Pakistan And Afghanistan War Telugu:  పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల మధ్య గత కొన్ని రోజుల నుంచి యుద్ధమేఘాలకు అమ్ముకున్నాయి.. మీరు దేశాల మధ్య ఒక యుద్ధ నడుస్తోంది. అయితే, దీనిని సాకుగా చూపి  ఆసిమ్ మునీర్ తన పట్టును పాకిస్తాన్లో మరింత బలపరుచుకుంటున్నారు. అలాగే ప్రజల చేత ఎన్నికైన వారు మరింత బలహీనంగా మారుతున్నారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 27, 2026, 04:41 PM IST

Pakistan And Afghanistan War Telugu: పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల మధ్య మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. తాళిబండ్ల నేతృత్వంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దళాలకు.. పాక్ సైన్యానికి మధ్య వరుసగా కాల్పులు జరుగుతున్నాయి. దీంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తోంది. అయితే, ఈ సరిహద్దు ఘర్షణలు కేవలం భద్రతాపరమైన అంశాలే కాకుండా.. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ అంతర్గత రాజకీయాల్లో కూడా ఊహించని మార్పులకు సంకేతంగా మారుతున్నాయని కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఆసిమ్ మునీర్ పట్టును మరింత బలపరుస్తున్నాయని.. అలాగే ఈ సమయంలోనే ఇస్లామాబాదులోని ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని నామమాత్రంగా మారుస్తున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు..

Add Zee News as a Preferred Source

సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న ప్రతిసారి పాకిస్తాన్లో సైన్యం పాత్ర కీలకంగా మారుతూ వస్తుంది. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జాతీయ భద్రత పేరుతో జనరల్ అసిమ్ మునీర్ ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్ణయాత్మక శక్తిగా మారారు. విదేశీ వ్యవహారాల నుంచి రక్షణ వ్యూహాల వరకు అన్ని సైన్యం అడుగుతోనే ముందుకు వెళుతున్నాయి. ఇది చూస్తుంటే మునీర్ కు సైనిక దళాల పైనే కాకుండా దేశ పరిపాలనపై కూడా తిరుగులేని పట్టు లభించిందని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.

మరోవైపు ఇస్లామాబాదులోని ఎన్నికైన నాయకత్వం ఈ పరిణామాల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిసినప్పటికీ.. సరిహద్దు ఘర్షణలు అదుపు చేయడానికి కానీ.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో చర్చలు జరపడం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది.. సైన్యం తీసుకునే నిర్ణయాలకు కేవలం ఆమోదం ముద్ర వేయడానికి ప్రభుత్వం పరిమితమవుతోంది. దీని కారణంగా ప్రజల్లో ఎన్నికైన నేతల పట్ల నమ్మకం సన్నగిల్లి.. దేశం మరోసారి పరోక్ష సైనిక పాలనలోకి వెళ్లే ప్రమాదం కనిపిస్తూ ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు..

ఒకప్పుడు ఆఫ్గానిస్తాన్ తాలిబన్లకు వెన్నుదన్నుగా పాకిస్తాన్ సైన్యం నిలిచేది.. ఇప్పుడు వారే ఆ దేశానికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారారు.. సరిహద్దు వివాదాలు, ఉగ్రవాద సంస్థల కార్యకలాపాలు ఇరుదేశాల మధ్య తీవ్ర విభేదాలను పెంచుతున్నాయి. ఈ అశాంతి సాకుగా చూపి... విపక్షాలను అణిచివేయడానికి.. పౌర హక్కులను సైన్యం కాలరాయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని కొంతమంది అంతర్జాతీయ పరిశీలకులు కూడా ఈ అంశాలపై విశ్లేషిస్తున్నారు. మొత్తానికి పాక్ ఆఫ్గాన్ సరిహద్దు ఘర్షణలు జనరల్ ఆ సి మునీర్ అధికారాన్ని స్థిరపరచడమే కాకుండా.. పాకిస్తాన్లో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మరింత బలహీనపరిచే దిశగా ముందుకు సాగుతోందని స్పష్టమవుతోంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Pakistan NewsAfghanistan NewsPakistan And AfghanistanNews India PakistanMunir Asim

