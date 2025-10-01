English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pakistan Bomb Blast: పాకిస్థాన్ లో మరో బాంబ్ పేలుడు.. వాళ్లే టార్గెటా..!

Pakistan Bomb Blast: పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం అల్లోకల్లోలంగా మారింది. ప్రభుత్వం మాట సైన్యం వినదు. సైన్యం మాట ప్రజలు వినరు. అంతేకాదు పాకిస్థాన్ లో ఖైబర్ పంఖ్తూక్వాతో పాటు బెలూచిస్తాన్ లో స్వాతంత్య్రం కావాలంటూ  ప్రత్యేక ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ లో మరో బాంబ్ పేలుడు ఘటన చోటు చేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 12:55 AM IST

Pakistan Bomb Blast: పాకిస్థాన్ లో మరో బాంబ్ పేలుడు.. వాళ్లే టార్గెటా..!

Pakistan Bomb Blast: పాకిస్తాన్‌లోని బలూచిస్తాన్ బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది మృతి చెందగా, 32 మందికి గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఘటన ప్రావిన్స్‌లోని క్వెట్టాలో మధ్యాహ్నం జర్ఘున్ రోడ్‌లోని FC ప్రధాన కార్యాలయం ముందు బాంబు పేలింది. ఈ పేలుడు ధాటికి 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 32 మంది గాయపడ్డారు. ఈ పేలుడు చాలా శక్తివంతంగా ఉండటంతో మోడల్ టౌన్, పరిసర ప్రాంతాల వరకు శబ్ధం వినిపించింది. అలాగే పేలుడు ధాటికి సమీపంలోని ఇల్లు, భవనాల కిటికీలు పగిలిపోయాయని పాకిస్తాన్ మీడియా తెలిపింది. 

ఆ వెంటనే, ఆ ప్రాంతంలో కాల్పుల శబ్దం కూడా వినిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెస్క్యూ బృందాలు, పోలీసు సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. సెర్చ్ ఆపరేషన్ కోసం ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టారని పాకిస్తాన్‌కు చెందిన అధికారులు తెలిపారు.  ఈ పేలుడుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. 

మరోవైపు బలూచిస్తాన్ రెబల్స్ ఇప్పటికే ఈ ప్రావిన్స్ లోని మెజారిటీ ప్రాంతాలను కైవసం చేసుకున్నారు. మరోవైపు పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న పీవోజేకే లో జెన్ జీ ఉద్యమం మొదలైంది. తమ ప్రాంత వాసులను పాకిస్థాన్ వాళ్లు నిరంకుశంగా అణగదొక్కుతున్నానరని ప్రత్యేక ఉద్యమం మొదలైంది.ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్.. పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న జమ్మూ కశ్మీర్ ను కైవసం చేసుకుంటుందని అందరు అనుకున్నారు. కానీ తాజాగా అక్కడ యువకులు పాక్ పాలకులపై కదం తొక్కడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

