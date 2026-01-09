Pakistan PM Arrest Warrant News: పాకిస్తాన్ ప్రధాన మంత్రి షాబాజ్ షరీఫ్కు అనూహ్యమైన చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. ఆయనపై అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ కావడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, ఈ వారెంట్ను పాకిస్తాన్ కోర్టులు కాకుండా, 'రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్' ప్రవాస ప్రభుత్వం జారీ చేయడం గమనార్హం.
ఆరోపణలు ఏమిటి?
బలూచ్ కార్యకర్త, న్యాయవాది మీర్ యార్ బలూచ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. షాబాజ్ షరీఫ్పై ప్రధానంగా ఈ క్రింది ఆరోపణలు మోపారు.
వీసా నిబంధనల ఉల్లంఘన: బలూచిస్తాన్ను ఒక స్వతంత్ర దేశంగా పరిగణిస్తున్న ప్రవాస ప్రభుత్వం, షరీఫ్ ఎటువంటి చట్టపరమైన అనుమతి లేదా వీసా లేకుండా ఆ భూభాగంలోకి ప్రవేశించారని పేర్కొంది.
సార్వభౌమాధికారానికి భంగం: బలూచిస్తాన్ ప్రాదేశిక సమగ్రతను, గగనతల నిబంధనలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారని ఆరోపించింది.
అక్రమ ప్రవేశం: చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలు లేకుండా రావడం నేరపూరిత చర్యగా పరిగణిస్తూ ఈ వారెంట్ జారీ చేశారు.
ఎక్కడ అడుగుపెట్టినా అరెస్ట్?
బలూచిస్తాన్ ప్రాంతంలోని ఏ విమానాశ్రయంలోనైనా, లేదా సరిహద్దుల వద్దనైనా షాబాజ్ షరీఫ్ కనిపిస్తే వెంటనే అరెస్టు చేయాలని ఆ వారెంట్లో పేర్కొన్నారు. "బలూచిస్తాన్ ఒక ప్రత్యేక సార్వభౌమ దేశం. పాకిస్తాన్ ప్రధాని అయినా సరే, ఇక్కడి వలస చట్టాలకు అతీతం కాదు" అని మీర్ యార్ బలూచ్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రతీకాత్మక చర్యగా విశ్లేషణ
వాస్తవానికి బలూచిస్తాన్ ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ నియంత్రణలోనే ఉంది. ప్రవాస ప్రభుత్వానికి అక్కడ భౌతిక నియంత్రణ లేనప్పటికీ, ఈ వారెంట్ జారీ చేయడం వెనుక బలమైన రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పాకిస్తాన్ నుండి విడిపోవాలని కోరుతున్న బలూచ్ ప్రజల గొంతును అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు చేసే ప్రయత్నం. పాకిస్తాన్ సైన్యాధికారులకు, ప్రభుత్వానికి బలూచ్ భూభాగంపై హక్కు లేదని ప్రతీకాత్మకంగా హెచ్చరించడం.. బలూచిస్తాన్లో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని ఆకర్షించడం వంటి రాజకీయ కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.
పాక్ స్పందన?
ఈ వారెంట్పై పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం కానీ, ప్రధాని కార్యాలయం కానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. క్షేత్రస్థాయిలో దీని ప్రభావం తక్షణమే లేకపోయినా, దౌత్యపరంగా ఇది పాకిస్తాన్కు ఇబ్బందికర పరిణామమేనని చెప్పవచ్చు.
Also Read: Crocodile Raja Saab: ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' సినిమా హాల్లోకి మొసళ్లు..థియేటర్లలోకి మొసళ్లు తీసుకొచ్చిన ఫ్యాన్స్! మరీ ఇంత క్రేజా?
Also Read: 8th Pay Commission Calculator: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతికి ముందు గుడ్న్యూస్..ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది!? పండగ చేసుకోండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook