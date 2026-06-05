Pakistan Fuel Price Cut Off: ఇరాన్, అమెరికా యుద్దం ప్రపంచ దేశాలకు శాపమైంది. ఈ యుద్దం కారణంగా సప్లై చైయిన్స్లో ఏర్పడ్డ అంతరాల కారణంగా ఆయిల్ దిగుమతులు మందగించాయి. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో దాదాపు 20 శాతం హార్మూజ్ జలసంధి గుండా జరగుతుంది. ఇలాంటి కీలకమైన హార్మూజ్ను ఇరాన్ దిగ్భందించడంతో అది ప్రపంచ దేశాలపై పెను ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. దీంతో ఆయా దేశాలు పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను భారీగా పెంచాయి. అటు పాకిస్తాన్ కూడా వాళ్ల దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను భారీగా పెంచింది. అంతేకాదు దేశంలో అన్ని కార్యాలయాలు నాలుగు రోజులు వర్క్ చేసేలా చర్యలకు ఉపక్రమించారు.
ద్రవ్యోల్భణం అదుపులోకి తీసుకురావడానికి చమురు ధరల తగ్గింపు..
తాజాగా మొన్న ఈద్ సందర్భంగా ప్రజలకు పాకిస్థాన్ ప్రజలకు షాబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం పెద్ద ఊరట నిచ్చింది. ఏకంగా పెట్రోల్, డీజిల్ పై రూ.22 తగ్గించింది. మే నెలలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ. 33 నుంచి 33.80 వరకు తగ్గించింది. దీంతో అక్కడ ప్రజలకు ఈ ధరల తగ్గింపు పెద్ద ఊరట నిచ్చే అంశమనే చెప్పాలి.
మొన్న బక్రీద్ సందర్బంగా ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను మరింత తగ్గించి, దీనిని "ఈద్ కానుక"గా పేర్కొంది. ఏకంగా రూ. 22 తగ్గించడంతో ప్రజలు పండగ చేసుకుంటారు. అక్కడ పెట్రోల్ ధరలు దాదాపు రూ. 300 దాకా పెంచి మొన్న రూ. 22 లతో కలపి మొత్తంగా రూ. 38 రూపాయలు తగ్గించి తామేదో ప్రజలకు మెహర్బానీ చేస్తున్నట్టు కలరింగ్ ఇస్తున్నారని అక్కడ ప్రతిపక్ష నేతలు పాక్ ప్రభుత్వంపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు.
కొండంత పెంచి .. గుండు సూది మొనలా కొద్దిగా తగ్గించారని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు. మొన్నటి తగ్గింపుతో కలిసి పాకిస్తాన్లో మూడు సార్లు ధరలు సవరించారు. మే 15న పెట్రోల్, హై-స్పీడ్ డీజిల్ ధరలను లీటరుకు ₹5 చొప్పున తొలిసారిగా తగ్గించారు. ఆ తర్వాత, మే 22న సమీక్షించి పెట్రోల్ ధరలను లీటరుకు ₹6, హై-స్పీడ్ డీజిల్ ధరలను లీటరుకు ₹6.80 తగ్గించారు. మూడవ ప్రధాన తగ్గింపు మే 29న ఈద్ పండుగ సందర్భంగా భారీగా తగ్గించారు. ప్రభుత్వం డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలను రెండింటి ధరలను ₹22 తగ్గించింది.
ఇరాన్ యూఎస్ యుద్దం కారణంగా రూ. 400 దాటిన పెట్రోల్,డీజిల్ ధరలు..
మొత్తంగా, మే నెలలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు ₹33 తగ్గగా, డీజిల్ ధరలు ₹33.80 తగ్గాయి. ధరలను ఎందుకు తగ్గించారు? పెరిగిన దరలతో పాకిస్థాన్ ప్రజలు ద్రవ్యోల్బణంతో బాధపడుతున్నారు. మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో ఇంధన ధరలు తొలిసారిగా లీటరుకు ₹414 దాటాయి. దీని కారణంగా, రవాణాతో పాటు సరుకు రవాణా ఖర్చులు తడిసి మోపెడు అవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం తక్షణ కర్తవ్యమే లక్ష్యంగా రంగంలోకి దిగి దిద్దుబాటు చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ రకంగా దేశీయ రాజకీయ స్థిరత్వాన్ని కాపాడటానికి, ప్రభుత్వం ధరలను తగ్గించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఈ విషయంలో చమురు కంపెనీల లాభాలలో లేదా పన్నులలో కొంత భాగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ప్రజలకు నేరుగా ఉపశమనం కల్పించాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం 375 నుంచి 376 మధ్య ఉంది.
ధరల తగ్గింపునకు మరో కారణం కూడా ఉంది. పాకిస్తాన్ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) నిబంధనలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తోంది. MF లీటరు చమురుపై ఒక నిర్ణీత సుంకాన్ని నిర్దేశించింది. ఇప్పుడు, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రభుత్వం తన పన్ను వసూళ్ల లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగలిగే స్థాయిలో ఉన్నందున, ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల ప్రయోజనాన్ని పన్నుల రూపంలో తన వద్ద ఉంచుకోకుండా వినియోగదారులకు అందించే ప్రయత్నం చేసింది.
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