Pakistan bus crash 40 killed 8 injured: పాకిస్థాన్ లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. నైరుతి రాష్ట్రమైన బలూచిస్తాన్లో రోడ్డు పక్కన ఉన్న లోతైన లోయలోకి బస్సు అదుపు తప్పి ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికుల్లో 40 మంది మృతి చెందగా, మరో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు.
#Breaking
🚨At least 40 killed as passenger coach plunges into ravine on #Sherani_Zhob highway
📌Difficult mountainous terrain has complicated rescue efforts, but operations remain underway#Balochistan #Pakistan pic.twitter.com/bMQjoA5eRL
📌According to the Medical Emergency…
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 3, 2026
ఘటనపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. అక్కడ శవాలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయి ఉన్నాయి. చనిపోయిన వారిలో ఎక్కువగా మహిళలు, చిన్నారులు ఉన్నారు. వెంటనే స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. భారీగా అంబులెన్స్ లు అక్కడకు చేరుకున్నాయి.గాయపడ్డ వారిని ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు. చనిపోయిన వారి శవాల్ని గుర్తించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
శుక్రవారం నాడు నైరుతి పాకిస్థాన్లో .. క్వెట్టా నుంచి ఇస్లామాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రయాణికుల బస్సు షేరానీ-ఝోబ్ హైవేపై అదుపుతప్పి లోతైన లోయలో పడిపోయింది. చనిపోయిన 40 మందిలో ఎక్కువగా మహిళలు, చిన్నారులు ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బస్సులో పాడైపోయిన మరోక బస్సులోని ప్రయాణికులు కూడా ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. అందుకే బస్సు కిక్కిరిసిపోయి ఉందని చెప్పారు. ప్రమాదానికి గల కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు పాక్ అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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