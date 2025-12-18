English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Indian Citizenship: షాకింగ్‌.. ఏడాదికి 2 లక్షల మంది భారత పౌరసత్వం వదులుకుంటున్నారు.. వలసల వెనుక కారణం..!

Over 2 Lakhs Every Year Giving Up Citizenship: పుట్టి పెరిగిన దేశాన్ని వదిలి వెళ్లడం ఎవరికీ ఇష్టం ఉండదు. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఆ దోరణి మారింది. ప్రతి ఏడాది రెండు లక్షల మందికి పైగా భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు. గ్రీన్ కార్డు కోసం పరుగులు తీస్తున్నారు. 2020 నుంచి తొమ్మిది లక్షల మంది పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్నారని గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. అలా ప్రతి ఏడాది రెండు లక్షలకు పైగా భారతీయ పాస్‌పోర్ట్ వదులుకుంటున్నారు. దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 18, 2025, 02:43 PM IST

Over 2 Lakhs Every Year Giving Up Citizenship: శీతకాల సమావేశంలో పార్లమెంటు ముందు ఒక డేటా వచ్చింది. అందులో 2011 నుంచి 2024 వరకు దాదాపు 20 లక్షల మందికి పైగా భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్నారు. గత ఐదేళ్లలో సగం విదేశాలకు వెళ్లిపోయారు. ప్రధానంగా కోవిడ్ 19 సమయంలో ఆ తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకొని విదేశాల్లో స్థిరపడిపోయారు.  ఇలా 2022 నుంచి వరుసగా ప్రతి ఏడాది రెండు లక్షల మందికి పైగా భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారని ఈ నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. ఇదే ప్రశ్న లోక్‌సభలో కూడా లేవనెత్తారు. దీనికి భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించింది. ఇది కేవలం వారి వ్యక్తిగత విషయం. చాలామంది ఇతర దేశ పౌరసత్వం కోసం మన భారత దేశ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారని తెలిపారు.

డాలర్ డ్రీమ్స్‌..
 ప్రపంచ వాణిజ్యం అనేది నైపుణ్యత పై ఆధారపడి ఉంటుంది. 1970 నుంచి మన దేశం నుంచి వలసలు మొదలయ్యాయి. 2020కి అది మరింత పెరిగింది. 1970 నాటి నుంచే మన దేశం నుంచి డాక్టర్లు, ఇంజినీర్స్ వంటి ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యాలు కలిగిన వారు విదేశాల్లో వెళ్లి స్థిరపడుతున్నారు. పిల్లల మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం, ఎక్కువ సంపాదన కోసం ఎక్కువ మంది వలసలను ఎంచుకుంటున్నారు.

ద్వంద్వ పౌరసత్వం..
 ఇక భారత పౌరసత్వాన్ని వదులుకోవడానికి ప్రధాన కారణం యూఎస్, యూకే, కెనడా పాస్‌పోర్ట్‌ ఉన్నవారు డ్యూయల్ సిటిజెన్షిప్ ఉండదు. అలా పౌరసత్వం వదులుకున్నవారు లింక్‌డిన్‌,రెడిట్‌ వేధికగా చాలామంది తెలిపారు. 

 అంతేకాదు భారతీయ చట్టాల ప్రకారం భారత పౌరసత్వం కలిగిన వారు ఇతర దేశాల్లో పౌరసత్వం పొందుతే ఆటోమేటిగ్గా ఇండియన్ పౌరసత్వం రద్దయి పోతుంది. చాలామంది విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ కొన్ని ఏళ్లపాటు పనిచేసే అదే దేశంలో పౌరసత్వం పొందుతున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు ఉద్యోగ భద్రత, లైఫ్‌స్టైల్‌,ఇతర దేశాల్లో మెరుగ్గా ఉన్నందున యూఎస్, యూకే, కెనడా వంటి దేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. అయితే మన దేశంలో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ సిటిజెన్ ఆఫ్ ఇండియా (IOC) వీసా ఫ్రీ ట్రావెల్ అనుమతి ఉంది. కానీ వారు ఓటు వేయలేరు, ఎలక్షన్ లో పాల్గొనలేరు. 

 వలసలకు అసలు కారణం..
 కోవిడ్ 19 సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో వలసలు ప్రారంభమయ్యాయి .2020లో చాలామంది ఇతర దేశాలకు ట్రావెల్ చేయటం, ఇమిగ్రేషన్ విధానంలో బ్యాన్‌ చేయడంతో చాలామంది ఇబ్బందులు పడ్డారు. 1.3 లక్షల నుంచి 85 వేలకు వలసలు తగ్గిపోయాయి. అయితే కోవిడ్ తర్వాత బోర్డర్స్ మళ్లీ ఓపెన్ అయ్యాయి. విదేశాలకు వెళ్లడానికి ప్రక్రియ కూడా మళ్లీ మొదలయింది. దీంతో 2022లో రెండు లక్షల మందికి పైగా విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడిపోయారు .

 ప్రధానంగా నైపుణ్యం కలిగిన డాక్టర్లు, ఇంజనీరు, లాయర్లు, సైంటిస్టును ప్రొఫెషనల్ వర్క్ లో ఉన్నవాళ్లు ఎక్కువ మొత్తంలో విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడిపోతున్నారు. ఇది 1970 నుంచి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ వలసలకు మరో ప్రధాన కారణం పై చదువులు విదేశాల్లో మెరుగ్గా ఉండటం. అక్కడే జాబ్ పొంది సెటిల్ అవ్వడానికి కూడా దోహదపడుతున్నాయి. మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో భారత్ కంటే విదేశాల్లో దొరుకుతున్నాయి. దీన్ని వారే సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలిపిన సంగతులు ఎన్నో ఉన్నాయి.

Read more:  ప్రపంచంలోనే అందమైన 7 దేశాలు.. 2025 ఎక్కువ మంది వెళ్లింది ఇక్కడికే..!

Read more:  గోల్డ్‌కార్డు విక్రయాలు ప్రారంభించిన డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. అర్హత, అప్లై చేసుకునే విధానం..!

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Indian citizenshipIndians giving up citizenshipIndian passport surrenderIndians migrating abroadIndia to USA migration

