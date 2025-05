Pakistan: భారత్ - పాకిస్థాన్ సంబంధాలపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను స్వాగతిస్తున్నాం.. పాకిస్థాన్ ప్రకటన..!!

Pakistan: భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటనలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ పాకిస్తాన్ సంబంధాలపై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను వారు స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రకటనలో ఇటీవల భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విషయంలో మద్దతు ఇచ్చినందుకు అమెరికా సహా ఇతర మిత్ర దేశాల పాత్రను గుర్తుచేస్తూ ప్రశంసలు చేసింది. ఇరు ప్రాంతాల్లోనూ పరిస్థితులను తగ్గించడంలోనూ, అదే విధంగా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో ఈ చర్యలు ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంది. అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ వివాదం విషయంలో ట్రంప్ ఇస్తున్నటువంటి చొరవను పాకిస్తాన్ ప్రశంసించింది. ఈ వివాదం విషయంలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ సూచించిన స్థిరమైన పరిష్కారం కోసం గతంలో ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తీర్మానాలను అనుసరించాలని సూచన చేసింది. అందులో భాగంగా కశ్మీరీ ప్రజల స్వయం నిర్ణయం హక్కును గౌరవించాలని పాకిస్తాన్ పేర్కొంది. అంతేకాదు అమెరికాతో వాణిజ్యం అదేవిధంగా పెట్టుబడి ఆర్థిక సహకారాలలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు పాకిస్తాన్ ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తూ ఉందని ఈ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి సంబంధించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ట్రూత్‌లో మే 10, శనివారం పోస్ట్ చేశారు . భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య పరస్పర అంగీకారంతో కుదిరిన ఒప్పందంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు, అయితే ఇప్పుడు ఆయన కాశ్మీర్ సమస్యపై కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు, ఇది వివాదాన్ని రాజేస్తోంది.

కాల్పుల విరమణపై, చారిత్రాత్మక నిర్ణయంలో అమెరికా సహాయం చేసినందుకు తాను కూడా సంతోషంగా ఉన్నానని అమెరికా అధ్యక్షుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. తన పోస్ట్‌లో, ట్రంప్ కాశ్మీర్ గురించి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, భారతదేశం, పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణ పట్ల తాను గర్వపడుతున్నానని అన్నారు.రెండు దేశాలతో వాణిజ్యాన్ని పెంచుకోబోతున్నానని, వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత కాశ్మీర్ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడానికి మీతో కలిసి ప్రయత్నిస్తానని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ అన్నారు. ఈ అద్భుతమైన పనికి భారతదేశం , పాకిస్తాన్ నాయకత్వాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించుగాక! అంటూ కాస్త వెటకారం ధ్వనించేలా ట్రంప్ ట్వీట్ చేశారు.

మే 10న సాయంత్రం 5:37 గంటలకు ఇరు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ కుదిరిందని అందరి కన్నా ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం గమనార్హం. ఆ తరువాత, పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి, భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన చేశారు. అయితే, ఈ కాల్పుల విరమణ గురించి భారతదేశం స్పష్టంగా చెప్పింది, ఇది రెండు దేశాల మధ్య జరిగిందని. ఈ కాల్పుల విరమణ సమయంలో, పాకిస్తాన్ డిజిఎంఓ నుండి ఒక కాల్ వచ్చింది. దీని తరువాత ఈ విషయం మరింత ముందుకు సాగి కాల్పుల విరమణకు చేరుకుంది. ఈ కాల్పుల విరమణలో మరే ఇతర దేశానికీ పాత్ర లేదని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

I am very proud of the strong and unwaveringly powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom, and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have lead to to the death and destruction of so many,…

