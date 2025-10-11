Pakistan On India Afghan Relations: భారత పర్యటనలో ఉన్నారు ఆఫ్గానిస్థాన్ తాలిబాన్ ఫారిన్ మినిస్టర్ ముత్తాఖీ. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై పాకిస్తాన్ రాజకీయ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే భారత్ గడ్డపై పాకిస్తాన్కు ముత్తాఖీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. మా దేశంలో పాక్ అక్రమ చొరబాటులను ఖండిస్తున్నాం.. ఇలాంటి విధానాలతో ఇరుదేశాల మధ్య సమస్యలు ఎప్పటికీ పరిష్కారం కావు. మా సహనాన్ని పరీక్షించవద్దు అని కూడా ఆయన హెచ్చరించారు. ఇక తమ నేల నుంచి ఇతర దేశాలపై దాడి చేసేందుకు ఎవ్వరికీ అనుమతి ఇవ్వబోమని కూడా ముత్తాఖీ స్పష్టం చేశారు.
కానీ పాక్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఖవాజా అసిఫ్ మాత్రం భారత్పై విమర్శలు గుప్పించారు. చరిత్ర చూస్తే ఆఫ్గనిస్తాన్ ఎప్పుడు భారత్కు విధేయంగానే ఉంది. నిన్న, ఇవాళ, రేపు కూడా అదే జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్ గత ప్రభుత్వాలు లక్షలాది మంది ఆఫ్గాన్ శరణార్థులకు ఆశ్రయం కల్పించాయి. పాక్ దాతృత్వం గుడ్విల్ గా మారలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా తాము ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా ఆఫ్గాన్లు మాత్రం ఎప్పటికీ భారత్ వైపే ఉంటారని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆరోపించారు.
ఇక మరోవైపు పాక్ ఇంటర్ సర్వీసెస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ డీజీ అహ్మద్ షరీఫ్ ఇండియా పై దారుణమైన ఆరోపణలు కూడా చేశారు. టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్ కోసం ఆఫ్గాన్ను భారత్ ఒక ఉగ్ర స్థావరంగా వాడుకుంటుందని ఆరోపణలు చేశారు. ఆఫ్గాన్ లో ఇతరులకు చోటివ్వడం అంటే అది కేవలం పాక్కు మాత్రమే కాదు.. సౌదీ, చైనా, యూఏఈ ,తుర్కియో, యూఎస్ దేశాలకు కూడా పెద్ద ప్రమాదమే అని షరీఫ్ వ్యాఖ్యానించినట్లు 'ది డాన్' పత్రిక నివేదికలో పేర్కొంది. భారత్ ఆఫ్గాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలపడుతున్న నేపథ్యంలో పాక్ నేతలు ఇలాంటి తీవ్ర ఆరోపణలు భారత్ ఆఫ్గాన్పై చేస్తున్నారు.
భారత్ పర్యటనలో ఉన్న ఆఫ్గాన్ ఫారిన్ మినిస్టర్ ముత్తాఖీ మంత్రి జయశంకర్ తో భేటీ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మహిళా జర్నలిస్టులకు ఆహ్వానించకపోవడం పై కూడా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఆఫ్గాన్ ప్రభుత్వం ఇంకా లింగ వివక్ష చూపుతూనే ఉందని భారత మహిళా జర్నలిస్టులు మండిపడుతున్నారు. పురుష జర్నలిస్టులను ప్రెస్ మీట్ బైకాట్ చేయమని కూడా వాళ్ళు నిరసన తెలిపారు.
