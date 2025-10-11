English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Pakistan: మేము ఎన్ని త్యాగాలు చేసిన ఆఫ్గాన్లు భారత్ వైపే.. టెర్రర్ బేస్‌గా వాడుతోంది : పాక్

Pakistan: మేము ఎన్ని త్యాగాలు చేసిన ఆఫ్గాన్లు భారత్ వైపే.. టెర్రర్ బేస్‌గా వాడుతోంది : పాక్

Pakistan On India Afghan Relations: ఇటీవల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి భారత పర్యటనలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మింగుడు పడని పాకిస్తాన్ భారత్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. తాము ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా అఫ్గాన్లు మాత్రం భారత్ వైపే ఉంటారని పాక్‌ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఖవాజా షరీఫ్‌ విమర్శించారు. గత చరిత్రలో కూడా చూస్తే అఫ్గానిస్తాన్‌ ఎప్పుడూ భారత్‌కు విధేయంగానే ఉంది అన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:40 AM IST

Trending Photos

Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
7
Andhra Pradesh Gold Mine
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Rashmika: హీరోయిన్ రష్మిక ఖాతాలో రూ.3,500 కోట్లు..విజయ దేవరకొండతో ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత ఇలా..
9
Rashmika Mandanna
Rashmika: హీరోయిన్ రష్మిక ఖాతాలో రూ.3,500 కోట్లు..విజయ దేవరకొండతో ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత ఇలా..
Pakistan: మేము ఎన్ని త్యాగాలు చేసిన ఆఫ్గాన్లు భారత్ వైపే.. టెర్రర్ బేస్‌గా వాడుతోంది : పాక్

Pakistan On India Afghan Relations: భారత పర్యటనలో ఉన్నారు ఆఫ్గానిస్థాన్ తాలిబాన్ ఫారిన్ మినిస్టర్ ముత్తాఖీ. ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై పాకిస్తాన్ రాజకీయ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే భారత్ గడ్డపై పాకిస్తాన్‌కు ముత్తాఖీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. మా దేశంలో పాక్ అక్రమ చొరబాటులను ఖండిస్తున్నాం.. ఇలాంటి విధానాలతో ఇరుదేశాల మధ్య సమస్యలు ఎప్పటికీ పరిష్కారం కావు. మా సహనాన్ని పరీక్షించవద్దు అని కూడా ఆయన హెచ్చరించారు. ఇక తమ నేల నుంచి ఇతర దేశాలపై దాడి చేసేందుకు ఎవ్వరికీ అనుమతి ఇవ్వబోమని కూడా ముత్తాఖీ స్పష్టం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ పాక్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఖవాజా అసిఫ్ మాత్రం భారత్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. చరిత్ర చూస్తే ఆఫ్గనిస్తాన్ ఎప్పుడు భారత్‌కు విధేయంగానే ఉంది. నిన్న, ఇవాళ, రేపు కూడా అదే జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్ గత ప్రభుత్వాలు లక్షలాది మంది ఆఫ్గాన్‌ శరణార్థులకు ఆశ్రయం కల్పించాయి. పాక్ దాతృత్వం గుడ్‌విల్ గా మారలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా తాము ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా ఆఫ్గాన్లు మాత్రం ఎప్పటికీ భారత్‌ వైపే ఉంటారని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆరోపించారు.

 ఇక మరోవైపు పాక్ ఇంటర్ సర్వీసెస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ డీజీ అహ్మద్ షరీఫ్ ఇండియా పై దారుణమైన ఆరోపణలు కూడా చేశారు. టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్ కోసం ఆఫ్గాన్‌ను భారత్ ఒక ఉగ్ర స్థావరంగా వాడుకుంటుందని ఆరోపణలు చేశారు. ఆఫ్గాన్ లో ఇతరులకు చోటివ్వడం అంటే అది కేవలం పాక్‌కు మాత్రమే కాదు.. సౌదీ, చైనా, యూఏఈ ,తుర్కియో, యూఎస్ దేశాలకు కూడా పెద్ద ప్రమాదమే అని షరీఫ్ వ్యాఖ్యానించినట్లు 'ది డాన్' పత్రిక నివేదికలో పేర్కొంది. భారత్ ఆఫ్గాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలపడుతున్న నేపథ్యంలో పాక్ నేతలు ఇలాంటి తీవ్ర ఆరోపణలు భారత్ ఆఫ్గాన్‌పై చేస్తున్నారు.

భారత్ పర్యటనలో ఉన్న ఆఫ్గాన్ ఫారిన్ మినిస్టర్ ముత్తాఖీ మంత్రి జయశంకర్ తో భేటీ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మహిళా జర్నలిస్టులకు ఆహ్వానించకపోవడం పై కూడా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఆఫ్గాన్ ప్రభుత్వం ఇంకా లింగ వివక్ష చూపుతూనే ఉందని భారత మహిళా జర్నలిస్టులు మండిపడుతున్నారు. పురుష జర్నలిస్టులను ప్రెస్ మీట్ బైకాట్‌ చేయమని కూడా వాళ్ళు నిరసన తెలిపారు.

Read more: ట్రంప్‌ మెడలో నోబెల్‌ మెడల్‌.. AI ఇమేజ్‌ షేర్‌ చేసిన ప్రధానమంత్రి, ఫోటో వైరల్..

Read more:  ఆలస్యం చేస్తే అస్సలు ఊరుకునేది లేదు.. హమాస్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడి అల్టిమేటం..! 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pakistan on IndiaIndia Afghanistan relationsKhawaja Asif on IndiaPakistan Defence Minister statementAfghanistan supports India

Trending News