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POJK‌లో కూలిన పాక్‌ ఆర్మీ హెలికాప్టర్.. 21 మంది మృతి..

POJK  Pak Military Helicopter Crash: పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్‌లో గత రెండు మూడు రోజులుగా ఉద్యమాలు జరగుతున్నాయి. పీవోజేకే అసెంబ్లీలో 12 సీట్లను కశ్మీరేతర పాకిస్తాన్‌లకు రిజర్వ చేయడంపై జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ ఉద్యమిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న పాకిస్తాన్  ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్‌లో పాక్‌కు చెందిన మిలటరీ విమానం అనుమానాస్పద రీతిలో కుప్పకూలడం సంచలనం రేపుతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 04:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:57 AM IST
POJK‌లో కూలిన పాక్‌ ఆర్మీ హెలికాప్టర్.. 21 మంది మృతి..
Image Credit: POJK Helicopter (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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