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Pakistan bus Crash: పాకిస్థాన్‌లో ఘోరం.. లోయలో పడిపోయిన బస్సు.. 40 మంది దుర్మరణం, 8 మందికి తీవ్ర గాయాలు..

Pakistan passenger bus accident: పాకిస్థాన్‌లోని నైరుతి రాష్ట్రమైన బలూచిస్తాన్‌లో రోడ్డు పక్కన ఉన్న లోతైన లోయలోకి బస్సు పడిపోవడంతో 40 మంది మృతి చెందగా, మరో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:25 PM IST
Pakistan bus Crash: పాకిస్థాన్‌లో ఘోరం.. లోయలో పడిపోయిన బస్సు.. 40 మంది దుర్మరణం, 8 మందికి తీవ్ర గాయాలు..
Image Credit: pakistannews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pakistan bus Crash: పాకిస్థాన్‌లో ఘోరం.. లోయలో పడిపోయిన బస్సు.. 40 మంది దుర్మరణం..
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