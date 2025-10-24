English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pak - Afghanistan: పాకిస్థాన్, అఫ్ఠాన్ సరిహద్దుల్లో తగ్గని ఉద్రిక్తతలు.. ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో..

Pak - Afghanistan: పాకిస్థాన్, అఫ్ఠాన్ సరిహద్దుల్లో తగ్గని ఉద్రిక్తతలు.. ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో..

Pakistan - Afghanistan War : పాకిస్థాన్‌-అఫ్గానిస్థాన్‌ సరిహద్దుల్లో గత కొన్ని రోజులుగా ఉద్రిక్తతలు  కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్టోబర్‌ 11 నుంచి ఇరుదేశాల సరిహద్దులను మూసివేశారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:08 PM IST

Pak - Afghanistan: పాకిస్థాన్, అఫ్ఠాన్ సరిహద్దుల్లో తగ్గని ఉద్రిక్తతలు.. ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో..

Pakistan - Afghanistan Trade War:  పాకిస్థాన్, అఫ్ఘనిస్థాన్ దేశాల మధ్య స్పర్ధలు నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉంది. ఎపుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం కష్టమైపోయింది. రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పాక్‌- అఫ్గాన్‌ ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. బోర్డర్‌ మూసివేత వల్ల ఇరుదేశాల్లో పండ్లు,  ఔషధాలు, గోధుమలు, బియ్యం, కూరగాయలు, ఖనిజాలు, చక్కెర, మాంసం, పాల ఉత్పత్తులు వంటి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి.  ముందుతో పోలిస్తే పాక్‌లో టమాటా ధరలు ఐదు రెట్లు పెరిగినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం కిలో టమాటాల ధర 600 పాకిస్థానీ రూపాయలు పలుకుతోంది. అఫ్గాన్‌ నుంచి అధికంగా దిగుమతి చేసుకునే ఆపిల్‌ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగినట్లు సమాచారం. 

సాధారణంగా పాక్‌- అఫ్గాన్‌ సరిహద్దు నుంచి ఏటా ఇరుదేశాల మధ్య 2.3 బిలియన్‌ డాలర్ల వ్యాపారం జరుగుతుంటుంది. ఇరుదేశాల మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగడంతో బోర్డర్లలో వాణిజ్య, రవాణా సదుపాయాలు పూర్తిగా స్తంభించి పోయాయి. దీనివల్ల రోజుకు ఇరువైపులా దాదాపు 1 మిలియన్ డాలర్లు అంటే దాదాపు రూ.8 కోట్లు వరకూ  నష్టం వాటిల్లుతోందని తెలుస్తోంది. అఫ్గాన్‌ నుంచి పాక్‌కు సరఫరా చేసే దాదాపు 5 కంటైనర్ల కురగాయలు పాడైనట్లు సమాచారం. సరిహద్దుకు ఇరువైపులా దాదాపు 5వేల కంటైనర్లు నిలిచిపోయాయని పాకిస్థాన్‌లోని ప్రధాన టోర్ఖామ్ సరిహద్దు క్రాసింగ్ వద్ద ఉన్న అధికారులు చెబుతున్నారు. 

గత కొన్ని రోజులుగా రెండు దేశాల సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఘర్షణలు, దాడులు జరిగి పలువురు సైనికులు, ఉగ్రవాదులతో పాటు సాధారణ పౌరులు  మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో గత వారం ఖతార్‌లోని దోహాలో పాక్, అఫ్గాన్‌ రక్షణ మంత్రులు ఖ్వాజా ఆసిఫ్, ముల్లా యాకుబ్‌ల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా ఇరుదేశాలు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించాయి. అయితే సరిహద్దు వాణిజ్యం మాత్రం ఇంకా తెరుచుకోలేదు. ఇరుదేశాల మధ్య తదుపరి రౌండ్ చర్చలు అక్టోబర్ 25న ఇస్తాంబుల్‌లో జరగనున్నాయి. మరి ఈ చర్చల్లో ఇరు దేశాల మధ్య వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయా లేదా అనేది చూడాలి. 

