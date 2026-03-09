Pakistan Petrol Prises: పాకిస్థాన్ లో చుక్కలు తాకిన చమురు ధరలు.. లీటర్ ధర ఎంతంటే..!

Petrol Prises Pakistan: ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చినట్టు గల్ఫ్ యుద్దం కారణంగా ప్రపంచం అతలాకుతలమవుతుంది. ఎవరో జ్వాలను రగిలించారు. వేరెవరో దానికి బలైనారు అన్నట్టు పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా పాకిస్థాన్ లో చమురు ధరలు చుక్కలను తాకాయి. ఈ సందర్భంగా ఆ దేశ పెట్రోలియం మంత్రి అలీ పర్వేజ్ మాలిక్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. ప్రపంచ మార్కెట్లలో చమురు ధరలు భారీగా పెరగడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రభుత్వం పెట్రోల్ ధరను లీటరుకు 55 రూపాయలు పెంచింది. దీంతో పాకిస్తాన్ లో లీడర్ పెట్రోల్ 322 రూపాయలుగా నిర్ణయించింది. అలాగే డీజిల్ ధరను లీటరుకు 336 రూపాయలకు పెంచింది. దీంతో పాకిస్తాన్ లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రికార్డ్ స్థాయిలో నమోదు అవుతున్నాయి.
ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగే అవకాశముందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా తక్కువ ఆదాయ వర్గాలపై ఇది తీవ్రమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఇంధన ధరలు పెరిగితే రవాణా ఛార్జీలు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరగనున్నాయి. ధరల పెంపు ప్రకటనకు ముందే లాహోర్, కరాచీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూలు కనిపించాయి.
ఇంధన నిల్వలు చేసుకునే ప్రయత్నాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ హెచ్చరించారు. దేశంలో తగినంత పెట్రోల్ నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ జనం రోడ్లపైకి రావటం సరైనది కాదంటున్నారు పాక్ అధికారులు. పాకిస్తాన్ తన ముడి చమురులో ఎక్కువ భాగాన్ని సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఈ సరఫరాలు ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి మార్గం ద్వారా వస్తాయి. ఇకపై అంతర్జాతీయ చమురు ధరల మార్పులకు అనుగుణంగా ఇంధన ధరలను ప్రతి వారం సమీక్షిస్తామని పాకిస్తాన్ చమురు మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
పాకిస్తాన్ లో భారీగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగటంతో...వాహనదారులు రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆర్ధిక సంక్షోభంలో ఉన్న పాకిస్తాన్...ఆయిల్ రేట్ల పెంపుతో....నిత్యవసర వస్తువులపై వీటి ఎఫెక్ట్ భారీగా పడనుంది. దీంతో మరింత అప్పుల్లోకి వెళ్లనుంది పాకిస్తాన్. యుద్ధం ఇలాగే సాగితే..ఇక పాక్ పరిస్థితి మరింత దిగజారనుంది. సామాన్యులు రోడ్లపైకి వచ్చి...అడుకునే పరిస్థితి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
