Pak - Afghanistan conflict: అప్ఘనిస్తాన్ పై పాకిస్తాన్ వైమానిక దాడి..! 400 మంది పైగా మృతి.. !

Pakistan Air Strikes Afghanistan War: అఫ్గానిస్థాన్పై పాకిస్థాన్ విరుచుకుపడింది. కాబూల్ లోని ఆస్పత్రిపై వైమానిక దాడి చేయడంతో 400 మంది మృతిచెందారని తాలిబన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మరో 250 మందికి పైగా గాయపడినట్లు చెప్పింది. కాబూల్లో డ్రగ్స్కు బానిసైన వారికి చికిత్స అందించే హాస్పిటల్పై ఈ ఎటాక్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ దాడిపై అఫ్గాన్ తాలిబన్లు స్పందించారు పాకిస్తాన్ మరోసారి అఫ్గాన్ గగనతల నియమాలను ఉల్లంఘించింది. కాబూల్లోని మాదకద్రవ్యాల పునరావాస ఆసుపత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకుంది, మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసై చికిత్స పొందుతున్న వారు మరణించారు. వందల సంఖ్యలో గాయపడ్డారని తాలిబాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి జబీహుల్లా ముజాహిద్ అన్నారు.
ఈ నేరాన్ని తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని ఇది మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ఘోరమైన దాడిగా పేర్కొన్నారు.అంతేకాదు ఈ దాడికి పాకిస్థాన్ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదన్నారు. అంతేకాదు మేము పాకిస్తాన్ అంతు చూసే వరకు నిద్రపోయేది లేదని చెప్పుకొచ్చారు తాలిబాన్ ప్రతినిధులు.
కాగా గత కొద్దిరోజులుగా రెండు దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. పాక్ కాబూల్లోని ప్రాంతాలపై దాడులు చేయగా అఫ్గాన్ సైతం ప్రతిదాడులతో తిప్పికొడుతూ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ రోజు క్షిపణులతో భారీ అటాక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా ఈ ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పౌరులపై తాము ఎలాంటి దాడులకు పాల్పడలేదని పాకిస్తాన్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఆసుపత్రులను తాము లక్ష్యంగా చేసుకోలేదంటూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చేసిన ప్రకటనను ఖండించింది పాకిస్తాన్.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.