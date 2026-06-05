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Pakistan Fuel Price: పాకిస్థాన్‌లో భారీగా తగ్గిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. ప్రస్తుతం ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా..!

Petrol - Diesel Price Cut Off: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్దం కారణంగా ప్రపంచం ఆర్ధిక సంక్షోభంలోకి నెట్టబడింది. ఇక ప్రపంచ దేశాలకు కీలకమైన ఆయిల్ దిగుమతులు యుద్దం కారణంగా భారీగా తగ్గాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో ఇంధన ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఇలాంటి తరుణంలో పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఆ దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను ఏకంగా 22 రూపాయలకు తగ్గించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:00 AM IST
Pakistan Fuel Price: పాకిస్థాన్‌లో భారీగా తగ్గిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. ప్రస్తుతం ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా..!
Image Credit: Pak Fuel Prices (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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