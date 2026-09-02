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Pattaya Police Raids: 5,000 మంది అమెరికా సైనికుల రాకతో సెక్స్ వర్కర్లపై దాడులు..థాయ్‌లాండ్‌ పోలీసులకు కొత్త చిక్కు!

Pattaya Workers Police Raids: ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా మధ్యప్రాచ్యంలో సుమారు 250 రోజులకు పైగా సముద్రంలో గడిపిన అమెరికా విమాన వాహక నౌక 'యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్' 5,000 మంది సైనికులతో థాయ్‌లాండ్‌కు చేరింది. ఈ నౌక రాకతో తమ నగరంలో మందగించిన పర్యాటక ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటుందని స్థానిక వ్యాపారాలు ఆశిస్తున్నాయి. అయితే, నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం, లైంగిక దోపిడీని నిరోధించేందుకు థాయ్ పోలీసులు పట్టాయాలోని వ్యభిచార నెట్‌వర్క్‌లపై ఉక్కుపాదం మోపుతూ దాదాపు 50 మంది వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:12 PM IST
Pattaya Police Raids: 5,000 మంది అమెరికా సైనికుల రాకతో సెక్స్ వర్కర్లపై దాడులు..థాయ్‌లాండ్‌ పోలీసులకు కొత్త చిక్కు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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