Peshawar Bomb Blast: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్లో గురువారం (అక్టోబర్ 2) జరిగిన బాంబు పేలుడులో తొమ్మిది మంది మరణించగా, నలుగురు పోలీసు అధికారులు గాయపడ్డారు. పోలీసు వాహనం వెళ్లే మార్గంలో పేలుడు పదార్థాలు అమర్చినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు.
ఈ ఘటనలో కనీసం తొమ్మిది మంది మరణించగా, నలుగురు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని CCPO తెలిపింది.
కొన్ని వార్తా సంస్థల నివేదికల ప్రకారం.. "పేలుడికి కారణమైన పరికరాన్ని పోలీసు మొబైల్ మార్గంలో ఉంచినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది" అని పాకిస్తాన్ రాజధాని పెషావర్లోని పోలీసు అధికారి మియాన్ సయీద్ ధృవీకరించారు. బాంబు పేలుడు జరిగిన ప్రదేశంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసి అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
పెషావర్లో బాంబు పేలుడు జరిగిన ప్రదేశంలో చట్ట అమలు అధికారులు దర్యాప్తు చేసి, ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఓ వార్తా సంస్థకు తెలిపారు.
బలూచిస్తాన్ సీఎం మీర్ సర్ఫ్రాజ్ బుగ్టి ఈ సంఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ దీనిని ఉగ్రవాద దాడిగా అభివర్ణించారు. భద్రతా దళాలు వెంటనే స్పందించి నలుగురు డాలికోర్డాలను హతమార్చాయి. "ఉగ్రవాదులు పిరికి చర్యల ద్వారా దేశం దృఢ సంకల్పాన్ని బలహీనపరచలేరు" అని ఆయన తన X ఖాతాలో రాశారు. "ప్రజలు, భద్రతా దళాల త్యాగాలు వృధా కావు. బలూచిస్తాన్ శాంతి భద్రతలకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాము" అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో రాశారు.
