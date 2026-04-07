Pakistan lockdown: షట్టర్ క్లోజ్.. పాకిస్థాన్ లో లాక్ డౌన్..!

Pakistan lockdown: ఎక్కడో ఏదో జరిగే పరిణామాలు నేరుగా మన దేశంపైనే కాకుండా.. మన ఇంట్లో నట్టింట్లో  అది వంటింట్లో పెద్ద ప్రభావాన్నే చూపుతున్నాయి.  పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం అనేక దేశాలతో పాటు మనదేశంపై ముఖ్యంగా దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ ను తీవ్ర ప్రభావానికి గురి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్ ను అడుక్కుతినేలా చేస్తోంది ఈ యుద్దం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:31 PM IST

Pak Shutdown: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతన్న యుద్ధం  ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో ఇంధన సంక్షోభానికి కారణంగా నిలుస్తుంది. పాకిస్థాన్‌లో ఇంధన సంక్షోభం తీవ్రం కావడంతో మార్కెట్లు, మాల్స్ అన్నింటినీ నేటి నుంచి రాత్రి 8 గంటలకే మూసివేయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఇంధన ఖర్చులకు ప్రతిస్పందనగా పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా పాక్‌ నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.

దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో మార్కెట్లు, షాపింగ్ మాల్స్‌కు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయని పేర్కొంది. ప్రధానమంత్రి షెహ్‌బాజ్‌ షరీఫ్ అధ్యక్షతన పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని పీఎంవో ప‍్రకటన విడుదల చేసింది.ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం.. పంజాబ్, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా, బలోచిస్థాన్, ఇస్లామాబాద్, పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత గిల్గిట్-బాల్టిస్థాన్, పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో మార్కెట్లు, షాపింగ్ మాల్స్, డిపార్ట్‌మెంటల్ స్టోర్లు, నిత్యావసర వస్తువులు అమ్మే దుకాణాలను రాత్రి 8 గంటలకే మూసివేస్తారు. 

అయితే ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో డివిజనల్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ ప్రాంతాల్లో మార్కెట్లు రాత్రి 9 గంటల వరకు తెరిచి ఉంచవచ్చు. బేకరీలు, రెస్టారెంట్లు, తందూర్ దుకాణాలు, ఆహార కేంద్రాలు, వివాహ మండపాలను రాత్రి 10 గంటలకు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. వ్యక్తిగత నివాసాల్లో జరిగే వివాహా కార్యక్రమాలు కూడా రాత్రి 10 గంటలలోపే ముగించాలని తెలిపారు. మెడికల్ స్టోర్లు, ఫార్మసీలకు ఈ నిబంధనల నుంచి మినహాయింపు ఉంది. పశ్చిమాసియా ఘర్షణల వల్ల సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతినడంతో పెరుగుతున్న ప్రపంచ చమురు, ఎనర్జీ ధరలను ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకుంటున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Pakistan lockdownPakistan ShutdownPakistan Shutter closePakistanIslamabad

