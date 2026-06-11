Pakistan Aray Helicopter Mishap: పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్లో ఘోర హెలికాస్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ముజఫరాబాద్ సమీపంలో పాకిస్థాన్ ఆర్మీకి చెందిన MI-17 హెలికాప్టర్ కుప్ప కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది పాకిస్తానీ సైనికులు మృతి చెందారు. హెలికాప్టర్లో టెక్నికల్ ప్రాబ్లెమ్ కారణంగా అత్యవసరంగా లాండింగ్కు ప్రయత్నిస్తుండగా.. ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు అర్కడ స్థానిక మీడియా తెలిపింది.అందులో ప్రయాణిస్తున్న అందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మతి చెందిన వారికి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిఫ్ మునీర్ నివాళులు అర్పించారు. గత కొన్ని రోజులుగా పీవోజేకేలో అల్లర్లు మిన్నంటాయి. పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ అసెంబ్లీలో కశ్మీర్కు చెందని పాకిస్తాన్ వాళ్లకు 12 సీట్లను రిజర్వ్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ అక్కడ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ (JAAC) నిరసనలు చేపట్టింది.
సాంకేతికలోపంతో కూలిన పాక్ ఆర్మీ హెలికాప్టర్..
ఓ వైపు భారత ప్రభుత్వం జమ్మూ కశ్మీర్ను అభివృద్ది చేస్తూ ప్రగతి పథంలో దూసుకెళ్లెలా చేస్తుంటే.. పీవోజేకేలో కనీసం యూనివర్సిటీలు కూడా లేకపోవడాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అక్కడ విద్యార్ధులు చదువుకోవడానికి కరాచీ లేదా లాహోర్కు వెళ్లాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు. స్థానికంగా తమకు యూనివర్సిటీలతో పాటు కాలేజీలను ఏర్పాటు చేయాలని అక్కడ మీర్ పూర్, ముజఫరాబాద్ ప్రజలు రోడ్డెక్కారు.
వాటితో పాటు పీవోజేకేలో సరైన మౌలిక సదుపాయాలు కూడా లేవపోవడాన్ని అక్కడి స్థానికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కనీస విద్యుత్, తాగునీరు, రోడ్లు వంటి సదుపాయాలు కల్పించడంలో పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తుందని అక్కడ ప్రజలు రోడ్డు మీదికి వస్తున్నారు.
POJKలో మిన్నంటిన నిరసనలు..
మరోవైపు నిత్యావసర ధరల పెరుగుదల, పన్నుల విధింపునకు వ్యతిరేకంగా స్థానిక ప్రజలు, జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తీవ్రస్థాయిలో ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నిరసనకారులకు, పోలీసులకు మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో 30 మందిపైగా మృతి చెందడం అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని నివ్వెర పరుస్తుంది. మరోవైపు పాకిస్తాన్ మిలటరీ కాల్పుల్లో 200 మంది పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్కు చెందిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్ పీవోజేకేలో క్రాష్ కావడం ప్రాధాన్యత సంతకరించుకుంది. ఇది సాంకేతిక లోపమా.. ఏదైనా కుట్ర జరిగిందా అనే కోణంలో పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ, ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు దర్యాప్తు చేపడుతున్నాయి. ఇక పీవోజేకేలో లోని ఉద్రిక్తతలను చల్లార్చాడానికి భద్రతా బలగాలను తరలించడానికి రంగంలోకి దిగిన పాక్ ఆర్మీ హెలికాప్టర్, సాంకేతిక లోపం కారణంగా కూలిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో హెలికాప్టర్లో సామర్థ్యానికి మించి సిబ్బంది ఉన్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.
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