Pakistan Surveillance: ఇదేం చిల్లర పైశాచికత్వంరా వెదవల్లరా..! డిజిటల్ టెక్నాలజీతో సొంత ప్రజలపైనే పాక్ నిఘా..!!

Amnesty International Report: అసలు విషయం ఏంటంటే.. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తమ పౌరులపై పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ నిఘా పెట్టిందన్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దాదాపు 40 లక్షల మందికి పైగా ప్రజల ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లు, ఇంటర్నెట్ వాడకం, లొకేషన్ వివరాలు అన్నీ కచ్చితంగా ట్రాక్ అవుతున్నాయని అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదిక సంచలనంగా మారింది. ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛా హక్కులను హరించే ఈ చర్య అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది.
పాకిస్థాన్లో సెన్సార్షిప్, సామూహిక నిఘా పేరుతో విడుదలైన ఈ నివేదిక తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రభుత్వం ప్రధానంగా రెండు సాంకేతిక వ్యవస్థలను వినియోగిస్తోంది. మొదటిది వెబ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (WMS 2.0). ఇది జాతీయ ఫైర్వాల్లా పనిచేస్తూ, VPNలను, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారంలను, అలాగే ప్రభుత్వానికి నచ్చని వెబ్సైట్లను బ్లాక్ చేస్తుంది. రెండవది లాఫుల్ ఇంటర్సెప్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (LIMS). దీని ద్వారా పౌరుల ఫోన్ సంభాషణలు, మెసేజ్లు, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ, లొకేషన్ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారం నేరుగా అధికారుల చేతుల్లోకి చేరుతోంది. ఈ సాంకేతికతను జర్మనీకి చెందిన యుటిమాకో, యూఏఈకి చెందిన డేటాఫ్యూజన్ కంపెనీలు అందిస్తున్నట్లు నివేదిక తెలిపింది.
ప్రభుత్వం దేశ భద్రత, నైతిక విలువల పరిరక్షణ పేరుతో ఈ చర్యలను సమర్థించుకుంటున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి అసమ్మతి వ్యక్తం చేసే గొంతుకలను అణచడమే అసలు ఉద్దేశమని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జర్నలిస్టులు, ప్రతిపక్ష నేతలు, సామాజిక కార్యకర్తలే ఈ నిఘాలో ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉన్నారని, కొందరి వ్యక్తిగత ఆడియో, వీడియోలను లీక్ చేసి రాజకీయంగా బలహీనపరిచే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని నివేదికలో స్పష్టంగా పేర్కొంది.
అంతేకాదు సోషల్ మీడియాపైనా పాక్ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పార్టీ (PTI) మద్దతుదారులు నిరసనలకు పిలుపునివ్వగానే ప్రభుత్వం ‘ఎక్స్’ (ట్విట్టర్) ను బ్లాక్ చేసింది. తర్వాత ప్రజలు VPNల ద్వారా దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం మొదలుపెట్టగానే వాటిపైనా నిషేధం విధించారు. అంతేకాకుండా, VPN వినియోగం ఇస్లాం విరుద్ధమని పాకిస్థాన్ ఇస్లామిక్ ఐడియాలజీ కౌన్సిల్ ప్రకటన చేయడం మరింత వివాదాస్పదమైంది.
డిజిటల్ రైట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు నిఘాత్ దాద్ ఈ విషయంపై స్పందించారు. పాకిస్థాన్లో బలమైన డేటా రక్షణ చట్టం లేకపోవడంతో ప్రజలు నిరంతర వేధింపులకు గురవుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే విషయాన్ని బోలో భీ డైరెక్టర్ ఉసామా ఖిల్జీ కూడా ప్రస్తావించారు. న్యాయవ్యవస్థ, పార్లమెంట్ ప్రజల హక్కులను కాపాడడంలో విఫలమయ్యాయని అంటూ దుమ్మెత్తిపోశారు. 1997లోనే సుప్రీంకోర్టు సామూహిక నిఘా చట్టవిరుద్ధమని తీర్పు ఇచ్చినా, ప్రభుత్వం ఈ అక్రమ చర్యలను కొనసాగిస్తుండటమే ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
