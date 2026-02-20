Pakistan: ట్రంప్ పీస్‌ సదస్సులో పాక్ ప్రధానికి ఘోర అవమానం.. ఎలా పక్కకు నెట్టేశారో చూడండి..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pakistan Prime Minister Insult: ట్రంప్ నేతృత్వంలో జరిగిన గాజా బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ సమావేశంలో పాకిస్తాన్ ప్రధానికి ఘోర అవమానం జరిగింది. ఫోటో సెషన్‌లో భాగంగా ఆయనను నిర్వాహకులు తోసేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:14 PM IST

Pakistan Prime Minister Insult Telugu: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలో జరిగిన మొదటి ఘాజా బోర్డు ఆఫ్ పీస్ సమావేశంలో పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌కు తీవ్ర అవమానం ఎదురైంది. అంతర్జాతీయ వేదికపై పాకిస్తాన్ ప్రాముఖ్యతను చాటుకోవాలని వెళ్లిన ప్రధానికి.. చివరికి అక్కడ చేదు అనుభవాలే మిగిలాయి. సదస్సు జరుగుతున్న సమయంలో ఆయన ఏకాకిగా.. ఒక ప్రాధాన్యత లేని ప్రధానిగా కనిపించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.. ఆయన ఆ స్టేజ్ పై ఒక సాధారణ వ్యక్తి లా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది.  ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఫొటోస్‌తో పాటు కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి..

సదస్సు అనంతరం నిర్వహించిన గ్రూప్ ఫోటో స్టేషన్‌లో పాకిస్తాన్ ప్రధాని నిర్వాహకులు పక్కకు నెట్టేయడంతో సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోలింగ్స్ వస్తున్నాయి.. డోనాల్డ్ ట్రంప్ ముందు వరుసలో ప్రముఖంగా నిలబడగా.. షరీఫ్ మాత్రం వెనుక వరుసలో ఎక్కడో మూలన కనబడని చోటులో నిలబడాల్సి వచ్చింది.  సౌదీ అరేబియా తో పాటు ఇండోనేషియా వంటి దేశాల నేతలకు దక్కిన ప్రాధాన్యత కూడా పాకిస్తాన్‌కు దక్కలేదంటూ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోలింగ్ జరుగుతోంది.

సదస్సు సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రసంగిస్తూ.. పాకిస్తాన్ ప్రధాని షరీఫ్ వైపు చూపిస్తూ.. లేచి నిలబడండి అని.. అనగాని ఆయన వెంటనే సీటు నుంచి లేచి నిలబడ్డారు.. ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పాటు నేటిజన్లు ఆయనను ట్రంప్ చేతిలో కీలుబొమ్మ అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.. అలాగే ఆ ప్రధాని నిలబడిన సమయంలోనే ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని గొప్ప వ్యక్తి.. మంచి మిత్రుడు అని కొనియాడారు.. దీంతో పాకిస్తాన్ ప్రధాని ముఖం వెలవెలబోయింది..

పాక్ ప్రధాని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈ సమావేశంలో శతవిధాలుగా ప్రయత్నించారు.. ట్రంప్ శాంతికి చిహ్నమని.. దక్షిణాసియా రక్షకుడని ఆకాశానికి ఎత్తాడు.. గత ఏడాది భారత్ పాక్ కాల్పుల విరమణ కు ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారని ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.. అయితే, ఈ పొగడ్తలు రంపు పై పెద్దగా ప్రభావం చూపించినట్లు  తెలుస్తోంది.

గాజాలోని శాంతి స్థాపన కోసం అంతర్జాతీయ సైనిక దళాలను పంపే విషయంలో పాకిస్తాన్ వెనకడుగు వేయడమే ఈ దూరానికి ప్రధాన కారణమని కొంతమంది విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇండోనేషియాsతో పాటు ఈజిప్టు వంటి దేశాలు సైన్యాన్ని పంపేందుకు అంగీకరించగా.. పాకిస్తాన్ మాత్రం ద్వంద వైఖరిని అవలంబిస్తోంది.. ఫలితంగా ట్రంప్ పరిపాలనలో పాకిస్తాన్ తన పరాభవాన్ని కోల్పోతోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.. ఈ పర్యటన పాకిస్తాన్ దౌత్యపరమైన వైఫల్యానికి నిదర్శనంగా మారిందని చర్చ జరుగుతోంది.

