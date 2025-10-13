Pak-Afghan War: పాకిస్తాన్, అప్ఘనిస్తాన్ మధ్య భీకర పోరు.. కొనసాగుతున్న బాంబుల వర్షం..

Pakistan-Afghan War: భారత్ పై పహల్గామ్ లో ఉగ్రదాడి చేయించిన పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి మన దేశం ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పేరుతో చావు దెబ్బ కొట్టింది. ఆ దేశ ప్రభుత్వం, సైన్యం అనధికారికంగా పెంచి పోషిస్తున్న ఉగ్రవాద శిబిరాలను తుత్తునియలు చేసింది. కేవలం పాకిస్థాన్ లోనే కాదు.. ఆ దేశం ఆక్రమణలో ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉన్న ఉగ్రవాద శిబిరాలపై విరుచుకుపడింది. అంతేకాదు వారిని కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది. బాలా కోట్ దాడుల తర్వాత అతిపెద్ద నష్టం మళ్లీ ఆపరేషన్ సింధూర్ తో పాక్ లోని ఉగ్రవాదులకు కలిగింది. మరోవైపు మన దేశం పాకిస్థాన్ ను నాలుగు రోజుల్లో మోకాళ్లపై మన ముందు నిలబడేలా చేసాము. ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ లో ఉన్న అమెరికా కు సంబంధించిన కొన్ని ఆయుధ కర్మాగారాలపై దాడులు చేయడంతో అమెరికా ఒత్తిడితో పాకిస్తాన్ కాళ్ల బేరానికి వచ్చింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ తో అమెరికా కూసాలు కూడా కదిలిపోయాయి. దీంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత్ పై పగబట్టి మన దేశానినికి సంబంధించిన ఎగుమతులపై ఆ దేశంపై భారీ సుంకాలు విధించారు. దీంతో ఆ దేశ వాసులకే నష్టం చేకూర్చే అంశమనే చెప్పాలి.
ఇక పాక్–అఫ్గాన్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఇరు దేశాల పరస్పర దాడుల పర్వం కొనసాగింది. శత్రుదేశానికి భారీ నష్టం వాటిల్లజేశామని అటు అఫ్గానిస్తాన్, ఇటు పాకిస్తాన్ రెండు ప్రకటించుకున్నాయి. ఇందులో ఎవరు నిజం చెబుతున్నారంటే.. పాకిస్థాన్ కు చెందిన పలు స్థావరాలపై తాలిబాన్లు విరుచుకుపడినట్టు తెలుస్తోంది. పాక్కు చెందిన 25 ఆర్మీ పోస్ట్లను సైతం ధ్వంసంచేశామని అఫ్గాన్ సర్కార్ వెల్లడించింది. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా, బలూచిస్తాన్ పరిధిలోని బరా మ్చాల్లో సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న అంగూర్ అడ్డా, బజౌర్, కుర్రం, డిర్, చిత్రాల్లోని పాక్ ఆర్మీ పోస్ట్ లపై బలగాలు దాడులుచేశాయి.
రీసెంట్ గా అఫ్ఘానిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి భారత్ పర్యటనకు రావడంతో పాకిస్తాన్ కుత కుత ఉడికిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వచ్చిన రోజే అఫ్ఘాన్ లో పలు ప్రాంతాల్లో బాంబులతో విరుచుపడింది. మరోవైపు భారత్.. తాలిబన్లకు అన్ని విషయాల్లో అండగా నిలబడతామని హామి ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ఆ దేశానికి పలు అంబులెన్సులను కానుకగా ఇచ్చింది. అంతేకాదు ఆ దేశంలో పలు ప్రాజెక్టులు నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చింది.
