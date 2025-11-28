English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Imran Khan: ఇమ్రాన్ ఖాన్ బతికున్నాడా..? చనిపోయాడా..? ఇంతకీ పాకిస్థాన్ లో ఏం జరుగుతోంది..!

Imran Khan: ఇమ్రాన్ ఖాన్ బతికున్నాడా..? చనిపోయాడా..? ఇంతకీ పాకిస్థాన్ లో ఏం జరుగుతోంది..!

Imran Khan: పాకిస్థాన్ రాజకీయాల్లో ఆయన ఓ సంచలనం.. క్రికెటర్ గా.. కెప్టెన్ గా పాకిస్థాన్ కు సేవలు అందించిన ఇమ్రాన్ ఖాన్ మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. క్రికెట్ క్రేజుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చక్రం తిప్పారు. ప్రధానిగా సంచలన నిర్ణయాలతో వివాదాస్పద  రాజకీయ నాయకుడిగా ముద్రవేసుకున్నారు.అవినీతి ఆరోపణలతో ప్రస్తుతం జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నాడు. ఆఖరికి జైల్లో ఆయన్ని హత్య చేసారనే వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 28, 2025, 03:47 PM IST

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
7
horoscope
Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?
5
Money Tips
Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?
Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!
6
holiday
Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!
EPF: ఈపీఎఫ్‌ పాస్‌బుక్‌ అప్‌డేట్‌ కావడం లేదా? అసలు కారణం ఇదే..!
6
EPF passbook update issue
EPF: ఈపీఎఫ్‌ పాస్‌బుక్‌ అప్‌డేట్‌ కావడం లేదా? అసలు కారణం ఇదే..!
Imran Khan: ఇమ్రాన్ ఖాన్ బతికున్నాడా..? చనిపోయాడా..? ఇంతకీ పాకిస్థాన్ లో ఏం జరుగుతోంది..!

Imran Khan: పాకిస్థాన్ రాజకీయాల్లో ఆయన ఓ సంచలనం.. క్రికెటర్ గా.. కెప్టెన్ గా పాకిస్థాన్ కు సేవలు అందించిన ఇమ్రాన్ ఖాన్ మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. క్రికెట్ క్రేజుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చక్రం తిప్పారు. ప్రధానిగా సంచలన నిర్ణయాలతో వివాదాస్పద  రాజకీయ నాయకుడిగా ముద్రవేసుకున్నారు.అవినీతి ఆరోపణలతో ప్రస్తుతం జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నాడు. ఆఖరికి జైల్లో ఆయన్ని హత్య చేసారనే వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

క్రికెట్ నుంచి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి ఆపై ప్రధాన మంత్రిగా విలక్షణ రాజకీయ నేతగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఒకటికాదు… రెండుకాదు.. ఆయనపై వందల కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆయన పొలిటికల్ లైఫ్ మొత్తం  భ్రష్టుపట్టింపోయింది. చేసిన తప్పులకు వయసుమీరిన తర్వాత జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సిన పరిస్థితి. జైల్లోనూ నిద్రపట్టని రాత్రులు గడపాల్సివస్తోంది. ఆఖరికి జైల్లోనే ఆయన్ని చంపేశారనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏమయ్యారు? ఎలా ఉన్నారునే సంగతి విషయానికొస్తే.

ఇదిగో… ముడతలు పడిన ముఖంతో వృద్ధాప్యానికి చేరువయ్యారు. గాయపడిన సింహంలా.. ఉన్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇపుడు జైల్లో ఊచలు లెక్కబెడుతున్నాడు.  పాకిస్థాన్ పాలిటిక్స్ లో   ఇమ్రాన్ ఖాన్ ది  ప్రత్యేక శైలి. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అనుసరించిన విధానాలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. రాజకీయ పక్షాలకు, ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగానికి కొరకరాని కొయ్యలా మారారు. పాకిస్థాన్ మిలిటరీ అధికారులతోనూ పొసగని పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

క్రికెట్ కెరీర్ సాఫీగా సాగినా… రాజకీయ యాత్రలో దారిపొడవునా రాళ్లబాట అని చెప్పాలి. ప్రధాని పదవి ముళ్లకిరీటంలా మారింది. 2024 ఏప్రిల్‌లో  విశ్వాస పరీక్షలో ఓడిపోయి ప్రధాని పదవి నుంచి వైదొలిగిన ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌.. దాదాపు 100 కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నారు. విభేదాల కుంపట్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రధాని పదవి అనుభవించిన ఇమ్రాన్ ఖాన్ పాపాలను మూటగట్టుకున్నారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై రకరకాల కేసులు నమోదయ్యాయి. రెండువేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి కేసులో ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు జైలుశిక్ష పడింది. ఇపుడు పాకిస్థాన్ లోని రావల్పిండి అడియాల జైల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై నమోదైన అవినీతి ఆరోపణల కేసులో విచారణ కోసం అడియాల జైలునుంచి ఇస్లామాబాద్ తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పాక్ రేంజర్స్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ను కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. ఈ సమయంలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించిందని వదంతులు వ్యాపించాయి. చికిత్స అందించిన తర్వాత జైలుకు తరలించారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ను జైల్లోనే  చంపేశారని వార్తలు హల్చల్ చేశాయి. జైల్లో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై దారుణానికి ఒడిట్టారనే వార్తలు రావడంతో ఆయన అభిమానులు ఆందోళనకు దిగారు.

