Suicide bomb blast in Masjid: రంజాన్ మాసం వేళ ఘోరం.. మసీదులో నమాజ్ చేస్తుండగా భారీ బాంబు పేలుడు.. ఎక్కడంటే..?

Suicide blast in Pakistan masjid video: దేశంలో పవిత్ర రంజాన్ మాసం కోసం ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన షాపులన్ని రంజాన్ శోభతో కలకలలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పాక్ లోని అఖోరా ఖట్టక్‌లోని దారుల్ ఉలూమ్ హక్కానియా మదర్సాలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈరోజు శుక్రవారం నేపథ్యంలో భారీగా నమాజ్ చేసేందుకు మసీదుకు తరలి వచ్చారు.

ఈ క్రమంలో మసీదులో ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 16 మంది మరణించినట్లుసమాచారం. అదేవిధంగా అనేక మంది గాయపడ్డారు. చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఇంకా పెరగొచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి.

#Pakistan : Suicide blast during Friday prayers at Darul Uloom Haqqania, Akora Khattak. JUI-S chief Maulana Hamid-ul-Haq among the injured. Over 10 casualties reported. This madrassa is significant as it has produced top Taliban leaders, including Mullah Omar and Sirajuddin… pic.twitter.com/sc0Mfe524g

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) February 28, 2025