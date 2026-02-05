Pakistan Boycott India Match News: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన భారత్-పాక్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. టీమ్ ఇండియాపై మ్యాచ్ ఆడే ప్రసక్తే లేదని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కుండబద్దలు కొట్టారు. బంగ్లాదేశ్కు మద్దతుగా పాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశమైంది.
ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. క్రీడల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదని చెబుతూనే, భారత్తో తలపడకూడదనే నిర్ణయానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
వివాదానికి అసలు కారణం ఏంటి?
ఈ నిర్ణయం వెనుక బంగ్లాదేశ్ అంశం ప్రధానంగా ఉంది. భారత్లో భద్రత సరిగా లేదని సాకు చూపుతూ తమ మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు మార్చాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ఐసీసీని కోరింది. దీనికి ఐసీసీ నిరాకరించడంతో బంగ్లాదేశ్ ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంది. వారి స్థానంలో ఐసీసీ స్కాట్లాండ్కు అవకాశం కల్పించింది. బంగ్లాకు సంఘీభావంగా, భారత్తో జరగాల్సిన కీలక మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రకటించింది.
ఐసీసీ సీరియస్..పాక్కు భారీ నష్టం?
షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈనెల 15న కొలంబో వేదికగా భారత్-పాక్ మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే పాక్ మొండివైఖరిపై ఐసీసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. నచ్చిన జట్లతోనే ఆడతామనడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని ఐసీసీ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది.
ఒకవేళ పాక్ గనుక మ్యాచ్ ఆడకపోతే ఆ జట్టుపై ఐసీసీ కఠిన ఆంక్షలు విధించడమే కాకుండా, పాయింట్లను కోత విధించే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వ్యూవర్ షిప్ వచ్చే ఈ మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తే పాక్ క్రికెట్ బోర్డు భారీగా ఆదాయాన్ని కోల్పోనుంది.
క్రీడలను రాజకీయాలతో ముడిపెడుతూ పాక్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆ దేశ క్రికెట్ భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేసేలా ఉంది. ఐసీసీ ఒత్తిడికి పాక్ తలొగ్గుతుందా లేక తన పంతాన్ని నెగ్గించుకుంటుందా అనేది చూడాలి.