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

ఇమ్రాన్ ఖాన్ హత్యకు గురయ్యారనే వదంతి చర్చనీయాంశంగా మారింది. అడియాల జైల్లో ఇమ్రాన్ ఖాన్  ఘటనపై ఇస్లామాబాద్‌ హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ఆమిర్‌ ఫారుఖ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు డాన్‌ మీడియా కథనం వెల్లడించింది. 15 నిమిషాల్లో కోర్టు ముందు హాజరుకావాలని ఇస్లామాబాద్‌ పోలీసు చీఫ్‌, హోంశాఖ సెక్రటరీ, అదనపు అటార్నీ జనరల్‌ను చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ఆదేశించారు. లేదంటే ప్రధానికి సమన్లు పంపించాల్సి వస్తుందని కోర్టు హెచ్చరించినట్లు ఆ కథనం తెలిపింది. ఇమ్రాన్‌ను ఏ కేసులో అరెస్టు చేశారో చెప్పాలంటూ చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ఆదేశించినట్లు పేర్కొంది.

ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైల్లో ఉంటూ… అడపాదడపా విడుదలచేసే వీడియోలు.. సంచలనాలకు దారితీశాయి. ఇమ్రాన్ అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. జైల్లో ఏం జరుగుతోందనే అంశం చర్చనీయాంశమైంది. పాకిస్థాన్ లో అక్కడక్కడా ఇమ్రాన్ అభిమానులు నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. ఇంతకీ వాస్తవాలు తెలుసుకునేందుకు… అక్కాచెల్లెళ్లు – నూరీన్ నియాజీ, అలీమా ఖాన్, డాక్టర్ ఉజ్మా ఖాన్ జైలు అధికారులను సంప్రదించారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ బాగోగులను తెలుసుకోడానికి తోబుట్టువుల ప్రయత్నం విఫలమైంది. నేరుగా జైలువద్దకే వెళ్లి ములాఖత్ కోసం చేసిన సంప్రదింపులు ఫలించలేదు. జైలు అధికారులు ఇమ్రాన్ కుటుంబ సభ్యులకు అనుమతివ్వలేదు. దీంతో జైలు వద్దే టెంటు వేసుకుని.. ప్రతిరోజూ ములాఖత్ కోసం అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విసిగి వేసారిన ఇమ్రాన్ కుటుంబ సభ్యులు జైలువద్ద ఆందోళనకు దిగారు.

అడియాల జైలువద్ద ఆందోళనకు దిగడంతో పోలీసు బలగాలతో ఇమ్రాన్ కుటుంబ సభ్యులను కట్టడిచేశారు. ఈక్రమంలో ఇమ్రాన్ అక్కా చెల్లెళ్లపై పోలీసులు అనుచితంగా వ్యవహరించారని అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన తండ్రి ఆచూకీ తెలపాలని ఆయన కుమారుడు ఖాసీంఖాన్ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. తండ్రి ఇమ్రాన్ ను నేరుగా కలవనివ్వడంలేదని, పోన్లోనూ మాట్లాడించలేదన్నారు. రాజకీయ కుట్రతో తండ్రిని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ విషయంలో అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘాలు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. తన తండ్రి సజీవంగా ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం ఆధారాలు చూపించాలని డిమాండ్ చేశారు. 

ప్రస్తుతం ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయంపై తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఈ అంశం పాకిస్థాన్ సెనెట్‌లో కూడా వాడివేడి చర్చకు దారితీసింది. ఇమ్రాన్‌కు ప్రభుత్వం కనీస హక్కులను కూడా కల్పించడం లేదని ఆయన పార్టీ పీటీఐ సెనెటర్ ఫైజల్ జావేద్ ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను ఖండించిన అంతర్గత వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి తలాల్ చౌదరి, ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను వీవీఐపీ ఖైదీగా చూస్తున్నామని బదులిచ్చారు.

పాకిస్థాన్‌ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ మృతిచెందినట్లు వస్తున్న వార్తలను రావల్పిండిలోని అడియాలా జైలు అధికారులు ఖండించారు. ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారంటూ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ‘‘జైలు నుంచి ఇమ్రాన్‌ను తరలించారంటూ వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదు. ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఆయన మృతి చెందారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం నిరాధారమైంది’’ అని అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు.  పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంచేశారు. ఇమ్రాన్‌ బయట కంటే జైలులో సౌకర్యవంతంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ఫైవ్‌స్టార్‌ హోటళ్లలో కూడా లభించని మంచి ఆహారాన్ని ఆయన పొందుతున్నారని చెప్పారు.  విలాసవంతమైన సౌకర్యాలను అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇమ్రాన్‌ ప్రాణాలతోనే ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని, ఆయన్ను కలిసేందుకు అనుమతినివ్వాలని పాకిస్థాన్‌ తెహ్రీక్‌ ఏ ఇన్సాఫ్‌ మద్దతుదారులు డిమాండు చేస్తున్నారు. 
జీ న్యూస్ సౌజన్యంతో

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Imran Khan Dead NewsImran Khan AliveImran Khan DeadImran Khan NewsImran Khan Died Rumours

Trending News