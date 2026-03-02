Operation Epic Fury Weapons: ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' ప్రపంచ సైనిక చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ వైమానిక దాడుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ ఆపరేషన్లో అమెరికా తన అమ్ములపొదిలోని అత్యున్నత సాంకేతికత కలిగిన ఆయుధాలను ప్రయోగించింది.
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఆపరేషన్లో ఇప్పటివరకు ఇరాన్లోని 2000కు పైగా వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేశారు. ఇందులో సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ నివాసం, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ ప్రధాన కార్యాలయం కూడా ఉన్నాయి.
అమెరికా ఈ దాడుల కోసం అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు, క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు, నిఘా పరికరాలను మోహరించింది. బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు, ఎఫ్-22, ఎఫ్-35 స్టెల్త్ ఫైటర్స్, ఎఫ్-18, ఎఫ్-16, శత్రు ట్యాంకులను ధ్వంసం చేసే ఎ-10 అటాక్ జెట్స్. ఇరాన్ ఎదురుదాడిని అడ్డుకోవడానికి థాడ్ (THAAD) యాంటీ బాలిస్టిక్ మిసైల్ సిస్టమ్, పేట్రియాట్ క్షిపణులను వాడారు.
అలాగే ఎంక్యూ-9 రీపర్స్, లూకస్ డ్రోన్లు, ఆర్సీ-135 నిఘా విమానాలు, పి-8 మారిటైమ్ పెట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ను కూడా వినియోగించారు. నౌకాదళంలో అణుశక్తితో పనిచేసే విమాన వాహక నౌకలు, గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్లు వాడగా.. రవాణా కోసం సి-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ కార్గో విమానాలు, ఆకాశంలోనే ఇంధనం నింపే రీఫ్యూయలింగ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు.
బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు
ఈ ఆపరేషన్లో బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు కీలక పాత్ర పోషించాయి. రాడార్లకు చిక్కకుండా భారీ బాంబులను చేరవేసే ఈ విమానాలు అమెరికాలోని వైట్మన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ నుండి బయలుదేరి, దాడుల అనంతరం టెక్సాస్లోని డయిస్ ఎయిర్ బేస్కు చేరుకున్నాయి.
సైప్రస్లోని బ్రిటన్ స్థావరంపై ఇరాన్ దాడి చేయడంతో యూకే ప్రభుత్వం అమెరికాకు మద్దతుగా నిలిచింది. ఇరాన్ సమీపంలో ఉన్న తమ అత్యంత శక్తివంతమైన డియాగో గార్సియా సైనిక స్థావరాన్ని వాడుకోవడానికి అమెరికాకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ బేస్ బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్ల ల్యాండింగ్, టేకాఫ్కు అనువైన రన్వేను కలిగి ఉండటం అమెరికాకు అదనపు బలంగా మారింది.
IRGC కోలుకోలేని దెబ్బ
గత 47 ఏళ్లలో దాదాపు 1000 మంది అమెరికన్ల మరణానికి కారణమైన IRGCని ఈ దాడులతో నిర్వీర్యం చేశామని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. "ప్రస్తుతం IRGCకి కనీసం ఒక ప్రధాన కార్యాలయం కూడా మిగలలేదు" అంటూ ఎక్స్ (X) వేదికగా ఎద్దేవా చేసింది. అత్యాధునిక ఆయుధాలతో అమెరికా జరిపిన ఈ మెరుపు దాడులు ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, మధ్యప్రాచ్యంలో అగ్రరాజ్యం పట్టును మరోసారి నిరూపించాయి.
