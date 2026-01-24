English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suicide Blast: పెళ్లిలో డ్యాన్స్‌ చేస్తుండగా పేలిన బాంబు.. 5 మంది మృతి, లైవ్‌ వీడియో వైరల్‌! 

Pakistan Wedding Suicide Blast Video: పాకిస్తాన్‌లోని డేరా ఇస్మాయిల్ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. పెళ్లి వేడుకల్లో డాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో ఆత్మహుతి దాడి జరిగింది. దీంతో ఐదు మంది మృతిచెందగా... పలువురు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రో గవర్నమెంట్ కమ్యూనిటీ లీడర్ మహోసూద్ ఇంట్లో జరిగిన ఈ దాడిలో ఐదుగురు చనిపోయారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:50 AM IST

Suicide Blast: పెళ్లిలో డ్యాన్స్‌ చేస్తుండగా పేలిన బాంబు.. 5 మంది మృతి, లైవ్‌ వీడియో వైరల్‌! 

Pakistan Wedding Suicide Blast Video: పాకిస్తాన్‌లోని ఓ పెళ్లి వేడుకలో జరిగిన ఆత్మహుతి దాడి ఘటన వైరల్ అవుతుంది. ప్రో గవర్నమెంట్ కమ్యూనిటీ లీడర్ అలం మోహసూద్‌ ఇంట్లో జరిగిన ఈ ఘటనలో ఐదు ముంది మృతి చెందగా.. 25 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాయలైనట్లు సమాచారం. అయితే క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దాడికి సంబంధించి ఏ ఉగ్రవాద గ్రూప్ ప్రకటన అధికారికంగా చేయలేదు. కానీ తెహరిక్‌ ఈ తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ (TTP) ఈ దాడి చేసి ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 ఖురేషి మోర్ సమీపంలోని శాంతి కమిటీ అధిపతి నూర్ అలం మొహసూద్ నివాసంలో పెళ్లి వేడుక జరుగుతుంది. ఆ సమయంలోనే ఒక్కసారిగా ఆత్మహత్య బాంబు దాడి జరిగింది. పోలీసుల ప్రకారం ఆ పెళ్లి వేడుకలో అతిథులు అంతా కలిసి డాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో పేలుడు జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అందరూ భయాందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. అంతేకాదు ఆ ఇంటి పైకప్పు కూడా పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యల బృందం వచ్చి వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే పైకప్పు కూలడంతో సహాయ చర్యలు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది.

 తీవ్ర గాయాల పాలైన వారిని మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి తరలించారు. సంఘటన స్థలానికి అగ్నిమాపక యంత్రం కూడా వెంటనే చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఖైబర్ ఫఖ్తుంక్వ ముఖ్యమంత్రి సోహెల్ అఫ్రిది ఈ ప్రమాదాన్ని తీవ్రంగా ఖండించాడు. దోషులకు చట్టం ముందు నిలబెడతామన్నారు. అయితే ఈ ప్రాంతంలో బన్ను జిల్లాలో ఈనెల ప్రారంభంలోనే దుండగుల శాంతి కమిటీ సభ్యులను చంపేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో ఘటన జరిగింది.

 

 

ఇంకా శుక్రవారం రాత్రి పెళ్లి వేడుకలో జరిగిన ఈ ఘోర దుర్ఘటనతో అంతా శోకసంద్రంగా మారిపోయింది. అయితే గాయపడిన వారిలో నూర్‌ అలాం మోహసూద్‌ కూడా ఉన్నారు. ఇక గవర్నర్ పైసలు కరీం కూడా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. దాడి జరిగిన సమయంలో ఇప్పటికే ఉద్రిక్తంగా మారింది. శాంతి కమిటీ సభ్యులను అనేకసార్లు లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

Also Read:​  హై రేంజ్‌లో పెరిగిన అమెరికా అధ్యక్షుడి ఆస్తులు.. డోనాల్డ్ ట్రంప్ నెట్‌వర్త్ వింటే షాక్ అవుతారు!

Also Read:​ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిన జేడీ వాన్స్‌ ఉష దంపతులు.. నాలుగోసారి తండ్రి కాబోతున్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు..!

 

Pakistan wedding suicide blastPakistan wedding blast videosuicide bombing at wedding PakistanPakistan terror attack viral video

