English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Operation Epic Fury Iran: ఇరాన్‌ను వణికించిన అమెరికా ఆయుధ సంపత్తి..యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వాడిన మారణాయుధాలు ఇవే!

Operation Epic Fury Iran: ఇరాన్‌ను వణికించిన అమెరికా ఆయుధ సంపత్తి..యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వాడిన మారణాయుధాలు ఇవే!

Operation Epic Fury Weapons: ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' ప్రపంచ సైనిక చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ వైమానిక దాడుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో అమెరికా తన అమ్ములపొదిలోని అత్యున్నత సాంకేతికత కలిగిన ఆయుధాలను ప్రయోగించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 2, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: భారీగా పడిపోయిన టమాటా ధరలు.. కిలోలు కొద్దీ టమాటాలు కొనండి… జార్లు కొద్దీ లాభాలు పొందండి..!!
7
Business idea
Business Ideas: భారీగా పడిపోయిన టమాటా ధరలు.. కిలోలు కొద్దీ టమాటాలు కొనండి… జార్లు కొద్దీ లాభాలు పొందండి..!!
Radhika: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య… కూతురు వరలక్ష్మీ ముందే నిలబడి కూర్చో అంటూ కామెంట్స్..!
5
Sarath Kumar
Radhika: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య… కూతురు వరలక్ష్మీ ముందే నిలబడి కూర్చో అంటూ కామెంట్స్..!
Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..
5
Kuja Shukra Raja Yoga
Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..
Renu Desai: ఒక్క రాత్రికి నీ రేటెంతా అని అడుగుతున్నారు.. ట్రోలర్స్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్‌..!
5
Renu Desai About Trolls
Renu Desai: ఒక్క రాత్రికి నీ రేటెంతా అని అడుగుతున్నారు.. ట్రోలర్స్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్‌..!
Operation Epic Fury Iran: ఇరాన్‌ను వణికించిన అమెరికా ఆయుధ సంపత్తి..యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వాడిన మారణాయుధాలు ఇవే!

Operation Epic Fury Weapons: ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' ప్రపంచ సైనిక చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ వైమానిక దాడుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో అమెరికా తన అమ్ములపొదిలోని అత్యున్నత సాంకేతికత కలిగిన ఆయుధాలను ప్రయోగించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఆపరేషన్‌లో ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌లోని 2000కు పైగా వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేశారు. ఇందులో సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ నివాసం, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ ప్రధాన కార్యాలయం కూడా ఉన్నాయి.

అమెరికా ఈ దాడుల కోసం అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు, క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు, నిఘా పరికరాలను మోహరించింది. బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు, ఎఫ్-22, ఎఫ్-35 స్టెల్త్ ఫైటర్స్, ఎఫ్-18, ఎఫ్-16, శత్రు ట్యాంకులను ధ్వంసం చేసే ఎ-10 అటాక్ జెట్స్. ఇరాన్ ఎదురుదాడిని అడ్డుకోవడానికి థాడ్ (THAAD) యాంటీ బాలిస్టిక్ మిసైల్ సిస్టమ్, పేట్రియాట్ క్షిపణులను వాడారు.

అలాగే ఎంక్యూ-9 రీపర్స్, లూకస్ డ్రోన్లు, ఆర్‌సీ-135 నిఘా విమానాలు, పి-8 మారిటైమ్ పెట్రోల్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ను కూడా వినియోగించారు. నౌకాదళంలో అణుశక్తితో పనిచేసే విమాన వాహక నౌకలు, గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్లు వాడగా.. రవాణా కోసం  సి-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ కార్గో విమానాలు, ఆకాశంలోనే ఇంధనం నింపే రీఫ్యూయలింగ్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు.

బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు
ఈ ఆపరేషన్‌లో బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు కీలక పాత్ర పోషించాయి. రాడార్లకు చిక్కకుండా భారీ బాంబులను చేరవేసే ఈ విమానాలు అమెరికాలోని వైట్‌మన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ నుండి బయలుదేరి, దాడుల అనంతరం టెక్సాస్‌లోని డయిస్ ఎయిర్ బేస్‌కు చేరుకున్నాయి.

సైప్రస్‌లోని బ్రిటన్ స్థావరంపై ఇరాన్ దాడి చేయడంతో యూకే ప్రభుత్వం అమెరికాకు మద్దతుగా నిలిచింది. ఇరాన్ సమీపంలో ఉన్న తమ అత్యంత శక్తివంతమైన డియాగో గార్సియా సైనిక స్థావరాన్ని వాడుకోవడానికి అమెరికాకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ బేస్ బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్ల ల్యాండింగ్, టేకాఫ్‌కు అనువైన రన్‌వేను కలిగి ఉండటం అమెరికాకు అదనపు బలంగా మారింది.

IRGC కోలుకోలేని దెబ్బ
గత 47 ఏళ్లలో దాదాపు 1000 మంది అమెరికన్ల మరణానికి కారణమైన IRGCని ఈ దాడులతో నిర్వీర్యం చేశామని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. "ప్రస్తుతం IRGCకి కనీసం ఒక ప్రధాన కార్యాలయం కూడా మిగలలేదు" అంటూ ఎక్స్‌ (X) వేదికగా ఎద్దేవా చేసింది. అత్యాధునిక ఆయుధాలతో అమెరికా జరిపిన ఈ మెరుపు దాడులు ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, మధ్యప్రాచ్యంలో అగ్రరాజ్యం పట్టును మరోసారి నిరూపించాయి.

Also Read: Karachi Protest: ఖమేనీ మరణంతో రగులుతున్న పాకిస్థాన్.. అమెరికా కాన్సులేట్‌పై దాడి..20 మందికి పైగా దుర్మరణం!

Also Read: Burj Khalifa Drone Attack: దుబాయ్ బుర్జ్ ఖలీఫాపై డ్రోన్ దాడి? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియో..వాస్తవం ఏంటి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

operation epic furyIranoperation epic fury strategyIran Newsoperation epic fury explained

Trending News