Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /Petrol Price: పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలకు బ్రేకులు లేవు.. రూ.400కు చేరువలో డీజిల్!

Petrol Price: పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలకు బ్రేకులు లేవు.. రూ.400కు చేరువలో డీజిల్!

Pakistan Petrol Price: మన పొరుగు దేశంలో పెట్రోల్ ధర ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. డీజిల్ ధర రూ.392.67 పైగా పెరి.. దాదాపు రూ.400కు తాకింది. అలాగే ఇదే సమయంలో పెట్రోల్ ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి. అసలు ఇంతలా పెరగడానికి గల కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 11, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:19 PM IST
Petrol Price: పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలకు బ్రేకులు లేవు.. రూ.400కు చేరువలో డీజిల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Price: పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలకు బ్రేకులు లేవు.. రూ.400కు చేరువలో డీజిల్!
2
3
4
5