Pattaya Workers Police Raids: అమెరికా నావికాదళానికి చెందిన ప్రతిష్టాత్మక విమాన వాహక నౌక 'యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్', మరో రెండు యుద్ధనౌకలు బుధవారం ఉదయం థాయ్లాండ్లోని లేమ్ చాబాంగ్ ఓడరేవులోకి ప్రవేశించాయి. ఈ నౌకలో సుమారు 5,000 మంది అమెరికా నావికులు, మెరైన్లు, పైలట్లు ఉన్నారు. గత ఏడాది నవంబర్లో అమెరికా పశ్చిమ తీరంలోని శాన్ డియాగో నుండి బయలుదేరిన ఈ నౌక, మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా అమెరికా సైనిక చర్యలకు మద్దతు ఇస్తూ సుదీర్ఘకాలం పాటు సముద్రంలోనే గడిపింది.
ఈ మోహరింపు సమయంలో నౌకలో తీవ్రమైన పని గంటలు, సౌకర్యాల కొరత వంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ 2 నుండి 6 వరకు ఐదు రోజుల పాటు తీర విరామం కోసం వచ్చిన సైనికులకు ఈ పర్యటన ఎంతో అవసరమైన ఉపశమనాన్ని ఇస్తోంది. పట్టాయా నగరానికి అమెరికా సైనికుల రాక ఇక్కడి పర్యాటక రంగానికి పెద్ద ఆశాకిరణంగా మారింది.
వియత్నాం యుద్ధం (1955-1975) సమయంలో విశ్రాంతి కోసం వచ్చిన అమెరికా సైనికుల వల్లే పట్టాయా ఒక చిన్న మత్స్యకార గ్రామం నుండి పర్యాటక కేంద్రంగా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం 2026 నాటికి ఇక్కడ వ్యాపార పరిస్థితులు గత 20 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత బలహీనంగా ఉన్నాయని పట్టాయా నైట్లైఫ్ బిజినెస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు లీసా హామిల్టన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతి అమెరికా సైనికుడు రోజుకు సుమారు 1,000 నుండి 3,000 థాయ్ బాట్ (30 నుండి 90 డాలర్లు) వరకు ఖర్చు చేయవచ్చని, ఇది స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుద్ధరిస్తుందని పట్టాయా మేయర్ పొరమాసే న్గాంపిచెస్ భావిస్తున్నారు.
అయినప్పటికీ, పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు రావడం వల్ల లైంగిక దోపిడీ, వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉందని అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పిపత్పాంగ్ ఫక్ఫారే హెచ్చరించారు. థాయ్లాండ్ చట్టాల ప్రకారం వ్యభిచారం చట్టవిరుద్ధం అయినప్పటికీ, పట్టాయాలో ఇది విస్తృతంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు గస్తీ ముమ్మరం చేసి అక్రమ వ్యభిచార గృహాలపై దాడులు చేశారు.
ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా ఆగస్టు 29న పట్టాయా బీచ్ వెంబడి వీధి వ్యభిచారం చేస్తున్న 25 మంది మహిళలతో (18 మంది థాయ్, 5గురు లావో, ఇద్దరు ఉగాండా మహిళలు) సహా మొత్తం 40 నుండి 50 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. లైంగిక కార్మికులు బహిరంగ ప్రదేశాలలో విటులను ఆకర్షిస్తుండటంతో చట్టాల అమలు కష్టంగా ఉందని పట్టాయా పోలీస్ చీఫ్ అనెక్ స్రాతోంగ్యూ తెలిపారు.
అమెరికా సైనికుల పర్యటన సజావుగా సాగేందుకు అధికారులు కఠినమైన నిబంధనలు విధించారు. సైనికులను గంజాయి, మందుల దుకాణాలు, కొన్ని జల క్రీడలలోకి అనుమతించరు. రాత్రి 2 గంటల తర్వాత వారు బీర్ బార్ల వద్ద ఉండకూడదు. అలాగే, బాల లైంగిక సేవలను పూర్తిగా నిరోధించాలని, పర్యాటకుల నుండి అధిక ధరలు వసూలు చేసి దోపిడీ చేయవద్దని స్థానిక వ్యాపారులను అధికారులు హెచ్చరించారు.
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