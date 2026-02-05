English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Pakistan Boycott India Match: వరల్డ్‌కప్‌లో భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడబోం..పాక్ ప్రధాని సంచలన ప్రకటన!

Pakistan Boycott India Match: వరల్డ్‌కప్‌లో భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడబోం..పాక్ ప్రధాని సంచలన ప్రకటన!

Pakistan Boycott India Match News: టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన భారత్-పాక్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. టీమ్ ఇండియాపై మ్యాచ్ ఆడే ప్రసక్తే లేదని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కుండబద్దలు కొట్టారు. బంగ్లాదేశ్‌కు మద్దతుగా పాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశమైంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 5, 2026, 02:24 PM IST

Trending Photos

YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
5
YS Jagan
YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
Chandra Grahan 2026: 500 ఏళ్ల తర్వాత సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం! అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!
6
Chandra Graham
Chandra Grahan 2026: 500 ఏళ్ల తర్వాత సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం! అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!
Lavanya Tripathi: ఆనంద క్షణాలను అసహ్యంగా మార్చకండి.!. వాళ్లకు లావణ్య త్రిపాఠి మాస్ వార్నింగ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
7
Lavanya Tripathi
Lavanya Tripathi: ఆనంద క్షణాలను అసహ్యంగా మార్చకండి.!. వాళ్లకు లావణ్య త్రిపాఠి మాస్ వార్నింగ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Sankranthi Movies OTT News: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..
6
Sankranthi Movies OTT News
Sankranthi Movies OTT News: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..
Pakistan Boycott India Match: వరల్డ్‌కప్‌లో భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడబోం..పాక్ ప్రధాని సంచలన ప్రకటన!

Pakistan Boycott India Match News: టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన భారత్-పాక్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. టీమ్ ఇండియాపై మ్యాచ్ ఆడే ప్రసక్తే లేదని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కుండబద్దలు కొట్టారు. బంగ్లాదేశ్‌కు మద్దతుగా పాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశమైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. క్రీడల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదని చెబుతూనే, భారత్‌తో తలపడకూడదనే నిర్ణయానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వివాదానికి అసలు కారణం ఏంటి?
ఈ నిర్ణయం వెనుక బంగ్లాదేశ్ అంశం ప్రధానంగా ఉంది. భారత్‌లో భద్రత సరిగా లేదని సాకు చూపుతూ తమ మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకకు మార్చాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ఐసీసీని కోరింది. దీనికి ఐసీసీ నిరాకరించడంతో బంగ్లాదేశ్ ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంది. వారి స్థానంలో ఐసీసీ స్కాట్లాండ్‌కు అవకాశం కల్పించింది. బంగ్లాకు సంఘీభావంగా, భారత్‌తో జరగాల్సిన కీలక మ్యాచ్‌ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రకటించింది.

ఐసీసీ సీరియస్..పాక్‌కు భారీ నష్టం?
షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈనెల 15న కొలంబో వేదికగా భారత్-పాక్ మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే పాక్ మొండివైఖరిపై ఐసీసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. నచ్చిన జట్లతోనే ఆడతామనడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని ఐసీసీ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది.

ఒకవేళ పాక్ గనుక మ్యాచ్ ఆడకపోతే ఆ జట్టుపై ఐసీసీ కఠిన ఆంక్షలు విధించడమే కాకుండా, పాయింట్లను కోత విధించే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వ్యూవర్ షిప్ వచ్చే ఈ మ్యాచ్‌ను బహిష్కరిస్తే పాక్ క్రికెట్ బోర్డు భారీగా ఆదాయాన్ని కోల్పోనుంది.

క్రీడలను రాజకీయాలతో ముడిపెడుతూ పాక్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆ దేశ క్రికెట్ భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేసేలా ఉంది. ఐసీసీ ఒత్తిడికి పాక్ తలొగ్గుతుందా లేక తన పంతాన్ని నెగ్గించుకుంటుందా అనేది చూడాలి.

ALso Read: Sachivalayam Employees Promotion: ఏపీలో ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ల పండుగ..'స్వర్ణ గ్రామం-స్వర్ణ వార్డు'లో కీలక మార్పులు!

Also Read: Vahini Death News: ప్రముఖ నటి మృతి..శోకసంద్రంలో టాలీవుడ్..వైద్యానికి డబ్బు లేక చివరికి ఇలా!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

ICC T20 World Cupind vs pakPakistan refuses to play India T20 WC 2026icc mens t20 world cup 2026icc mens t20 world cup schedule

Trending News