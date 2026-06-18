Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pakistan News: పాకిస్తాన్ నిర్ణయంతో పండగ చేసుకుంటున్న మహిళలు..

Pakistan News: దాయాది పాకిస్తాన్ తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం ఇపుడు ప్రపంచ దేశాలను సైతం విస్మయానికి గురి చేసేలా చేసింది. తాజాగా అక్కడి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఓ మంచి నిర్ణయంతో మహిళలు పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ నక్కజిత్తుల పాకిస్తాన్ తీసుకున్న ఆ  నిర్ణయం ఏంటో తెలుసా..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:02 PM IST
Pakistan News: పాకిస్తాన్ నిర్ణయంతో పండగ చేసుకుంటున్న మహిళలు..
Image Credit: Pakistan Removed Pink Tax (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RTC ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 11 శాతం ఫిట్‌మెంట్ అమలు డేట్ ఫిక్స్
RTC employees3 min ago
2
Pakistan4 min ago
3
neet ug re exam guidelines14 min ago
4
Tecno Pova 8 5g15 min ago
5
Jyeshtha mass15 min ago