో భాగంగా.. తన కూతురిని వెంట తీసుకొని వెళ్లి.. దగ్గరుండి ఆ పరీక్షలను చూయించిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఉన్నతాధికారుల సైనిక విందులో భాగంగా కింగ్ కూతురు అటు ఇటు తిరుగుతున్న దృశ్యాలు కూడా మనం చూసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే ఇలా సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరికి సంబంధించిన వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి.
