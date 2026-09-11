Pakistan Petrol Price: తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంతో పాటు దిక్కుతోచని స్థితిలో అల్లాడుతున్న మన పక్కన దేశం పాకిస్థాన్ ప్రజలపై మరోసారి ఊహించని ఇంధన భారం పడింది. అక్కడి షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను విపరీతంగా పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆ దేశ ప్రజలను మరింత ఆర్థిక సమస్యలకు గురిచేసేలా చేస్తోంది. వరుసగా మూడో రోజున కూడా భారీగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. పాకిస్థాన్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర ఏకంగా రూ.367.75కి చేరగా.. హైస్పీడ్ డీజిల్ ధర రూ.392.67కు పెరిగి.. దాదాపు రూ.400 వరకు వచ్చింది..
వారం రోజుల్లోనే ఊహించని షాక్..
పాకిస్థాన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (OGRA) రోజువారీ ధరల సర్దుబాటు పద్ధతిని అమలు చేస్తూ వస్తోంది.. గడిచిన వారం రోజుల వ్యవధిలోనే లీటర్ పెట్రోల్పై దాదాపు రూ.21.88తో పాటు డీజిల్పై రూ.14.62 పైగా పెంచిన్నట్లు తెలిపింది. దీంతో నిత్యావసరాలతో పాటుయ రవాణా ఛార్జీలు ఆకాశాన్నంటుతుండటంతో సామాన్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారని సమాచారం.
ఇంతలా పెరగడానికి అసలు కారణాలు ఇవే..
మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.. బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర అంతర్జాతీయంగా 100 డాలర్ల పైగా ఉండడం వల్ల పాకిస్థాన్ దిగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) బెయిలౌట్ ప్యాకేజీపై ఆధారపడి నడుస్తూ వస్తోంది.. ఇంధనంపై ఎలాంటి ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు ఇవ్వకూడదని.. ఫుల్ కాస్ట్ రికవరీ విధానం నుంచి మొత్తం డబ్బులను ప్రజల నుంచే వసూలు చేయాలని IMF స్పష్టమైన షరతు విధించిన సంగతి తెలిసిందే..
లీటరుపై రూ.114 వరకు ప్రభుత్వ పన్నులు..
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి వసూలు చేస్తున్న మొత్తం పన్ను ఆదాయంలో 70 శాతానికి పైగా పాత అప్పులకు వడ్డీలు కట్టడానికే సరిపోతూ వస్తోంది.. దీంతో ఖజానా నింపుకోవడానికి ప్రభుత్వం లీటర్ పెట్రోల్పై సుమారు రూ.114తో పాటు డీజిల్పై రూ.100 వరకు కేవలం లెవీ, కస్టమ్స్ డ్యూటీ రూపంలోనే ప్రజల నుంచి వసూలు చేస్తూ వస్తోంది.. అయితే, భారత్లో పెట్రోల్ ధర స్థిరంగా లీటరుకు రూ.100 నుంచి రూ.110 పరిధిలో ఉండగా.. సరిహద్దు ఆవల పాకిస్థాన్లో ధరలు రూ.400 మార్కును తాకడం అక్కడి ఆర్థిక పతనానికి అద్దం పడుతోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
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