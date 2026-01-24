Suicide Blast: పెళ్లిలో డ్యాన్స్‌ చేస్తుండగా పేలిన బాంబు.. 5 మంది మృతి, లైవ్‌ వీడియో వైరల్‌! 

Pakistan Wedding Suicide Blast Video: పాకిస్తాన్లోని ఓ పెళ్లి వేడుకలో జరిగిన ఆత్మహుతి దాడి ఘటన వైరల్ అవుతుంది. ప్రో గవర్నమెంట్ కమ్యూనిటీ లీడర్ అలం మోహసూద్ ఇంట్లో జరిగిన ఈ ఘటనలో ఐదు ముంది మృతి చెందగా.. 25 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాయలైనట్లు సమాచారం. అయితే క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దాడికి సంబంధించి ఏ ఉగ్రవాద గ్రూప్ ప్రకటన అధికారికంగా చేయలేదు. కానీ తెహరిక్ ఈ తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ (TTP) ఈ దాడి చేసి ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఖురేషి మోర్ సమీపంలోని శాంతి కమిటీ అధిపతి నూర్ అలం మొహసూద్ నివాసంలో పెళ్లి వేడుక జరుగుతుంది. ఆ సమయంలోనే ఒక్కసారిగా ఆత్మహత్య బాంబు దాడి జరిగింది. పోలీసుల ప్రకారం ఆ పెళ్లి వేడుకలో అతిథులు అంతా కలిసి డాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో పేలుడు జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అందరూ భయాందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. అంతేకాదు ఆ ఇంటి పైకప్పు కూడా పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యల బృందం వచ్చి వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే పైకప్పు కూలడంతో సహాయ చర్యలు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది.
తీవ్ర గాయాల పాలైన వారిని మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి తరలించారు. సంఘటన స్థలానికి అగ్నిమాపక యంత్రం కూడా వెంటనే చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఖైబర్ ఫఖ్తుంక్వ ముఖ్యమంత్రి సోహెల్ అఫ్రిది ఈ ప్రమాదాన్ని తీవ్రంగా ఖండించాడు. దోషులకు చట్టం ముందు నిలబెడతామన్నారు. అయితే ఈ ప్రాంతంలో బన్ను జిల్లాలో ఈనెల ప్రారంభంలోనే దుండగుల శాంతి కమిటీ సభ్యులను చంపేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో ఘటన జరిగింది.
ఇంకా శుక్రవారం రాత్రి పెళ్లి వేడుకలో జరిగిన ఈ ఘోర దుర్ఘటనతో అంతా శోకసంద్రంగా మారిపోయింది. అయితే గాయపడిన వారిలో నూర్ అలాం మోహసూద్ కూడా ఉన్నారు. ఇక గవర్నర్ పైసలు కరీం కూడా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. దాడి జరిగిన సమయంలో ఇప్పటికే ఉద్రిక్తంగా మారింది. శాంతి కమిటీ సభ్యులను అనేకసార్లు లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
