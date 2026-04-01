Oracle Layoffs 2026: ఉదయం 6 గంటలకే మెయిల్‌.. 30000 మంది ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్న ఒరాకిల్! వచ్చేనెలలో కూడా!

Oracle Cuts 30000 Jobs Announce Package: టెక్ దిగ్గజ కంపెనీ ఓరాకిల్ భారీ లేఆఫ్స్‌ ప్రకటించింది. భారత్ లో ఏకంగా 12,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అంతేకాదు కొత్త ఎగ్జిట్ పాలసీ ప్రవేశపెట్టింది. వచ్చే నెలలో కూడా ఈ తొలగింపులు ఉండనున్నట్లు వార్తలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 1, 2026, 10:08 AM IST

Oracle Cuts 30000 Jobs Announce Package: టెక్ కంపెనీ లేఆఫ్స్‌ ఉద్యోగులను కలవర పెడుతున్నాయి. ఐటీ రంగాల్లో ఉన్న ఉద్యోగాలు ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఈటెక్ కంపెనీలు ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండా ఉన్నట్టుండి ఉద్యోగుల తొలగింపు చేపడుతున్నాయి. తాజాగా ఓరాకిల్ 30000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. ఈ జాబితాలో భారత్‌లో ఏకంగా 12,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించినట్లు సమాచారం. అంటే 18 శాతం ఒరాకిల్ తన సిబ్బందిని తొలగింపులు చేపట్టింది. ప్రధానంగా ఎక్కువ శాతం మంది అమెరికా, కెనడాతో పాటు భారతీయ ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారు. 

 అయితే వచ్చే నెల కూడా ఇలా తొలగింపులు ఉంటాయని సమాచారం. ప్రధానంగా ఈ టెక్ దిగ్గజ కంపెనీ ఉద్యోగుల తొలగింపునకు కారణం క్రమబద్దీకరించడం, ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం వల్ల ఈ చర్య చేపట్టింది. దీంతో ఉద్యోగుల్లో అభద్రత భావానికి దారితీస్తోంది. టెక్ కంపెనీలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా లే ఆఫ్స్ ప్రకటించడం వల్ల ఉద్యోగులలో అశాంతి నెలకొంటుంది. 

 ఉద్యోగులకు ప్యాకేజీ ప్రకటన..
 అయితే తొలగించిన ఉద్యోగులకు ఓరాకిల్ 15 రోజుల జీతం అందిస్తుంది. ఇది కాకుండా రెండు నెలలు అదనంగా జీతంతో పాటు నోటీస్ పీరియడ్ పే, వెకేషన్ పే, అర్హతను బట్టి గ్రాట్యూటీ కూడా అందిస్తుంది. అయితే ఈ ప్రయోజనం పొందాలంటే పరస్పర అంగీకారంతో రాజీనామా చేసిన ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 

 ఇలా టెక్ దిగ్గజాల ఉద్యోగాల తొలగింపు గల వల్ల ఉద్యోగులలో ఆందోళన ఎక్కువ అవుతోంది. ఈ కీలక చర్య ఐటి రంగంలో ఉద్యోగ భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. ప్రస్తుత అనిస్థితి పరిస్థితిలో భారీ లే ఆఫ్స్ ఒరాకిల్ ప్రకటించింది. మంగళవారం ఉదయం 6 గంటలకే ఉద్యోగులకు మెయిల్‌ పంపింది ఒరాకిల్‌. ప్రధానంగా సంస్థాగత మార్పులు, కార్యకలాపాలను వర్గీకరించడం వల్లే తొలగింపులకు కారణమని ఒరాకిల్ పేర్కొంది. 

అయితే ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన ప్యాకేజీ ఒకవేళ ఉద్యోగి కంపెనీ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తే మాత్రం లేదా కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా అమెరికా చట్టాలు కఠినంగా ఉండటం వల్ల ఉద్యోగుల తొలగింపు చేపట్టినట్లు ఒరాకిల్ ఉద్యోగి ఒకరు తెలిపారు. తమ పౌరులను తొలగించే వీలు లేకపోవడం వల్ల అమెరికాలోని భారతీయ ఉద్యోగులు ఇతర దేశాల వారిపై ఈ తీవ్ర ప్రభావం పడిందని వాపోయారు.  ఒరాకిల్ కొత్త శిఖరాలను చేరేందుకు ఇటీవలే ఈ సంస్థ OpenAIతో 300 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. 
 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

