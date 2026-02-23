English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pak - Afghanistan: అఫ్ఘాన్ పై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 17 మంది పైగా మృతి..

Pak - Afghanistan: గత కొన్నేళ్లుగా పాకిస్థాన్, అఫ్ఘనిస్థాన్ మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా విభేదాలున్నాయి. ముఖ్యంగా పాక్ కు గత కొన్ని రోజులుగా అఫ్ఘానిస్థాన్ పై కంటి మీద కనుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. వీలు చిక్కినపుడల్లా ఒక దేశంపై మరొక దేశం విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అఫ్ఘాన్ దేశంపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులకు తెగపడింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 09:10 AM IST

Pak - Afghanistan: అఫ్ఘాన్ పై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 17 మంది పైగా మృతి..

Pakistan Airstrikes on Afghan: పాకిస్తాన్ దేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై దాడులకు తెగబడుతోంది.  పాక్ వాయుసేన వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. పాక్-అఫ్గాన్ సరిహద్దు వెంబడి పలు ప్రాంతాలపై జరిగిన ఈ దాడుల్లో సుమారు 17 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఉగ్ర మూకలు దాక్కున్న ప్రాంతాలపై మాత్రమే దాడులు చేశామని పాకిస్థాన్ చెబుతున్న మాట.  ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై చేసిన వైమానిక దాడులను పాక్ సమాచార శాఖ మంత్రి అతావుల్లా తరార్ ఎక్స్ వేదికగా ధ్రువీకరించారు.

నిఘా వర్గాల సమాచారం ఆధారంగా ఉగ్రవాదులకు సంబంధించిన ఏడు స్థావరాలపై పాక్ వైమానిక దాడి చేసిందని తెలిపారు. తాలిబాన్లు, వారి స్థావరాలను టార్గెట్ చేసుకుని పాక్ వైమానిక దాడులు చేసిందని అన్నారు.అఫ్గానిస్థాన్‌లో తాలిబాన్లు అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచీ ఆ దేశంతో పాకిస్తాన్‌ కాస్త దూరాన్ని పాటిస్తూ వస్తోంది. కొద్ది రోజులుగా సరిహద్దు ఘర్షణలతో రెండు దేశాల మధ్య పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. మరోవైపు పాక్‌లో ఆత్మాహుతి దాడులు కూడా కలకలం రేపుతున్నాయి. 

అఫ్గాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులే ఈ దాడులకు కారణమని పాక్ ఆరోపిస్తోంది. శనివారం కూడా పాక్‌లోని ఖైబర్ పఖ్‌తూన్‌ఖ్వా ప్రావిన్స్‌లో మరో ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఓ మిలిటరీ కాన్వాయ్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ జరిగిన దాడిలో లెఫ్టెనెంట్ కల్నల్, మరో సైనికుడు మరణించారు. ఆ తరువాత కొన్ని గంటలకే పాక్ అఫ్గాన్‌‌లో సరిహద్దు వెంబడి వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇదిలా ఉంటే దాడులు చేశామంటున్న పాకిస్తాన్ ఆరోపణలను తాలిబాన్లు ఖండించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pakistan AirstrikesPak airstrikes on AfghanistanHit Targets in Afghanistanpakistan afghanistan war0

