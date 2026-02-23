Pak - Afghanistan: అఫ్ఘాన్ పై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 17 మంది పైగా మృతి..

Pakistan Airstrikes on Afghan: పాకిస్తాన్ దేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై దాడులకు తెగబడుతోంది. పాక్ వాయుసేన వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. పాక్-అఫ్గాన్ సరిహద్దు వెంబడి పలు ప్రాంతాలపై జరిగిన ఈ దాడుల్లో సుమారు 17 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఉగ్ర మూకలు దాక్కున్న ప్రాంతాలపై మాత్రమే దాడులు చేశామని పాకిస్థాన్ చెబుతున్న మాట. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై చేసిన వైమానిక దాడులను పాక్ సమాచార శాఖ మంత్రి అతావుల్లా తరార్ ఎక్స్ వేదికగా ధ్రువీకరించారు.
నిఘా వర్గాల సమాచారం ఆధారంగా ఉగ్రవాదులకు సంబంధించిన ఏడు స్థావరాలపై పాక్ వైమానిక దాడి చేసిందని తెలిపారు. తాలిబాన్లు, వారి స్థావరాలను టార్గెట్ చేసుకుని పాక్ వైమానిక దాడులు చేసిందని అన్నారు.అఫ్గానిస్థాన్లో తాలిబాన్లు అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచీ ఆ దేశంతో పాకిస్తాన్ కాస్త దూరాన్ని పాటిస్తూ వస్తోంది. కొద్ది రోజులుగా సరిహద్దు ఘర్షణలతో రెండు దేశాల మధ్య పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. మరోవైపు పాక్లో ఆత్మాహుతి దాడులు కూడా కలకలం రేపుతున్నాయి.
అఫ్గాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులే ఈ దాడులకు కారణమని పాక్ ఆరోపిస్తోంది. శనివారం కూడా పాక్లోని ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా ప్రావిన్స్లో మరో ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఓ మిలిటరీ కాన్వాయ్ను టార్గెట్ చేస్తూ జరిగిన దాడిలో లెఫ్టెనెంట్ కల్నల్, మరో సైనికుడు మరణించారు. ఆ తరువాత కొన్ని గంటలకే పాక్ అఫ్గాన్లో సరిహద్దు వెంబడి వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇదిలా ఉంటే దాడులు చేశామంటున్న పాకిస్తాన్ ఆరోపణలను తాలిబాన్లు ఖండించారు.
