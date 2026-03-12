English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • North Korea News: కిమ్ వారసురాలు రెడీ.. కూతురికి గన్ ఫైరింగ్‌లో తండ్రి శిక్షణ!

North Korea News: కిమ్ వారసురాలు రెడీ.. కూతురికి గన్ ఫైరింగ్‌లో తండ్రి శిక్షణ!

Kim Jong Un Trains Daughter: కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన ముద్దుల కుమార్తెకు ఆయుధ కర్మాగారంలో గురి నేర్పుతున్న ఫోటోలు వైరల్‌గా మారాయి. ఉత్తర కొరియాకు కాబోయే మహిళ నాయకురాలు ఈ మాత్రం నేర్చుకోకపోతే ఎలా అంటూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 12, 2026, 09:35 PM IST

Trending Photos

Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
5
Tax On Data Usage
Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
Aluminium Prices Hike: బంగారం, వెండి కాదు... అందనంత ఎత్తుకు అల్యూమినియం ధరలు..!!
6
aluminium price
Aluminium Prices Hike: బంగారం, వెండి కాదు... అందనంత ఎత్తుకు అల్యూమినియం ధరలు..!!
Hyderabad: జాగ్రత్త.. నేటి నుంచి 3 రోజులపాటు భగభగలు, తీవ్రరూపం దాల్చనున్న ఎండలు..!!
6
Hyderabad heatwave alert
Hyderabad: జాగ్రత్త.. నేటి నుంచి 3 రోజులపాటు భగభగలు, తీవ్రరూపం దాల్చనున్న ఎండలు..!!
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
6
Monalisa Bhosle
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
North Korea News: కిమ్ వారసురాలు రెడీ.. కూతురికి గన్ ఫైరింగ్‌లో తండ్రి శిక్షణ!

Kim Jong Un Trains Daughter News: ఉత్తరకొరియా అగ్రనేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన ముద్దుల కూతురు కిమ్ జూ ఏను భవిష్యత్తు నాయకురాలిగా తీర్చిదిద్దే పనిలో  పడ్డారు.. తాజాగా తన కుమార్తెతో కలిసి ఒక కీలక ఆయుధ తయారీ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన కిమ్.. అక్కడ ఆమెకు స్వయంగా తుపాకీతో గురి తప్పకుండా కాల్చడం నేర్పించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఉత్తరాకొరియా అధికారిక మీడియా సంస్థ KCNA విడుదల చేసింది. అయితే ఈ ఫోటోలు కాస్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఉత్తర కొరియా కాబోయే నాయకురాలు తన కూతురు అనే టాక్ నడుస్తోంది. అయితే, తన కూతురికి కిమ్ ముందుగానే అన్ని నేర్పించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆయుధ తయారీ పరిశ్రమలు ఆధ్యాధునిక రైఫిళ్లను పరిశీలించిన కిమ్.. ఒక దశలో తన కుమార్తె పక్కన నిలబడి షూటింగ్ మెలకువలను వివరించడం కూడా మీరు ఈ ఫోటోలో చూడొచ్చు. కిమ్ జూ ఏ కూడా ఎంతో ఏకాగ్రతతో లక్ష్యాన్ని చూస్తూ ఫైరింగ్ చేస్తున్న దృశ్యాలు అంతర్జాతీయంగా ఈ యుద్ధం సమయంలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. కేవలం క్షిపణి ప్రయోగాలతో పాటు సైనిక పరేడ్‌లకే పరిమితం కాకుండా.. స్వయంగా ఆయుధాలు వాడటంలో శిక్షణ ఇస్తుండడం విశేషం..  

గత సంవత్సర కాలంగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ దేశంలోని ఏ ముఖ్యమైన కార్యక్రమానికి వెళ్లిన తన కుమార్తెను వెంట తీసుకొని వెళ్తున్నారు.. క్షిపణి పరీక్షల నుంచి సైనిక విందుల వరకు ప్రతి చోట ఆమె ఉనికి కనిపిస్తూ రావడం విశేషం.  తాజాగా ఆయుధాల తయారీ పరిశ్రమలు యుద్ధ తంత్రాలతో పాటు షూటింగ్ నేర్పడంతో కిమ్ తర్వాత ఉత్తర కొరియా పగ్గాలు చేపట్టేది తన కూతురే అని విశ్లేషకులు భావిస్తూ వస్తున్నారు.. అంతేకాకుండా ఉత్తరకొరియా ప్రజలు కూడా గత కొద్ది రోజుల నుంచి యువతి వివిధ అధికారిక విందుల్లో పాల్గొనడం చూసి.. త్వరలో కాబోయే దేశ నాయకురాలికి తగిన గౌరవం ఇస్తున్నారట..

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

అంతేకాకుండా గతంలో వీరిద్దరికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. గతంలో కిమ్ కొన్ని క్షిపని పరీక్షల్లో భాగంగా.. తన కూతురిని వెంట తీసుకొని వెళ్లి.. దగ్గరుండి ఆ పరీక్షలను చూయించిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఉన్నతాధికారుల సైనిక విందులో భాగంగా కింగ్ కూతురు అటు ఇటు తిరుగుతున్న దృశ్యాలు కూడా మనం చూసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే ఇలా సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరికి సంబంధించిన వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి.

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Kim Jong UnKim Ju AeKorea NewsKorea Latest NewsKim Jong Un News

Trending News